No seu Aniversário, a casa fica mais em conta: LEROY MERLIN celebra com descontos até 40%

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Sob o mote “No nosso Aniversário a casa fica mais em conta”, a LEROY MERLIN lança uma das suas maiores campanhas do ano, com descontos até 40% numa seleção de produtos.

A decorrer entre 18 de junho e 21 de julho, a iniciativa coincide com o início do verão e reforça a poupança das famílias em projetos para a casa.

Cândido Costa volta a dar rosto à campanha da marca, numa celebração inspirada nos Santos Populares, filmada na emblemática Vila Berta, em Lisboa.

A LEROY MERLIN assinala o seu 23º aniversário com o lançamento de uma das campanhas mais relevantes do ano, sob o mote “No nosso Aniversário a casa fica mais em conta”. A campanha decorre entre 18 de junho e 21 de julho e convida os portugueses a investir na melhoria da casa com poupanças significativas, através de descontos que podem chegar aos 40% numa seleção de produtos em folheto.

Coincidindo com o início do verão e o período de férias escolares, a campanha surge num momento em que as famílias demonstram maior predisposição para renovar a casa, preparar os espaços exteriores e avançar com projetos adiados. Neste contexto, a LEROY MERLIN reforça o seu compromisso, combinando qualidade e preço competitivo numa proposta acessível e relevante para diferentes perfis de clientes.

Com um forte enfoque nos espaços exteriores e no conforto térmico, a campanha destaca categorias essenciais para a estação, como mobiliário de jardim, churrasqueiras, toldos, climatização e ventilação, relva artificial, piscinas, vedações e pintura de parede - soluções pensadas para aproveitar ao máximo o verão em casa.

A dimensão emocional e festiva da campanha ganha vida com o regresso de Cândido Costa como embaixador. Conhecido pela sua autenticidade e proximidade, o ex-futebolista e entertainer volta a dar rosto à campanha, protagonizando um filme que celebra o espírito dos Santos Populares. A ação decorre na emblemática Vila Berta, no bairro da Graça, em

Lisboa, onde vários vizinhos surgem nas varandas a destacar oportunidades da campanha, enquanto Cândido conduz a festa ao som do jingle “A casa fica mais em conta”.

A autenticidade da narrativa é reforçada pela participação de colaboradores da marca como figurantes, refletindo a proximidade real entre equipas e clientes e reforçando o caráter humano da campanha.

Segundo Cristina Marques, Diretora de Experiência e Marketing da LEROY MERLIN, “o nosso Aniversário é o momento ideal para celebrar com os portugueses e, acima de tudo, para dar uma resposta concreta às suas necessidades nesta época do ano. Queremos mostrar que é possível preparar os espaços exteriores, melhorar o conforto da casa ou avançar com pequenas renovações sem comprometer o orçamento familiar, garantindo sempre a melhor relação qualidade-preço”.

Dirigida a famílias e aos entusiastas do do-it-yourself, a campanha foi desenhada para responder a diferentes necessidades, sempre com o objetivo de maximizar a poupança e facilitar a concretização de projetos para o lar.

Com criatividade da agência VML, a campanha conta com uma forte presença multimeios, com ativação em televisão (dois filmes de campanha), rádio, exterior, canais digitais - incluindo redes sociais, site e app -, relações públicas e uma presença reforçada em loja através de materiais de comunicação dedicados. Veja os filmes um e dois da campanha e descubra o making of.

Mais informações disponíveis em www.leroymerlin.pt.

SOBRE A LEROY MERLIN

A LEROY MERLIN faz parte da ADEO - grupo de empresas dedicadas à melhoria da Casa - e está presente em Portugal desde 2003, com mais de 50 lojas por todo o país. Com 6.245 colaboradores, a Empresa tem uma visão centrada nas pessoas e, por isso, aliar o conhecimento proporcionado pelos dados para melhor responder às necessidades dos habitantes é o foco da LEROY MERLIN no sentido de fazer da Casa um lugar mais positivo para viver.

Comprometida com a sustentabilidade, a LEROY MERLIN partilha um forte propósito de melhoria do Habitat, procurando gerar Impacto Positivo, seja através de valor humano, ambiental ou económico, em todas as ações ligadas à sua atividade.