O Bem Disposto apresenta nova carta de verão

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O restaurante O Bem Disposto continua a afirmar a sua identidade através de uma cozinha que combina sabor, conforto, autenticidade e tradição.

Sem nunca perder de vista os pratos que homenageiam a gastronomia portuguesa, a nova carta convida a uma verdadeira viagem de sabores, com propostas inspiradas nos quatro cantos do mundo. Entre referências que nos levam do México ao Japão, passando por Itália, França e Reino Unido, alguns pratos transportam-nos até sabores tradicionais além-fronteiras, que ganham nova vida com os ingredientes frescos da nossa terra e da nossa costa.

A descoberta começa nas Entradas, onde se destacam os irreverentes Tacos de Atum, os delicados Espargos Brancos, com Maionese de Lima e ovo cozido e a irresistível Tábua de Burrata e Focaccia com tomate Cherry assado, perfeita para começar a refeição num espírito de partilha.

Nos pratos principais, o destaque vai para o Camarão Tigre com arroz de limão e coentros, cheio de frescura e personalidade, e para o suculento Entrecôte grelhado com batatas fritas, um clássico reconfortante que nunca falha. Já para quem prefere opções vegetarianas, os Legumes à Brás trazem uma abordagem criativa e cheia de sabor a um dos pratos mais emblemáticos da cozinha portuguesa.

Os Best-sellers mantém-se na carta, pelo que nunca é demais relembrar as delícias que fazem tantas pessoas regressar ao Bem Disposto: Caril de Gambas com o inebriante aroma a especiarias e Arroz Thai, o fresco Tataki de Atum com molho Teriyaki e o suculento e intemporal Rosbife com molho à Bem Disposto, esparregado e batata frita.

N´O Bem disposto a comida é caseira e a carta tão surpreendente, que proporciona uma experiência diferente em cada visita.

A acompanhar, uma vasta oferta de bebidas garante a opção certa para qualquer refeição ou momento do dia, desde sumos naturais, cervejas e cidras, sangria e vinhos do Algarve, até uma variada lista de cocktails.

A carta de sobremesas é igualmente tentadora, e dela destacamos o Bolo de Chocolate “Bem Disposto”, o Crumble de Maçã com Gelado de Baunilha ou a Tarte de Limão.

Localizado no nº 53 C da Avenida João XXI, O Bem Disposto é mais do que um restaurante. É um ponto de encontro, um refúgio de bairro onde a comida aproxima pessoas, onde se vai para a pausa desejada à hora do almoço, para buscar uma refeição pronta, para juntar um grupo de amigos ao jantar, ou simplesmente para petiscar e beber um copo na esplanada ao final da tarde, antes de regressar a casa.

Um lugar onde se regressa pela comida, mas também pelas conversas, pelo ambiente acolhedor e pela boa sensação de entrar na casa de alguém que sabe receber, tendo a comida como o seu melhor cartão de visita.

Num restaurante assim, não há pressa nem pretensão. Há pratos feitos com alma, conversas que se prolongam, copos que se enchem outra vez, e a sensação rara de estar exatamente onde se quer estar

O Bem Disposto

Reservas

geral@obemdisposto.pt

+351 967 362 336

Morada:

Av João XXI, 53C

1000-299 Lisboa

Horários:

De Segunda a quinta-feira

Das 9h00 às 18h00

Sextas e Sábados

Das 10h00 às 23h00