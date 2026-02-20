Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Centro de Portugal apresenta ambição renovada na BTL’26

16:02
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Estratégia, turismo ativo, cultura e sustentabilidade marcam a participação da região na Bolsa de Turismo de Lisboa.

A Turismo Centro de Portugal prepara-se para marcar presença na BTL’26 com uma programação que afirma a ambição da região e reforça o seu papel central no desenvolvimento turístico do país. Ao longo de três dias, entre 25 e 27 de fevereiro, o Pavilhão 1 da FIL será palco de apresentações estratégicas, lançamentos, cultura e iniciativas que cruzam inovação, território e identidade.

O primeiro dia será dedicado ao posicionamento estratégico da região e à visão para os próximos anos. A abertura oficial do stand, às 15h00, contará com o Presidente da Turismo Centro de Portugal e com representantes do Governo — o Ministro da Economia e da Coesão Territorial e o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, ainda por confirmar. Pouco depois, às 15h20, será apresentado o novo Plano Regional de Desenvolvimento Turístico e o Plano de Marketing “Mobilizar a Região | Levar desenvolvimento às comunidades locais”, conduzido pelo Professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro. A tarde termina às 16h30 com o lançamento oficial do “WRC Vodafone Rally de Portugal 2026”, numa sessão que junta a Turismo Centro, o Turismo do Porto e Norte de Portugal e o Automóvel Club de Portugal.

Na quinta-feira, o foco vira-se para o turismo ativo e desportivo, sob o mote “Potenciar o destino, movimentar o futuro”. Às 15h30 será lançada a nova marca Move Centro Portugal – The Sports Region, que agrega alguns dos eventos desportivos mais emblemáticos da região: o Oh Meu Deus – Ultra Trail Centro de Portugal by UTMB, a Maratona da Europa, conhecida como “a maratona das mil emoções”, e o MXGP Portugal 2026, etapa nacional do Mundial de Motocross. Uma aposta clara num segmento em crescimento e que projeta o Centro como território de prática, preparação e competição.

A sexta-feira será dedicada à cultura, à tradição e à sustentabilidade, numa celebração da autenticidade que distingue a região. A partir das 16h00 será apresentado o I Fórum de Geoparques Mundiais da UNESCO da CPLP, seguido, às 16h20, pelos Cantares de Manhouce, uma das expressões patrimoniais mais marcantes da Beira. Às 16h30, as atenções convergem para o Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, com destaque para a Transumância — Património Vivo — e para um Workshop da Lã que evidencia saberes ancestrais que continuam a moldar comunidades e paisagens.

Como maior e mais diversa área turística nacional, abrangendo 100 municípios, o Centro de Portugal tem consolidado o seu crescimento na procura interna e externa e reforçado a sua atratividade. Património da Humanidade, aldeias históricas, praias de surf de renome mundial, termas, locais de culto e uma crescente oferta desportiva compõem um mosaico único de experiências.

A presença na BTL’26 revela, mais uma vez, uma região que se afirma pelo equilíbrio entre modernidade e tradição, inovação e identidade, sustentabilidade e desenvolvimento. E que continua a mobilizar-se para levar mais longe o seu propósito: criar valor para as comunidades e experiências memoráveis para quem a visita.

Tópicos Estratégia Turismo Estratégia e marketing Viagens e turismo Portugal Campeonato Mundial de Rali Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Turismo de Lisboa The Sports Automóvel Club de Portugal Vodafone Universidade de Aveiro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Centro de Portugal apresenta ambição renovada na BTL’26