CRIATURA ANUNCIA ÚLTIMO CONCERTO DA TOUR “BEM BONDA” NO TEATRO TIVOLI BBVA

Este concerto marca também o regresso do grupo a Lisboa e a primeira apresentação em sala este ano, que contará com a participação do Coro dos Anjos.

Após quatro anos em tour, a CRIATURA prepara o último concerto do disco “BEM BONDA” no Teatro Tivoli BBVA, a 13 de novembro.

A CRIATURA é um eclético bando de músicos, artistas e gente que parte da memória e da cultura popular para criar outras formas de olhar, sentir e ser a tradição. Em 2016 editaram "Aurora" e em 2021 "Bem Bonda" com a participação do Coro dos Anjos, o jovem coro lisboeta do bairro dos Anjos, que estará também presente neste concerto.

O álbum “Bem Bonda” é até então o mais icónico disco do grupo, que deu origem a uma longa tour que fez estremecer salas e festivais por todo o país. As letras do disco, carregadas de memória, sentido crítico e político, ganham ainda mais vida em palco através da sensibilidade e intensidade musical e performática do bando. Segundo o escritor Valter Hugo Mãe, “São a mais importante banda do país neste instante. Quem assiste a um concerto [deles], vê a luz. (....) Os Criatura parecem bandeiras e família, uma aldeia vibrante que pulsa no coração até da mais adormecida cidade.”

A apresentação de “Bem Bonda” culmina agora em Lisboa, antes do bando recolher para a preparação do terceiro disco. Para assinalar o fecho, a Omnichord Records irá editar uma segunda edição do vinil do disco, após a primeira ter esgotado durante os primeiros concertos da tour. Adivinham-se ainda outras surpresas para o público que presenciar a noite de 13 de novembro no Tivoli BBVA.

Os bilhetes para CRIATURA & CORO DOS ANJOS já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.