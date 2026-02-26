Merrell Trail Running Series regressa aos trilhos de Mafra a 8 de março

A MERRELL, marca outside número um no mundo, regressa aos trilhos de Mafra, a 8 de março, para a penúltima prova do Merrell Trail Running Series, um circuito de 5 provas de trail realizado ao longo de vários meses em parceria com a Trail4U.

Constituído por provas de trail running em várias zonas do Distrito de Lisboa, o Merrell Trail Running Series destina-se a atletas com ou mais de 18 anos para os percursos de Trail Longo e Trail Curto. Com o intuito de promover novas oportunidades para a prática desportiva e competição saudável, bem como promover a prática de desporto com impacto ambiental, o Merrell Trail Running Series pretende ainda dar a conhecer diversos pontos da região de Lisboa.

Esta prova, intitulada Mahfra Nature Trail, tem início às 9:00, com partida e chegada no Parque Desportivo Municipal Eng.º Ministro dos Santos, na localidade de Mafra, concelho de Mafra. Com data-limite para inscrições até ao dia 1 de março, exclusivamente no site www.trilhoperdido.com, este percurso com três provas, Trail Longo (TL) K20, Trail Curto (TC) K10 e Caminhada, pretende dar também a conhecer a região.

A classificação das provas é individual por escalão (9 escalões) e por categoria, masculina ou feminina, e será feita por atribuição de pontos. Há também a possibilidade de participar na classificação por equipas, onde os pontos de cada equipa são a soma dos pontos de cada participante que faz parte da equipa.

Em cada prova há prémios MERRELL para os três primeiros classificados. No final do circuito e de acordo com a classificação final serão atribuídos troféus e prémios ainda por designar aos 3 primeiros atletas Masculinos e às 3 primeiras atletas Femininas, bem como prémios por equipas. Ao completar o circuito Merrell Trail Running Series os participantes ficam ainda habilitados, através de sorteio, a uma viagem à Madeira, com alojamento incluído, para participar no Ultra Skyrunning Madeira.

Os valores da inscrição variam entre os €16,00 e os €22,00 e inclui t-shirt; participação numa das provas: Trail Longo, Trail Curto ou Caminhada; dorsal com chip incluído (TL e TC) ou dorsal sem chip na caminhada; seguro; apoio logístico e técnico; primeiros socorros; abastecimentos de sólidos e líquidos nas zonas de assistência/abastecimento e no final da prova. A inscrição nas provas é feita exclusivamente através do site www.trilhoperdido.com.

O Mahfra Nature Trail contará ainda com uma palestra organizada pela Merrell sobre trail running e inclusão, no dia 7 de março, pelas 19h, na Casa da Juventude, em Mafra, e contará com a presença dos embaixadores da marca e atletas de topo Bruno Silva e a Cristina Arreiol.

Participe no Merrell Trail Running Series e faça exercício enquanto explora paisagens naturais fantásticas mesmo às portas da capital, num espírito de competição saudável e camaradagem.

Sobre a Merrell

A Merrell, marca de calçado outdoor número um no mundo, possibilita vidas incríveis ao ar livre. As suas coleções são criadas numa tradição de qualidade e performance com mais de 40 anos. Com os trilhos no coração da sua filosofia, a performance tem guiado a marca na criação de produtos inovadores que inspiram e equipam para uma vida mais saudável ao ar livre.

Guia de Compras:

A MERRELL está à venda em www.merrell.pt, com portes de envio gratuitos para Portugal, e nas lojas MERRELL da Rua do Ouro (nº277) - Lisboa e nos Centros Comerciais Amoreiras, Braga Parque, Colombo, Ubbo, Fórum Almada, Norte Shopping, Alegro Montijo e nas melhores lojas multimarca do país.