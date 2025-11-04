Este concerto marca também o regresso do grupo a Lisboa e a primeira apresentação em sala este ano, que contará com a participação do Coro dos Anjos.
Após quatro
anos em tour, a CRIATURA prepara o último concerto do disco “BEM BONDA” no
Teatro Tivoli BBVA, a 13 de novembro.
A CRIATURA
é um eclético bando de músicos, artistas e gente que parte da memória e da
cultura popular para criar outras formas de olhar, sentir e ser a tradição. Em
2016 editaram "Aurora" e em 2021 "Bem Bonda" com a
participação do Coro dos Anjos, o jovem coro lisboeta do bairro dos Anjos, que
estará também presente neste concerto.
O álbum “Bem Bonda” é até então o mais
icónico disco do grupo, que deu origem a uma longa tour que fez estremecer
salas e festivais por todo o país. As letras do disco, carregadas de memória,
sentido crítico e político, ganham ainda mais vida em palco através da
sensibilidade e intensidade musical e performática do bando. Segundo o escritor
Valter Hugo Mãe, “São a mais importante banda do país neste instante. Quem
assiste a um concerto [deles], vê a luz. (....) Os Criatura parecem bandeiras e
família, uma aldeia vibrante que pulsa no coração até da mais adormecida
cidade.”
A apresentação de “Bem Bonda” culmina agora em Lisboa, antes do bando recolher
para a preparação do terceiro disco. Para assinalar o fecho, a Omnichord
Records irá editar uma segunda edição do vinil do disco, após a primeira
ter esgotado durante os primeiros concertos da tour. Adivinham-se ainda outras
surpresas para o público que presenciar a noite de 13 de novembro no Tivoli
BBVA.
Os bilhetes para CRIATURA & CORO DOS
ANJOS já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.
CRIATURA ANUNCIA ÚLTIMO CONCERTO DA TOUR “BEM BONDA” NO TEATRO TIVOLI BBVA
A lógica da televisão, de facto, não é o seu forte. Se fosse, a escritora Isabela Figueiredo saberia que O Preço Certo é uma âncora inestimável para prender as audiências e carreá-las até ao Telejornal. Qualquer director de programas, em qualquer canal português, daria um dedo para ter tais queijos e enchidos.
Pela primeira vez podem trabalhar numa organização até cinco gerações, um facto que, apesar de já por si inédito, não deixa de acrescentar desafios e dificuldades organizacionais, e sociais, particularmente para quem lidera pessoas.