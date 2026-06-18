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SOFIA SILVA & CODE - Encerramento Tour Fases 2026

11:37
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A banda açoriana SOFIA SILVA & CODE sobe ao palco do Coliseu Micaelense para o encerramento da sua Tour Fases, no dia 20 de novembro!  

A vocalista e compositora Sofia Silva  sentiu desde muito cedo a paixão pela música, e em 2023, iniciou a sua carreira musical graças ao destaque que teve ao participar no programa The Voice Portugal, integrando a equipa da cantora Sónia Tavares dos The Gift. 

A banda composta também por Félix Medeiros, Hugo Medeiros e Amadeu Medeiros, destaca-se pela sonoridade atual e pela entrega profissional nos seus espetáculos, que têm sido reconhecidos pela elevada qualidade artística.  

Não perca!!  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Informações Adicionais 

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. 

Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores). 

PREÇOS 

Plateia 

1ª Plateia: 12,00€ 

2ª Plateia: 10,00€ 

 

Balcões: 

1º Balcão Central: 8,00€ 

2º Balcão Central: 8,00€ 

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 6,00€ 

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 6,00€ 

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