Centro de Portugal estreia filme que celebra emoção intensa

Novo filme “Aqui Nunca é Demais” reforça o Centro de Portugal como destino inovador e emocional na BTL 2026.

A Turismo Centro de Portugal voltou ontem a assumir-se como região turística inovadora na promoção turística com a apresentação, em estreia pública, do novo filme promocional “Aqui Nunca é Demais”, durante o Jantar Oficial do Centro de Portugal, no âmbito da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market 2026.

O evento reuniu centenas de convidados, entre membros do Governo, deputados, autarcas, empresários, associações do setor do turismo, parceiros estratégicos e jornalistas, e constituiu um dos momentos mais relevantes da presença da região na BTL. Antes da apresentação do filme, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, e Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, dirigiram umas palavras aos presentes.

Na sua intervenção, Rui Ventura sublinhou que 2025 foi o melhor ano turístico da história da região, com quase 8,5 milhões de dormidas e 552 milhões de euros de proveitos nas unidades de alojamento. Resultados que, frisou, refletem cinco anos de crescimento sustentado, qualificação da oferta, diversificação de produtos e, sobretudo, trabalho em rede entre todos os parceiros do território.

Reconhecendo que o último ano foi também exigente, destacou a capacidade de união institucional da região e a articulação estreita com o Governo, as autarquias, os empresários e as associações, reforçando a ambição de continuar a crescer com equilíbrio, sustentabilidade e geração de valor para as comunidades.

Pedro Machado sublinhou a evolução consistente do Centro de Portugal nos últimos anos, destacando os desafios e as oportunidades que se colocam à região num contexto de crescente competitividade entre destinos.

Foi neste enquadramento estratégico que foi apresentado o filme “Aqui Nunca é Demais”, peça central da nova fase da comunicação da marca Centro de Portugal. O filme pode ser visto em no canal da Turismo Centro de Portugal no YouTube, em https://www.youtube.com/watch?v=6D1Jf35QnyU.

Com 3 minutos e 45 segundos de duração, o filme distingue-se pela sua abordagem conceptual inovadora. A narrativa começa num laboratório futurista de inteligência artificial, onde três humanoides são criados para uma experiência científica controlada. Programados para analisar o território segundo competências específicas, são enviados para o Centro de Portugal com a missão de recolher dados, testar e avaliar.

Os protagonistas são Rita, ligada ao movimento e ao mar; Tiago, orientado para a história e o património; e António, sensível à natureza e à luz. Ao longo da viagem, percorrem paisagens, comunidades e experiências que representam a diversidade do território. Porém, o que começa como análise transforma-se em emoção. A programação deixa de responder apenas a dados e a experiência ultrapassa o algoritmo.

O desfecho afirma uma constatação fundamental: há experiências que não se medem, têm mesmo de ser vividas.

Ao cruzar ficção cinematográfica com identidade territorial, “Aqui Nunca é Demais” posiciona o Centro de Portugal como um destino contemporâneo, emocionalmente impactante e capaz de surpreender públicos nacionais e internacionais. Num contexto de forte competição global entre destinos, a região opta por uma narrativa diferenciadora, que vai além da simples exposição paisagística e constrói uma história com densidade simbólica.

O conceito criativo foi desenvolvido pela Razão – Estratégia, Criatividade e Gestão da Comunicação. A produção esteve a cargo de Luísa Carvalho, da Lightbox Film & Advertising, e a realização de Luís Ismael.

Legendas:

Foto 1 - Rui Ventura e Pedro Machado destacam o crescimento turístico da região.

Foto 2 - Turismo Centro de Portugal apresentou o filme “Aqui Nunca é Demais”.

Foto 3 – Operadores turísticos e convidados marcaram presença no jantar