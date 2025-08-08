NUM MISSION TO EARTHPHASE

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
MISSION
TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD, é o novo relógio da coleção Bioceramic MoonSwatch, disponível em exclusivo a 9 de agosto, o dia
da lua cheia, em lojas Swatch selecionadas em todo o mundo. Apresentando a mais
recente inovação da Swatch em matéria de fases da terra, um indicador das fases
da lua decorado com Moonshine™ Gold da OMEGA e ilustrações do Universo Snoopy,
este lançamento é um lembrete de que a imaginação e a ousadia de sonhar em
grande são o primeiro passo para ir mais longe do que
qualquer pessoa pensava ser possível. Uma complicação inovadora introduzida no
ano passado pela Swatch, a fase da terra mostra como a Terra aparece quando
vista da Lua. Tal como as fases da lua, as fases da terra seguem um ciclo de
29,5 dias, mas em
sentido inverso. Quando há lua cheia, vemos uma terra nova, e quando há lua
nova, vislumbramos uma terra cheia. Esta relação inversa faz com que a Terra na
fase da terra se mova no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, oposto
à direção da Lua no indicador da fase da lua. Trata-se de uma reinterpretação
poética da função retrógrada presente em determinados relógios topo de gama.
Por
baixo do indicador da fase da terra está uma ilustração do Snoopy, o adorado
beagle e famoso às da aviação, acompanhado pelo seu fiel amigo e copiloto
frequente, o Woodstock, sentado na Lua, maravilhado com o espetáculo encantador
da Terra, o planeta mais bonito de todos. A ilustração apresenta uma frase que
só aparece sob luz UV, uma homenagem lúdica ao espírito pioneiro do Moonwatch,
o primeiro relógio na Lua, e um tributo àqueles que são os primeiros a imaginar
coisas diferentes.
No
submostrador na posição das 2 horas, o MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE
GOLD apresenta um indicador das fases da lua. Com duas luas cheias radiantes,
uma delas desenhada no estilo distinto do Universo Snoopy e ambas revestidas
com o Moonshine™ Gold da OMEGA, este indicador das fases da lua é inspirado na
Lua do Esturjão, a lua cheia que surgirá durante o mês de lançamento deste
relógio. Numa alusão divertida às origens do nome da lua cheia, uma lua no
indicador está coberta por um padrão semelhante a
uma rede.
Tal
como todos os modelos da Coleção Bioceramic MoonSwatch, o MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD é fabricado com
Bioceramic, a mistura inovadora e patenteada da Swatch de dois terços de
cerâmica e um terço de materiais de origem biológica produzidos a partir de
óleo de rícino. Apresenta uma cor que foi criada exclusivamente para esta
coleção, um distinto azul-marinho escuro que evoca as profundezas infinitas do
espaço. Ostenta também muitas das caraterísticas icónicas do lendário
Speedmaster Moonwatch da OMEGA, incluindo a sua caixa assimétrica e o
distintivo submostrador Speedmaster embutido.
Os
logótipos OMEGA X Swatch são orgulhosamente exibidos no mostrador e na coroa,
enquanto a sua declaração de missão está gravada no verso da caixa. A tampa da
pilha apresenta um design inspirado na Terra, enquanto a bracelete de borracha
VELCRO® em azul-marinho acrescenta um toque de estilo à astronauta.
O
MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD é uma celebração do que acontece
quando a imaginação levanta voo. Misturando o universo imaginativo do Snoopy
com a inovação celestial, convida toda a gente a deixar a sua imaginação voar e
a sonhar em grande. Este modelo estará disponível em lojas Swatch selecionadas
em todo o mundo apenas no dia 9 de agosto. Tal como acontece com toda a Coleção
Bioceramic MoonSwatch, só pode ser adquirido um relógio por pessoa e
por loja.
MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD SO33N701L
Material da caixa: caixa, coroa e botões em Bioceramic azul-marinho
Diâmetro
da caixa: 42 mm
Espessura
da caixa: 13,75 mm
Distância
de asa a asa: 47,30
mm
Movimento
de quartzo: cronógrafo (apenas
segundos) com indicadores das fases da lua e das fases da terra Resistência à
água: 3 bar
Vidro:
em forma de caixa em
material de origem biológica; um “S” gravado no centro em referência ao
logótipo Swatch
Mostrador:
opalino branco com os
logótipos OMEGA X Swatch, Speedmaster e MoonSwatch; submostrador embutido, marcadores das horas revestidos com
Super-Lumi-Nova® de Classe A (emissão verde). Indicador das fases da lua com
disco das fases da lua em azul-escuro cintilante com duas luas cheias
revestidas a Moonshine™ Gold da OMEGA. Detalhe secreto em tinta UV (emissão
azul). Indicador das fases da terra com a Terra num cenário de estrelas e
oceanos revestidos com tinta UV (emissão azul)
Ponteiros:
ponteiros das horas,
minutos e ponta do ponteiro dos segundos do cronógrafo revestidos com
Super-LumiNova ® de Classe A (emissão verde)
Luneta:
luneta em Bioceramic
azul-marinho com escala taquimétrica com marcadores brancos Bracelete:
bracelete de borracha em azul-marinho com fecho de VELCRO®, presilha em
Bioceramic azul-marinho
