Centro de Portugal estreia filme que celebra emoção intensa

Novo filme “Aqui Nunca é Demais” reforça o Centro de Portugal como destino inovador e emocional na BTL 2026.
A Turismo Centro
de Portugal voltou ontem a assumir-se como região turística inovadora na
promoção turística com a apresentação, em estreia pública, do novo filme
promocional “Aqui Nunca é Demais”, durante o Jantar Oficial do Centro de
Portugal, no âmbito da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market 2026.
O evento reuniu centenas de convidados, entre membros do Governo, deputados,
autarcas, empresários, associações do setor do turismo, parceiros estratégicos
e jornalistas, e constituiu um dos momentos mais relevantes da presença da
região na BTL. Antes da apresentação do filme, Rui Ventura, presidente da
Turismo Centro de Portugal, e Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo,
Comércio e Serviços, dirigiram umas palavras aos presentes.
Na sua intervenção, Rui Ventura sublinhou que 2025 foi o melhor ano turístico
da história da região, com quase 8,5 milhões de dormidas e 552 milhões de euros
de proveitos nas unidades de alojamento. Resultados que, frisou, refletem cinco
anos de crescimento sustentado, qualificação da oferta, diversificação de
produtos e, sobretudo, trabalho em rede entre todos os parceiros do território.
Reconhecendo que o último ano foi também exigente, destacou a capacidade de
união institucional da região e a articulação estreita com o Governo, as
autarquias, os empresários e as associações, reforçando a ambição de continuar
a crescer com equilíbrio, sustentabilidade e geração de valor para as
comunidades.
Pedro Machado sublinhou a evolução consistente do Centro de Portugal nos
últimos anos, destacando os desafios e as oportunidades que se colocam à região
num contexto de crescente competitividade entre destinos.
Foi neste enquadramento estratégico que foi apresentado o filme “Aqui Nunca é
Demais”, peça central da nova fase da comunicação da marca Centro de Portugal.
O filme pode ser visto em no canal da Turismo Centro de Portugal no YouTube, em
https://www.youtube.com/watch?v=6D1Jf35QnyU.
Com 3 minutos e 45 segundos de duração, o filme distingue-se pela sua abordagem
conceptual inovadora. A narrativa começa num laboratório futurista de
inteligência artificial, onde três humanoides são criados para uma experiência
científica controlada. Programados para analisar o território segundo
competências específicas, são enviados para o Centro de Portugal com a missão
de recolher dados, testar e avaliar.
Os protagonistas são Rita, ligada ao movimento e ao mar; Tiago, orientado para
a história e o património; e António, sensível à natureza e à luz. Ao longo da
viagem, percorrem paisagens, comunidades e experiências que representam a
diversidade do território. Porém, o que começa como análise transforma-se em
emoção. A programação deixa de responder apenas a dados e a experiência
ultrapassa o algoritmo.
O desfecho afirma uma constatação fundamental: há experiências que não se
medem, têm mesmo de ser vividas.
Ao cruzar ficção cinematográfica com identidade territorial, “Aqui Nunca é
Demais” posiciona o Centro de Portugal como um destino contemporâneo,
emocionalmente impactante e capaz de surpreender públicos nacionais e
internacionais. Num contexto de forte competição global entre destinos, a
região opta por uma narrativa diferenciadora, que vai além da simples exposição
paisagística e constrói uma história com densidade simbólica.
O conceito criativo foi desenvolvido pela Razão – Estratégia, Criatividade e
Gestão da Comunicação. A produção esteve a cargo de Luísa Carvalho, da Lightbox
Film & Advertising, e a realização de Luís Ismael.
Legendas:
Foto 1 - Rui
Ventura e Pedro Machado destacam o crescimento turístico da região.
Foto 2 - Turismo
Centro de Portugal apresentou o filme “Aqui Nunca é Demais”.
Foto 3 – Operadores
turísticos e convidados marcaram presença no jantar
Centro de Portugal estreia filme que celebra emoção intensa