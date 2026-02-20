Centro de Portugal apresenta ambição renovada na BTL’26

Estratégia, turismo ativo, cultura e sustentabilidade marcam a participação da região na Bolsa de Turismo de Lisboa.
A Turismo Centro
de Portugal prepara-se para marcar presença na BTL’26 com uma programação que
afirma a ambição da região e reforça o seu papel central no desenvolvimento
turístico do país. Ao longo de três dias, entre 25 e 27 de fevereiro, o
Pavilhão 1 da FIL será palco de apresentações estratégicas, lançamentos,
cultura e iniciativas que cruzam inovação, território e identidade.
O primeiro dia
será dedicado ao posicionamento estratégico da região e à visão para os
próximos anos. A abertura oficial do stand, às 15h00, contará com o Presidente
da Turismo Centro de Portugal e com representantes do Governo — o Ministro da
Economia e da Coesão Territorial e o Secretário de Estado do Turismo, Comércio
e Serviços, ainda por confirmar. Pouco depois, às 15h20, será apresentado o
novo Plano Regional de Desenvolvimento Turístico e o Plano de Marketing
“Mobilizar a Região | Levar desenvolvimento às comunidades locais”, conduzido
pelo Professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro. A tarde termina às
16h30 com o lançamento oficial do “WRC Vodafone Rally de Portugal 2026”, numa
sessão que junta a Turismo Centro, o Turismo do Porto e Norte de Portugal e o
Automóvel Club de Portugal.
Na quinta-feira, o
foco vira-se para o turismo ativo e desportivo, sob o mote “Potenciar o
destino, movimentar o futuro”. Às 15h30 será lançada a nova marca Move Centro
Portugal – The Sports Region, que agrega alguns dos eventos desportivos mais
emblemáticos da região: o Oh Meu Deus – Ultra Trail Centro de Portugal by UTMB,
a Maratona da Europa, conhecida como “a maratona das mil emoções”, e o MXGP
Portugal 2026, etapa nacional do Mundial de Motocross. Uma aposta clara num
segmento em crescimento e que projeta o Centro como território de prática,
preparação e competição.
A sexta-feira será
dedicada à cultura, à tradição e à sustentabilidade, numa celebração da
autenticidade que distingue a região. A partir das 16h00 será apresentado o I
Fórum de Geoparques Mundiais da UNESCO da CPLP, seguido, às 16h20, pelos
Cantares de Manhouce, uma das expressões patrimoniais mais marcantes da Beira.
Às 16h30, as atenções convergem para o Ano Internacional das Pastagens e dos
Pastores, com destaque para a Transumância — Património Vivo — e para um
Workshop da Lã que evidencia saberes ancestrais que continuam a moldar
comunidades e paisagens.
Como maior e mais
diversa área turística nacional, abrangendo 100 municípios, o Centro de
Portugal tem consolidado o seu crescimento na procura interna e externa e
reforçado a sua atratividade. Património da Humanidade, aldeias históricas,
praias de surf de renome mundial, termas, locais de culto e uma crescente
oferta desportiva compõem um mosaico único de experiências.
A presença na
BTL’26 revela, mais uma vez, uma região que se afirma pelo equilíbrio entre
modernidade e tradição, inovação e identidade, sustentabilidade e
desenvolvimento. E que continua a mobilizar-se para levar mais longe o seu
propósito: criar valor para as comunidades e experiências memoráveis para quem
a visita.
