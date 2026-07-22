ONEY E SOL SEM FRONTEIRAS CONCLUÍRAM SEXTA EDIÇÃO

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O Oney e a Sol Sem Fronteiras – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento – concluíram a sexta edição consecutiva do programa de literacia financeira “Eu conto, tu contas, ele conta... todos contam”, que este ano chegou a 930 alunos entre os 6 e os 14 anos, através de 39 sessões em 10 escolas em Portugal e em Cabo Verde, com a participação de 11 colaboradores-voluntários do Oney.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os jovens com conhecimentos e competências financeiras essenciais para enfrentar os desafios atuais, proporcionando-lhes ferramentas que contribuem para tomadas de decisões financeiras informadas, criteriosas e mais responsáveis. Os temas abordados vão desde a distinção entre necessidades e desejos até à importância da poupança, junto das gerações mais jovens.

Esta edição marcou presença em diversas localidades de Portugal, com sessões realizadas na Amadora, Bucelas, Corroios, Damaia, Mafra, Peniche, Seixal e ainda com a participação de uma Casa de Acolhimento Residencial, o Centro de Apoio Preventivo. O programa voltou a ultrapassar fronteiras, realizando nova sessão em Cabo Verde, reforçando o seu alcance e compromisso com a promoção da literacia financeira.

Para Dario Coffetti, diretor geral do Oney em Portugal, "a literacia financeira é uma competência individual e um alicerce para uma sociedade mais justa e equilibrada. Ao celebrarmos a conclusão desta sexta edição, reforçamos o nosso compromisso em dotar as novas gerações de ferramentas que lhes permitam navegar com segurança num mundo financeiro cada vez mais complexo e digital. Chegar ao marco total de quase 8.000 crianças impactadas ao longo de seis anos é um orgulho para o Oney e uma prova de que a educação é o melhor caminho para o consumo responsável".

Por sua vez, Inês Souta, diretora-executiva da Sol Sem Fronteiras, destaca que “a educação financeira é uma ferramenta poderosa de inclusão e de igualdade de oportunidades. Ao chegarmos a mais de 930 crianças nesta edição, reforçamos a nossa convicção de que investir no conhecimento financeiro dos mais jovens é investir num futuro mais justo e consciente para todos”.

O sucesso deste programa resulta da conjugação entre a experiência pedagógica da Sol Sem Fronteiras e o envolvimento ativo dos colaboradores do Oney. Enquanto a ONGD assegura a coordenação com as instituições, os materiais didáticos e a metodologia das sessões, os voluntários do Oney trazem o conhecimento do setor financeiro para a sala de aula, adaptando conceitos complexos a cada faixa etária de forma simples e próxima. Esta parceria cria um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os bons hábitos financeiros são incentivados desde cedo e as dúvidas do quotidiano encontram resposta.

Ao longo das seis edições desta iniciativa, este programa de literacia financeira chegou a 7.730 alunos, em 88 escolas de vários graus de ensino, com a realização de 321 sessões e o envolvimento de 101 voluntários do Oney, com um elevado nível de satisfação de todas as partes, alunos, professores e formadores.