Oven celebra o amor com fine dining e música ao vivo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

CQual é a experiência de fine dining perfeita para que, no Dia dos Namorados, a sua cara-metade se sinta mesmo especial?

Um jantar no Oven, restaurante de comida nepalesa e indiana recomendado no Guia Michelin de Portugal, onde a promessa de viajar a dois começa com sabores e sons do Oriente. Para o dia 14 de Fevereiro, o jantar no Oven transforma-se num verdadeiro ritual para desfrutar a dois, sem pressas, provando cocktails de sabores exóticos e degustando à La Carte os pratos da cozinha de autor do Chef Hari Chapagain, com sabor a especiarias e cheios de personalidade, acompanhados de música ao vivo.

Num espaço intimista, envolvente e cuidadosamente pensado ao detalhe, o restaurante convida a embarcar numa viagem sensorial pela gastronomia dos dois países, onde cada prato conta uma história e cada momento é feito para ser partilhado. Entre as várias opções de inspiração indiana destacam-se alguns clássicos como o Butter Chicken, Caril Madras, Vindaloo, Goan Veggie Curry ou Lamb Shank Biryani, a que se acrescentam vários pratos que prestam homenagem ao Nepal, país de origem do Chef, tais como Bhutuwa, Goat Curry ou o Lagoon Jhing Khichadi.

Na carta do Oven abundam os sabores e aromas inebriantes das especiarias e para quem prefira apimentar ainda mais a refeição, basta pedir à simpática equipa para ajustar a intensidade de picante ao seu desejo.

Pela mão do Chef Hari Chapagain, a cozinha de autor nepalesa e indiana ganha vida numa carta rica em nuances, especiarias delicadas e combinações surpreendentes, criada para despertar os sentidos e emocionar. Uma experiência gastronómica intensa e sofisticada, perfeita para celebrar a cumplicidade e a conexão a dois.

Exclusivamente nesta noite, o jantar será acompanhado por música tradicional nepalesa ao vivo, com melodias suaves e envolventes que abraçam o espaço e tornam a experiência ainda mais mágica, criando a banda sonora perfeita para uma noite memorável.

Contactos e info OVEN

Site - https://ovenlisboa.com/

Instagram - https://www.instagram.com/ovenlisboa/

Facebook – https://www.facebook.com/ovenlisboa

Morada:

Rua dos Fanqueiros, 232,

1100-232 Lisboa

Reservas:

964515454

ovenlisboa@gmail.com,

Horário: 12:00 – 15:30 / 18:00 - 23:30

Encerrado: Segunda-feira