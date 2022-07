O progresso do Grupo Ferrero rumo aos seus objetivos de sustentabilidade

O Grupo Ferrero acaba de lançar o seu 13º Relatório de Sustentabilidade e afirma estar no bom caminho para atingir os seus ambiciosos objetivos de sustentabilidade, que incluem metas relacionadas com fornecimento e embalamento, bem como uma transição para energia renovável nas suas fábricas.





O progresso está documentado no Relatório que destaca os passos dados em direção ao cumprimento das suas metas ambientais e sociais relativas ao ano de 2021, alinhadas com as suas quatro áreas chave de atuação: proteção do ambiente, procura sustentável de ingredientes, promoção do consumo responsável e empoderamento das pessoas.





Este Relatório de Sustentabilidade surge no seguimento da publicação do primeiro Relatório de Direitos Humanos do Grupo, que aborda o trabalho desenvolvido sobre as questões mais prementes relacionadas com os Direitos Humanos ao longo de toda a sua cadeia de valor.









"A pandemia criou uma disrupção social e económica global que variou de país para país. Ainda assim, enquanto negócio fomos capazes de demonstrar resiliência e o progresso sólido dos nossos planos de sustentabilidade não foi afetado. Adicionalmente, o nosso negócio continua a expandir-se, tanto através de aquisições como de crescimento orgânico" afirma Giovanni Ferrero, Executive Chairman do Grupo Ferrero.

Destaques do Relatório de Progresso da Sustentabilidade:





A Ferrero está no bom caminho para cumprir a sua meta para 2025 de 100% de embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, atingindo um máximo de 83% ao longo do último ano;





O Grupo estabelece outros objetivos ambiciosos de sustentabilidade das embalagens, incluindo a redução do plástico virgem em 10% e o aumento do conteúdo reciclado nas embalagens de plástico para 12% até 2025;





O fornecimento de energia renovável está a transitar rapidamente, com 84% da eletricidade comprada para fábricas a partir de fontes renováveis e 16 das fábricas da empresa a funcionar com eletricidade 100% renovável;





A Ferrero atingiu o seu objetivo de abastecimento de 100% de açúcar de cana certificado pela Bonsucro;





A Ferrero reporta também a rastreabilidade até ao nível da sua exploração agrícola em mais de 95% do seu volume de fornecimento de cacau;





Como parte do compromisso da Ferrero para com os agricultores parceiros no terreno, o Grupo providenciou formação a mais de 134.000 agricultores na Costa do Marfim e no Gana, com o objetivo de promover práticas de agricultura responsável nas principais regiões produtoras de cacau.





"Como terão oportunidade de ver neste relatório, avançámos substancialmente em diversos aspetos da nossa estratégia de sustentabilidade no que toca aos objetivos a que nos propusemos. Aumentámos a nossa eficiência energética e confirmámos um programa central de despesas de capital com objetivo de reduzir a nossa pegada de carbono. Atingimos também muitas melhorias no nosso portefólio de embalagens, em linha com o trajeto de sustentabilidade traçado até 2025. Nas cadeias de abastecimento de matérias-primas publicámos e/ou atualizámos a nossa Carta do Cacau, Carta do Óleo de Palma e Carta da Avelã, com vista a uma produção que crie valor para todos na sua indústria respetiva" afirma Lapo Civiletti, Chief Executive Officer do Grupo Ferrero.