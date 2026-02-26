Merrell Trail Running Series regressa aos trilhos de Mafra a 8 de março

Merrell apresenta ainda uma palestra com embaixadores da marca no dia 7
A MERRELL,
marca outside número um no mundo, regressa aos trilhos de Mafra, a 8 de março,
para a penúltima prova do Merrell Trail Running Series, um circuito de 5 provas
de trail realizado ao longo de vários meses em parceria com a Trail4U.
Constituído
por provas de trail running em várias zonas do Distrito de Lisboa, o Merrell
Trail Running Series destina-se a atletas com ou mais de 18 anos para os
percursos de Trail Longo e Trail Curto. Com o intuito de promover novas
oportunidades para a prática desportiva e competição saudável, bem como
promover a prática de desporto com impacto ambiental, o Merrell Trail Running
Series pretende ainda dar a conhecer diversos pontos da região de Lisboa.
Esta
prova, intitulada Mahfra Nature Trail, tem início às 9:00, com partida e
chegada no Parque Desportivo Municipal Eng.º Ministro dos Santos, na localidade
de Mafra, concelho de Mafra. Com data-limite para inscrições até ao dia 1 de
março, exclusivamente no site www.trilhoperdido.com, este percurso com três
provas, Trail Longo (TL) K20, Trail Curto (TC) K10 e Caminhada, pretende dar
também a conhecer a região.
A classificação das provas é individual por
escalão (9 escalões) e por categoria, masculina ou feminina, e será feita por
atribuição de pontos. Há também a possibilidade de participar na classificação
por equipas, onde os pontos de cada equipa são a soma dos pontos de cada
participante que faz parte da equipa.
Em cada
prova há prémios MERRELL para os três primeiros classificados. No final do
circuito e de acordo com a classificação final serão atribuídos troféus e
prémios ainda por designar aos 3 primeiros atletas Masculinos e às 3 primeiras
atletas Femininas, bem como prémios por equipas. Ao completar o circuito
Merrell Trail Running Series os participantes ficam ainda habilitados, através
de sorteio, a uma viagem à Madeira, com alojamento incluído, para participar no
Ultra Skyrunning Madeira.
Os valores
da inscrição variam entre os €16,00 e os €22,00 e inclui t-shirt; participação
numa das provas: Trail Longo, Trail Curto ou Caminhada; dorsal com chip
incluído (TL e TC) ou dorsal sem chip na caminhada; seguro; apoio logístico e
técnico; primeiros socorros; abastecimentos de sólidos e líquidos nas zonas de
assistência/abastecimento e no final da prova. A inscrição nas provas é feita
exclusivamente através do site www.trilhoperdido.com.
O Mahfra
Nature Trail contará ainda com uma palestra organizada pela Merrell sobre trail
running e inclusão, no dia 7 de março, pelas 19h, na Casa da Juventude, em
Mafra, e contará com a presença dos embaixadores da marca e atletas de topo
Bruno Silva e a Cristina Arreiol.
Participe
no Merrell Trail Running Series e faça exercício enquanto explora paisagens
naturais fantásticas mesmo às portas da capital, num espírito de competição
saudável e camaradagem.
