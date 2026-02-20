Centro de Portugal apresenta ambição renovada na BTL’26

Estratégia, turismo ativo, cultura e sustentabilidade marcam a participação da região na Bolsa de Turismo de Lisboa.

A Turismo Centro de Portugal prepara-se para marcar presença na BTL’26 com uma programação que afirma a ambição da região e reforça o seu papel central no desenvolvimento turístico do país. Ao longo de três dias, entre 25 e 27 de fevereiro, o Pavilhão 1 da FIL será palco de apresentações estratégicas, lançamentos, cultura e iniciativas que cruzam inovação, território e identidade.

O primeiro dia será dedicado ao posicionamento estratégico da região e à visão para os próximos anos. A abertura oficial do stand, às 15h00, contará com o Presidente da Turismo Centro de Portugal e com representantes do Governo — o Ministro da Economia e da Coesão Territorial e o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, ainda por confirmar. Pouco depois, às 15h20, será apresentado o novo Plano Regional de Desenvolvimento Turístico e o Plano de Marketing “Mobilizar a Região | Levar desenvolvimento às comunidades locais”, conduzido pelo Professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro. A tarde termina às 16h30 com o lançamento oficial do “WRC Vodafone Rally de Portugal 2026”, numa sessão que junta a Turismo Centro, o Turismo do Porto e Norte de Portugal e o Automóvel Club de Portugal.

Na quinta-feira, o foco vira-se para o turismo ativo e desportivo, sob o mote “Potenciar o destino, movimentar o futuro”. Às 15h30 será lançada a nova marca Move Centro Portugal – The Sports Region, que agrega alguns dos eventos desportivos mais emblemáticos da região: o Oh Meu Deus – Ultra Trail Centro de Portugal by UTMB, a Maratona da Europa, conhecida como “a maratona das mil emoções”, e o MXGP Portugal 2026, etapa nacional do Mundial de Motocross. Uma aposta clara num segmento em crescimento e que projeta o Centro como território de prática, preparação e competição.

A sexta-feira será dedicada à cultura, à tradição e à sustentabilidade, numa celebração da autenticidade que distingue a região. A partir das 16h00 será apresentado o I Fórum de Geoparques Mundiais da UNESCO da CPLP, seguido, às 16h20, pelos Cantares de Manhouce, uma das expressões patrimoniais mais marcantes da Beira. Às 16h30, as atenções convergem para o Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, com destaque para a Transumância — Património Vivo — e para um Workshop da Lã que evidencia saberes ancestrais que continuam a moldar comunidades e paisagens.

Como maior e mais diversa área turística nacional, abrangendo 100 municípios, o Centro de Portugal tem consolidado o seu crescimento na procura interna e externa e reforçado a sua atratividade. Património da Humanidade, aldeias históricas, praias de surf de renome mundial, termas, locais de culto e uma crescente oferta desportiva compõem um mosaico único de experiências.

A presença na BTL’26 revela, mais uma vez, uma região que se afirma pelo equilíbrio entre modernidade e tradição, inovação e identidade, sustentabilidade e desenvolvimento. E que continua a mobilizar-se para levar mais longe o seu propósito: criar valor para as comunidades e experiências memoráveis para quem a visita.