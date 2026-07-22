ONEY E SOL SEM FRONTEIRAS CONCLUÍRAM SEXTA EDIÇÃO

PROGRAMA DE LITERACIA FINANCEIRA CHEGA A MAIS DE 7 MIL ALUNOS
O Oney e a Sol
Sem Fronteiras – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento – concluíram
a sexta edição consecutiva do programa de literacia financeira “Eu conto, tu
contas, ele conta... todos contam”, que este ano chegou a 930 alunos entre os 6
e os 14 anos, através de 39 sessões em 10 escolas em Portugal e em Cabo Verde,
com a participação de 11 colaboradores-voluntários do Oney.
A iniciativa
tem como objetivo capacitar os jovens com conhecimentos e competências
financeiras essenciais para enfrentar os desafios atuais, proporcionando-lhes
ferramentas que contribuem para tomadas de decisões financeiras informadas,
criteriosas e mais responsáveis. Os temas abordados vão desde a distinção entre
necessidades e desejos até à importância da poupança, junto das gerações mais
jovens.
Esta edição
marcou presença em diversas localidades de Portugal, com sessões realizadas na
Amadora, Bucelas, Corroios, Damaia, Mafra, Peniche, Seixal e ainda com a
participação de uma Casa de Acolhimento Residencial, o Centro de Apoio
Preventivo. O programa voltou a ultrapassar fronteiras, realizando nova sessão
em Cabo Verde, reforçando o seu alcance e compromisso com a promoção da
literacia financeira.
Para Dario
Coffetti, diretor geral do Oney em Portugal, "a literacia financeira
é uma competência individual e um alicerce para uma sociedade mais justa e
equilibrada. Ao celebrarmos a conclusão desta sexta edição, reforçamos o nosso
compromisso em dotar as novas gerações de ferramentas que lhes permitam navegar
com segurança num mundo financeiro cada vez mais complexo e digital. Chegar ao
marco total de quase 8.000 crianças impactadas ao longo de seis anos é um
orgulho para o Oney e uma prova de que a educação é o melhor caminho para o
consumo responsável".
Por sua vez,
Inês Souta, diretora-executiva da Sol Sem Fronteiras, destaca que “a
educação financeira é uma ferramenta poderosa de inclusão e de igualdade de
oportunidades. Ao chegarmos a mais de 930 crianças nesta edição, reforçamos a
nossa convicção de que investir no conhecimento financeiro dos mais jovens é
investir num futuro mais justo e consciente para todos”.
O sucesso deste
programa resulta da conjugação entre a experiência pedagógica da Sol Sem
Fronteiras e o envolvimento ativo dos colaboradores do Oney. Enquanto a ONGD
assegura a coordenação com as instituições, os materiais didáticos e a
metodologia das sessões, os voluntários do Oney trazem o conhecimento do setor
financeiro para a sala de aula, adaptando conceitos complexos a cada faixa
etária de forma simples e próxima. Esta parceria cria um ambiente de
aprendizagem dinâmico, onde os bons hábitos financeiros são incentivados desde
cedo e as dúvidas do quotidiano encontram resposta.
Ao longo das
seis edições desta iniciativa, este programa de literacia financeira chegou a
7.730 alunos, em 88 escolas de vários graus de ensino, com a realização de 321
sessões e o envolvimento de 101 voluntários do Oney, com um elevado nível de
satisfação de todas as partes, alunos, professores e formadores.