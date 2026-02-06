Oven celebra o amor com fine dining e música ao vivo

Sabores da Índia e do Nepal num lugar intimista recomendado pelo Guia Michelin
CQual é a
experiência de fine dining perfeita para que, no Dia dos Namorados, a sua
cara-metade se sinta mesmo especial?
Um jantar
no Oven, restaurante de comida nepalesa e indiana recomendado no Guia Michelin
de Portugal, onde a promessa de viajar a dois começa com sabores e sons do
Oriente. Para o dia 14 de Fevereiro, o jantar no Oven transforma-se num
verdadeiro ritual para desfrutar a dois, sem pressas, provando cocktails de
sabores exóticos e degustando à La Carte os pratos da cozinha de autor do Chef
Hari Chapagain, com sabor a especiarias e cheios de personalidade, acompanhados
de música ao vivo.
Num espaço
intimista, envolvente e cuidadosamente pensado ao detalhe, o restaurante
convida a embarcar numa viagem sensorial pela gastronomia dos dois países, onde
cada prato conta uma história e cada momento é feito para ser partilhado. Entre
as várias opções de inspiração indiana destacam-se alguns clássicos como o
Butter Chicken, Caril Madras, Vindaloo, Goan Veggie Curry ou Lamb Shank
Biryani, a que se acrescentam vários pratos que prestam homenagem ao Nepal,
país de origem do Chef, tais como Bhutuwa, Goat Curry ou o Lagoon Jhing
Khichadi.
Na carta
do Oven abundam os sabores e aromas inebriantes das especiarias e para quem
prefira apimentar ainda mais a refeição, basta pedir à simpática equipa para
ajustar a intensidade de picante ao seu desejo.
Pela mão
do Chef Hari Chapagain, a cozinha de autor nepalesa e indiana ganha vida numa
carta rica em nuances, especiarias delicadas e combinações surpreendentes,
criada para despertar os sentidos e emocionar. Uma experiência gastronómica
intensa e sofisticada, perfeita para celebrar a cumplicidade e a conexão a
dois.
Exclusivamente
nesta noite, o jantar será acompanhado por música tradicional nepalesa ao vivo,
com melodias suaves e envolventes que abraçam o espaço e tornam a experiência
ainda mais mágica, criando a banda sonora perfeita para uma noite memorável.
Contactos
e info OVEN
Site -
https://ovenlisboa.com/
Instagram
- https://www.instagram.com/ovenlisboa/
Facebook –
https://www.facebook.com/ovenlisboa
Morada:
Rua dos
Fanqueiros, 232,
1100-232
Lisboa
Reservas:
964515454
ovenlisboa@gmail.com,
Horário:
12:00 – 15:30 / 18:00 - 23:30
Encerrado:
Segunda-feira
Oven celebra o amor com fine dining e música ao vivo