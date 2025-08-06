Os boxers mais desejados estão de volta

As Merlundies chegam a todas as lojas LEROY MERLIN
Os clientes pediram, a LEROY MERLIN ouviu: regressam os
boxers mais desejados da marca
A iniciativa “As Nossas Estrelas”, dá origem ao primeiro
Grande Calendário Merlundies, protagonizado pelos próprios clientes.
Depois de uma edição
limitada que rapidamente se tornou viral, as Merlundies - os
irreverentes boxers de cintura subida da LEROY MERLIN, pensados para evitar
“exposições indesejadas” - estão agora disponíveis
em todas as lojas do país, pelo valor de 9,99€. A marca responde assim ao
entusiasmo dos clientes com o relançamento nacional deste produto, que não só
trouxe uma boa dose de humor à comunidade LEROY MERLIN, como se transformou num
símbolo de orgulho e pertença.
A chegada das Merlundies à
app, site e todas as lojas físicas da marca - podem ser encontradas em
expositores junto aos gabinetes PRO, ou na secção de ferramentas -, assinala
também o início de uma nova etapa de comunicação, onde “As Nossas Estrelas” ganham
o verdadeiro protagonismo. A iniciativa coloca os clientes, as Marcas LEROY
MERLIN e as próprias Merlundies no centro da narrativa da marca, de forma
divertida, autêntica e com um toque criativo. Todos juntos darão vida ao
primeiro Grande Calendário Merlundies, celebrando o universo LEROY MERLIN.
Assim, a LEROY MERLIN dá
também início à procura das próximas estrelas que irão brilhar no GrandeCalendário Merlundies. Os protagonistas? Os próprios clientes da
marca, convidados a participar num passatempo que celebra a criatividade e a
autenticidade que definem a comunidade LEROY MERLIN. Até 7 de setembro, os clientes poderão
participar no passatempo, com três simples passos:
Comprar umas Merlundies numa loja LEROY
MERLINTirar uma fotografia
criativa com as suas MerlundiesEnviar a fotografia por WhatsApp para o número
917 368 242
As 24 participações mais
criativas serão selecionadas para uma sessão fotográfica profissional, e vão
dar vida ao GrandeCalendário Merlundies, lançado no final
do ano nas lojas LEROY MERLIN.
A LEROY MERLIN acredita
que as melhores ideias surgem da proximidade com os seus clientes. O regresso
das Merlundies, após o sucesso alcançado anteriormente, reflete precisamente
esse espírito: uma escuta ativa das sugestões e do entusiasmo de quem visita
diariamente as lojas da marca. A edição do calendário vai além de uma simples
peça de comunicação – é uma celebração da comunidade LEROY MERLIN, onde
colaboradores, Marcas LEROY MERLIN e, agora também, os clientes assumem o papel
principal.
