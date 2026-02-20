O CÉU DA LÍNGUA COM GREGÓRIO DUVIVIER

Gregório Duvivier em digressão europeia com a peça "O Céu da Língua"
Promotor
Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma
pátria mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco. Afinal a
palavra é uma fonte inesgotável de humor, desde os primórdios. No Princípio era
o Verbo, disse Deus. E logo de seguida vieram os erros de concordância. O mesmo
Deus disse: Faça-se a Luz. Mas disse para quem? E por quê?
O espetáculo mistura Stand Up Comedy com poesia falada e uma
dramaturgia que costura tudo. Stand up poetry? Linguistic comedy? Como
preferir. Gregório prefere na nossa língua: Comédia Poética. Dirigido pela
atriz Luciana Paes, Gregório descobre o poder da fala e lembra-nos que o homem
nada mais é do que um macaco que fala – e todas as outras diferenças derivam
disso.
Uma peça fenómeno, vista por mais de 200.000 espectadores,
regressa agora a Portugal para uma digressão que inclui, pela primeira vez, uma
apresentação no mítico Coliseu Micaelense — uma sala especialmente querida para
Gregório Duvivier e onde há muito desejava atuar.
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade
reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).