Soc. Com. C. Santos conquista Taça Ibérica do MercedesTrophy

Concessionário é o melhor de Portugal e Espanha do torneio, referência no golfe amador (60 mil jogadores de 60 países)

A Sociedade Comercial C. Santos conquistou a Taça Ibérica de Concessionários do MercedesTrophy, um dos mais prestigiados circuitos amadores de golfe do mundo. Esta importante vitória foi alcançada pelo desempenho desportivo dos clientes que se apuraram para disputar a final ibérica do torneio, que decorreu este fim de semana.

O prestigiado circuito internacional de golfe, que reúne anualmente milhares de jogadores amadores, viu a concessão portuguesa destacar-se ao mais alto nível. A conquista deve-se aos excelentes resultados de Jorge Abreu, vencedor da Categoria 1, e Luís Felgueiras, vice-campeão da Categoria 2. Com estes desempenhos, a Sociedade Comercial C. Santos sagrou-se vencedora da Taça Ibérica de Concessionários, registando o melhor resultado entre todos os concessionários Mercedes-Benz de Portugal e Espanha. A final ibérica decorreu entre os dias 2 e 5 de julho, no Real Golf La Manga Club, em Espanha.

“O que de melhor existe no golfe amador”

“É uma enorme satisfação vencer a Categoria 1 e contribuir para a vitória por equipas da Sociedade Comercial C. Santos na Taça Ibérica de Concessionários do MercedesTrophy. Foi um prazer disputar esta prova, porque este torneio representa o que de melhor existe no golfe amador: competição de alto nível aliada a grandes momentos de convívio”, afirma Jorge Abreu, vencedor da Categoria 1.

Também Luís Felgueiras, segundo classificado na Categoria 2, partilha da mesma satisfação. “Terminar em segundo (ex aequo) na Categoria 2 e ajudar a Sociedade Comercial C. Santos a conquistar a Taça Ibérica de Concessionários é um resultado que me enche de orgulho. O MercedesTrophy é sempre uma experiência inesquecível e esta final ibérica foi particularmente especial. Parabéns à organização pelo excelente espírito de boa-disposição que se vive neste torneio de referência do golfe amador”, salienta.

Rui Santos da Cunha, chefe de vendas de veículos ligeiros de pass da Sociedade Comercial C. Santos, realçou o orgulho da empresa. “Esta vitória da Taça Ibérica de Concessionários no MercedesTrophy enche-nos de orgulho. Os nossos clientes Jorge Abreu e Luís Felgueiras representaram da melhor forma os valores da Sociedade Comercial C. Santos: excelência, dedicação e espírito de equipa. Estão de parabéns”, indica.

60 mil jogadores em 60 países

Esta conquista reforça o forte relacionamento da Sociedade Comercial C. Santos com os seus clientes e a aposta contínua da empresa na promoção do golfe e de momentos de convívio de excelência. O MercedesTrophy está entre os circuitos amadores de golfe mais prestigiados do mundo, disputado anualmente por mais de 60 mil jogadores em cerca de 60 países.

A Sociedade Comercial C. Santos tem organizado etapas locais do torneio desde o regresso da competição a Portugal. Tanto este ano, que marca os 80 anos de história da empresa, como em 2025, organizou a primeira etapa de toda a Península Ibérica em 2026.