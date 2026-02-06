O fenómeno musical que vai percorrer o país está a ser real!!

Duas sessões (6 de junho às 15H00 e 20H00) já ESGOTADAS e uma (7 de junho às 11H00), com poucos bilhetes, para o espetáculo "As Guerreiras do K-POP Em Concerto (Tributo)"!



"As Guerreiras do K-POP" atuam nos Açores, no Coliseu Micaelense, em junho

A conquistar milhões de fãs em todo o mundo, As Guerreiras do K-POP Em Concerto (Tributo) chega a Portugal como um dos fenómenos musicais e visuais mais explosivos do momento.

Inspirado no universo do sucesso global da Netflix, este espetáculo ao vivo junta energia K-pop, narrativa cinematográfica e uma produção audiovisual de grande escala, criando uma experiência imersiva que ultrapassa o conceito tradicional de concerto, transportando crianças, jovens e famílias para dentro do próprio filme de animação. Coreografias poderosas, músicas que todos sabem de cor como os hits "Golden" e "How It’s Done", efeitos visuais impressionantes e uma história envolvente transformam cada apresentação num evento único.

O impacto internacional do projeto levou o espetáculo a palcos de referência e a aclamação da crítica e do público vem com tudo para ecoar com toda a força, este ano, em Portugal. A resposta tem sido extraordinária, com sessões esgotadas e uma procura crescente, confirmando que As Guerreiras do K-POP Em Concerto (Tributo) é já um fenómeno cultural que está a marcar uma geração.

Uma oportunidade imperdível para quem quer viver ao vivo um espetáculo que está a redefinir o entretenimento musical.

Informações Adicionais

Não são permitidas trocas entre sessões ou devoluções de bilhetes.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.

Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Plateia: 1ª Plateia VIP: 35,00€ 1ª Plateia: 30,00€ 2ª Plateia: 25,00€ Balcões: 1º Balcão Central: 20,00€ 2º Balcão Central: 18,00€ 1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 15,00€ 2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 12,50€ Camarotes Centrais (4 pessoas): 80,00€ Camarotes laterais visibilidade reduzida (3 pessoas): 45,00€

Últimos bilhetes disponíveis na bilheteira local e BOL: https://coliseumicaelense.bol.pt.