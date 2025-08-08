NUM MISSION TO EARTHPHASE

MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD, é o novo relógio da coleção Bioceramic MoonSwatch, disponível em exclusivo a 9 de agosto, o dia da lua cheia, em lojas Swatch selecionadas em todo o mundo. Apresentando a mais recente inovação da Swatch em matéria de fases da terra, um indicador das fases da lua decorado com Moonshine™ Gold da OMEGA e ilustrações do Universo Snoopy, este lançamento é um lembrete de que a imaginação e a ousadia de sonhar em grande são o primeiro passo para ir mais longe do que qualquer pessoa pensava ser possível. Uma complicação inovadora introduzida no ano passado pela Swatch, a fase da terra mostra como a Terra aparece quando vista da Lua. Tal como as fases da lua, as fases da terra seguem um ciclo de 29,5 dias, mas em sentido inverso. Quando há lua cheia, vemos uma terra nova, e quando há lua nova, vislumbramos uma terra cheia. Esta relação inversa faz com que a Terra na fase da terra se mova no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, oposto à direção da Lua no indicador da fase da lua. Trata-se de uma reinterpretação poética da função retrógrada presente em determinados relógios topo de gama.

Por baixo do indicador da fase da terra está uma ilustração do Snoopy, o adorado beagle e famoso às da aviação, acompanhado pelo seu fiel amigo e copiloto frequente, o Woodstock, sentado na Lua, maravilhado com o espetáculo encantador da Terra, o planeta mais bonito de todos. A ilustração apresenta uma frase que só aparece sob luz UV, uma homenagem lúdica ao espírito pioneiro do Moonwatch, o primeiro relógio na Lua, e um tributo àqueles que são os primeiros a imaginar coisas diferentes.

No submostrador na posição das 2 horas, o MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD apresenta um indicador das fases da lua. Com duas luas cheias radiantes, uma delas desenhada no estilo distinto do Universo Snoopy e ambas revestidas com o Moonshine™ Gold da OMEGA, este indicador das fases da lua é inspirado na Lua do Esturjão, a lua cheia que surgirá durante o mês de lançamento deste relógio. Numa alusão divertida às origens do nome da lua cheia, uma lua no indicador está coberta por um padrão semelhante a uma rede.

Tal como todos os modelos da Coleção Bioceramic MoonSwatch, o MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD é fabricado com Bioceramic, a mistura inovadora e patenteada da Swatch de dois terços de cerâmica e um terço de materiais de origem biológica produzidos a partir de óleo de rícino. Apresenta uma cor que foi criada exclusivamente para esta coleção, um distinto azul-marinho escuro que evoca as profundezas infinitas do espaço. Ostenta também muitas das caraterísticas icónicas do lendário Speedmaster Moonwatch da OMEGA, incluindo a sua caixa assimétrica e o distintivo submostrador Speedmaster embutido.

Os logótipos OMEGA X Swatch são orgulhosamente exibidos no mostrador e na coroa, enquanto a sua declaração de missão está gravada no verso da caixa. A tampa da pilha apresenta um design inspirado na Terra, enquanto a bracelete de borracha VELCRO® em azul-marinho acrescenta um toque de estilo à astronauta.

O MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD é uma celebração do que acontece quando a imaginação levanta voo. Misturando o universo imaginativo do Snoopy com a inovação celestial, convida toda a gente a deixar a sua imaginação voar e a sonhar em grande. Este modelo estará disponível em lojas Swatch selecionadas em todo o mundo apenas no dia 9 de agosto. Tal como acontece com toda a Coleção Bioceramic MoonSwatch, só pode ser adquirido um relógio por pessoa e por loja.

MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD SO33N701L

Material da caixa: caixa, coroa e botões em Bioceramic azul-marinho

Diâmetro da caixa: 42 mm

Espessura da caixa: 13,75 mm

Distância de asa a asa: 47,30 mm

Movimento de quartzo: cronógrafo (apenas segundos) com indicadores das fases da lua e das fases da terra Resistência à água: 3 bar

Vidro: em forma de caixa em material de origem biológica; um “S” gravado no centro em referência ao logótipo Swatch

Mostrador: opalino branco com os logótipos OMEGA X Swatch, Speedmaster e MoonSwatch; submostrador embutido, marcadores das horas revestidos com Super-Lumi-Nova® de Classe A (emissão verde). Indicador das fases da lua com disco das fases da lua em azul-escuro cintilante com duas luas cheias revestidas a Moonshine™ Gold da OMEGA. Detalhe secreto em tinta UV (emissão azul). Indicador das fases da terra com a Terra num cenário de estrelas e oceanos revestidos com tinta UV (emissão azul)

Ponteiros: ponteiros das horas, minutos e ponta do ponteiro dos segundos do cronógrafo revestidos com Super-LumiNova ® de Classe A (emissão verde)

Luneta: luneta em Bioceramic azul-marinho com escala taquimétrica com marcadores brancos Bracelete: bracelete de borracha em azul-marinho com fecho de VELCRO®, presilha em Bioceramic azul-marinho

