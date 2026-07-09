Ponto Verde inova e lança chatbot para esclarecer dúvidas sobre reciclagem de embalagens

Novo assistente de reciclagem de embalagens consolida o investimento da Ponto Verde em inovação e novas tecnologias para promover mais e melhor reciclagem de embalagens junto dos cidadãos



Tira as tuas dúvidas sobre reciclagem com o ELO 1

Chatbot reforça o território de comunicação da Ponto Verde, através da campanha "Vamos, certamente, chegar ao ponto", que aposta numa estratégia 360º (TV, digital, rádio, imprensa e outdoor)

ELO nasce das próprias cores que organizam a reciclagem de embalagens: verdE, azuL e amarelO

As caixas de pizza, quando têm gordura, podem ser colocadas no ecoponto azul? Onde deve ser depositada a loiça de vidro e as peças de cerâmica? É necessário lavar as embalagens antes de as reciclar? São dúvidas que persistem quando chega o momento de separar e depositar estes resíduos nos ecopontos. É para esclarecer os cidadãos que nasce o ELO, o novo assistente de reciclagem de embalagens da Ponto Verde, integrado na campanha “Vamos, certamente, chegar ao ponto”, que estreia esta quarta-feira e surge na sequência da campanha “Estamos a chegar ao ponto” e do rebranding, lançados em setembro de 2025.

7 em cada 10 portugueses separam as embalagens, mas destes só 1 é que separa bem, demonstrando que ainda existem dúvidas no momento de encaminhar corretamente estes resíduos. É precisamente para responder a esta necessidade que surge o chatbot da Ponto Verde. Através de uma experiência digital funcional e muito intuitiva, o ELO nasce das próprias cores que organizam a reciclagem de embalagens: verdE, azuL e amarelO, com o objetivo de ser o ponto de ligação permanente entre os cidadãos e a informação fidedigna, aumentando as certezas quando chega o momento de reciclarem as embalagens.

Com o ELO, a Ponto Verde dá continuidade ao seu território de comunicação - “Estamos a chegar ao ponto” -, reforçando o compromisso de ajudar os cidadãos a esclarecer dúvidas sobre este tema e a tomarem decisões mais informadas no ato de separar as suas embalagens, contribuindo para o alcance das metas de reciclagem de embalagens.

O lançamento deste inovador assistente de reciclagem de embalagens, que se encontra disponível no site e app da Ponto Verde, acontece numa altura em que Portugal continua aquém das metas de reciclagem de embalagens. Em 2025, o País terminou o ano com uma taxa de retoma de 60,5%, abaixo da meta de reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no mercado. Esta meta continua em vigor até 2029, aumentando para 70% em 2030, o que reafirma a urgência de mudar comportamentos e de todos reciclarem mais e melhor as embalagens.

Esta campanha de publicidade vai marcar presença em TV, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada, e outdoor, assim como em conteúdos desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência, e nas plataformas digitais próprias da Ponto Verde. Além disso, a campanha ganha vida através de três filmes digitais que aproximam ainda mais a comunicação dos cidadãos, recorrendo a situações do dia a dia com as quais todos se conseguem identificar. Com uma abordagem leve e relacional, os filmes exploram aqueles momentos em que alguém quer confirmar que tem razão e encontra no ELO o “desempate” certo: uma fonte simples, credível e sempre disponível para esclarecer dúvidas sobre reciclagem de embalagens.

A criatividade da campanha volta a ser assegurada pela Fuel, a produção do spot televisivo está a cargo da Grumpy Panda e os conteúdos digitais da Casota Collective. Já a Arena Media é responsável pelo planeamento de meios e a LPM pela comunicação. O chatbot foi desenvolvido em parceria com a WayNext.

Este lançamento será, ainda, reforçado por uma ativação especial inspirada no Mundial de Futebol, que estabelece um paralelismo entre o sistema VAR (Video Assistant Referee) e o ELO, com participação do antigo árbitro Pedro Henriques. Assim, tal como o VAR ajuda a esclarecer lances duvidosos em campo, o ELO surge para eliminar as dúvidas na reciclagem de embalagens, orientando os cidadãos, de forma simples e intuitiva, sobre o ecoponto correto para colocar cada resíduo. Através de uma abordagem criativa e próxima do público, a iniciativa pretende assim esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre reciclagem de embalagens e promover comportamentos mais informados.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde: “O lançamento do ELO reflete a nossa aposta contínua em disponibilizar soluções inovadoras que ajudam os cidadãos a reciclar mais e melhor as suas embalagens. Sabemos que persistem dúvidas no momento da separação e deposição destes resíduos, e esta ferramenta possibilita, efetivamente, o acesso a informação, de forma simples, rápida e fiável. Por isso mesmo, decidimos dar a conhecer o nosso assistente de reciclagem de embalagens através de uma campanha que procura criar uma ligação ainda mais próxima com os cidadãos, nomeadamente através de três filmes digitais que retratam situações do dia a dia e mostram de que forma o ELO pode ser a ferramenta de validação certa no momento de esclarecer dúvidas. Acreditamos que com esta abordagem, vamos, certamente, conseguir chegar ao ponto”.

Desenvolvido com recurso a Inteligência Artificial, o ELO reflete a aposta contínua da Sociedade Ponto Verde (SPV) na inovação, um dos principais eixos estratégicos da sua atuação. No ano em que celebra 30 anos de atividade, a SPV reforça este compromisso através do investimento em novas soluções tecnológicas e digitais para responder aos desafios atuais do sistema e contribuir para o cumprimento das metas nacionais de reciclagem de embalagens. Ao longo deste percurso, a Sociedade Ponto Verde já investiu cerca de 63,6 milhões de euros em comunicação, educação e sensibilização.

O novo chatbot ELO está disponível no site e na app Ponto Verde, disponível no Google Play e na App Store.

Spots campanha: Mais ou Menos e Assim Assim

Lisboa, 08 de julho de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.