SOFIA SILVA & CODE - Encerramento Tour Fases 2026

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A banda açoriana SOFIA SILVA & CODE sobe ao palco do Coliseu Micaelense para o encerramento da sua Tour Fases, no dia 20 de novembro!

A vocalista e compositora Sofia Silva sentiu desde muito cedo a paixão pela música, e em 2023, iniciou a sua carreira musical graças ao destaque que teve ao participar no programa The Voice Portugal, integrando a equipa da cantora Sónia Tavares dos The Gift.

A banda composta também por Félix Medeiros, Hugo Medeiros e Amadeu Medeiros, destaca-se pela sonoridade atual e pela entrega profissional nos seus espetáculos, que têm sido reconhecidos pela elevada qualidade artística.

Não perca!!

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.

Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

PREÇOS

Plateia

1ª Plateia: 12,00€

2ª Plateia: 10,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 8,00€

2º Balcão Central: 8,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 6,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 6,00€