O CÉU DA LÍNGUA COM GREGÓRIO DUVIVIER

Gregório Duvivier em digressão europeia com a peça "O Céu da Língua"

Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco. Afinal a palavra é uma fonte inesgotável de humor, desde os primórdios. No Princípio era o Verbo, disse Deus. E logo de seguida vieram os erros de concordância. O mesmo Deus disse: Faça-se a Luz. Mas disse para quem? E por quê?

O espetáculo mistura Stand Up Comedy com poesia falada e uma dramaturgia que costura tudo. Stand up poetry? Linguistic comedy? Como preferir. Gregório prefere na nossa língua: Comédia Poética. Dirigido pela atriz Luciana Paes, Gregório descobre o poder da fala e lembra-nos que o homem nada mais é do que um macaco que fala – e todas as outras diferenças derivam disso.

Uma peça fenómeno, vista por mais de 200.000 espectadores, regressa agora a Portugal para uma digressão que inclui, pela primeira vez, uma apresentação no mítico Coliseu Micaelense — uma sala especialmente querida para Gregório Duvivier e onde há muito desejava atuar.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 28,00€

2ª Plateia: 25,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 24,00€

2º Balcão Central: 22,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 20,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 18,00€

Camarotes centrais (4 pessoas): 88,00€

Camarotes laterais (visibilidade reduzida - 3 pessoas): 60,00€

