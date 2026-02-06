O fenómeno musical que vai percorrer o país está a ser real!!
Duas sessões (6 de
junho às 15H00 e 20H00) já ESGOTADAS e uma (7 de junho às 11H00), com poucos
bilhetes, para o espetáculo "As Guerreiras do K-POP Em Concerto
(Tributo)"!
"As Guerreiras do K-POP" atuam nos Açores, no Coliseu Micaelense, em junho
Coreografias poderosas,
músicas que todos sabem de cor como os hits “Golden” e “How It’s Done”, efeitos
visuais impressionantes e uma história envolvente transformam cada apresentação
num evento único. Uma oportunidade imperdível para quem quer viver ao vivo um
espetáculo que está a redefinir o entretenimento musical!
A conquistar milhões de fãs em todo o mundo, As Guerreiras do K-POP Em Concerto (Tributo) chega
a Portugal como um dos fenómenos musicais e visuais mais explosivos do momento.
Inspirado no universo
do sucesso global da Netflix, este espetáculo ao vivo junta energia K-pop, narrativa cinematográfica e
uma produção audiovisual de grande escala, criando uma experiência imersiva que
ultrapassa o conceito tradicional de concerto, transportando crianças, jovens e
O impacto internacional
do projeto levou o espetáculo a palcos de referência e a aclamação da crítica e
do público vem com tudo para ecoar com toda a força, este ano, em Portugal. A
resposta tem sido extraordinária, com sessões esgotadas e uma procura crescente,
confirmando que As Guerreiras do K-POP
Em Concerto (Tributo) é já um fenómeno cultural que está a marcar uma
geração.
Uma oportunidade
imperdível para quem quer viver ao vivo um espetáculo que está a redefinir o
entretenimento musical.
Informações Adicionais
Não são permitidas trocas entre sessões ou devoluções de
bilhetes.
Mobilidade reduzida:
Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a
bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).