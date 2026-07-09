POUPAR COMEÇA AGORA: CONTINENTE ONLINE JÁ TEM MANUAIS ESCOLARES COM DESCONTOS DIRETOS

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Nova campanha exclusiva online inclui 5% de desconto direto em manuais escolares e cadernos de atividades, assim como entregas em casa gratuitas.



Manuais escolares em promoção online no Continente com 5% de desconto 1

Continente Online permite trocar vouchers MEGA (Manuais Escolares Gratuitos) de forma simples e conveniente.

Somam-se ainda vantagens no encapamento de livros.

Entre malas por fazer e planos de verão, esta é a altura ideal para garantir alguns dos essenciais do próximo ano letivo, não deixando tudo para a última. A pensar na comodidade e na poupança das famílias, o Continente Online já tem à venda manuais escolares e cadernos de atividades com 5% de desconto direto, portes gratuitos e vantagens no encapamento de livros.

A campanha arranca hoje, em exclusivo no Continente Online, e até 1 de setembro, os manuais escolares e os cadernos de atividades poderão ser comprados com 5% de desconto direto e com entrega grátis.

Para tornar a preparação do novo ano letivo menos stressante, a campanha contempla também descontos no encapamento de manuais, para ajudar a proteger os livros ao longo de todo o ano.

O Continente Online assegura igualmente, e uma vez mais, a troca de vouchers MEGA (Manuais Escolares Gratuitos). No âmbito desta medida de apoio do Estado, os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória no ensino público ou privado com contrato de associação, em Portugal Continental, têm acesso a livros escolares gratuitos.

Para usufruírem deste serviço de troca, os clientes podem já optar por realizar a encomenda de manuais no Continente, associando mais tarde, e aquando da sua emissão, o seu voucher MEGA.

Com esta iniciativa, o Continente reforça o seu compromisso com as famílias num dos momentos mais importantes do ano, reunindo os principais essenciais para o Regresso às Aulas à distância de um clique e aos melhores preços.

Toda a informação pode ser encontrada em https://www.continente.pt/oportunidades/livros-escolares/