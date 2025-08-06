Os boxers mais desejados estão de volta

Os clientes pediram, a LEROY MERLIN ouviu: regressam os boxers mais desejados da marca

A iniciativa “As Nossas Estrelas”, dá origem ao primeiro Grande Calendário Merlundies, protagonizado pelos próprios clientes.

Depois de uma edição limitada que rapidamente se tornou viral, as Merlundies - os irreverentes boxers de cintura subida da LEROY MERLIN, pensados para evitar “exposições indesejadas” - estão agora disponíveis em todas as lojas do país, pelo valor de 9,99€. A marca responde assim ao entusiasmo dos clientes com o relançamento nacional deste produto, que não só trouxe uma boa dose de humor à comunidade LEROY MERLIN, como se transformou num símbolo de orgulho e pertença.

A chegada das Merlundies à app, site e todas as lojas físicas da marca - podem ser encontradas em expositores junto aos gabinetes PRO, ou na secção de ferramentas -, assinala também o início de uma nova etapa de comunicação, onde “As Nossas Estrelas” ganham o verdadeiro protagonismo. A iniciativa coloca os clientes, as Marcas LEROY MERLIN e as próprias Merlundies no centro da narrativa da marca, de forma divertida, autêntica e com um toque criativo. Todos juntos darão vida ao primeiro Grande Calendário Merlundies, celebrando o universo LEROY MERLIN.

Assim, a LEROY MERLIN dá também início à procura das próximas estrelas que irão brilhar no Grande Calendário Merlundies. Os protagonistas? Os próprios clientes da marca, convidados a participar num passatempo que celebra a criatividade e a autenticidade que definem a comunidade LEROY MERLIN. Até 7 de setembro, os clientes poderão participar no passatempo, com três simples passos:

Comprar umas Merlundies numa loja LEROY MERLINTirar uma fotografia criativa com as suas MerlundiesEnviar a fotografia por WhatsApp para o número

917 368 242

As 24 participações mais criativas serão selecionadas para uma sessão fotográfica profissional, e vão dar vida ao Grande Calendário Merlundies, lançado no final do ano nas lojas LEROY MERLIN.

A LEROY MERLIN acredita que as melhores ideias surgem da proximidade com os seus clientes. O regresso das Merlundies, após o sucesso alcançado anteriormente, reflete precisamente esse espírito: uma escuta ativa das sugestões e do entusiasmo de quem visita diariamente as lojas da marca. A edição do calendário vai além de uma simples peça de comunicação – é uma celebração da comunidade LEROY MERLIN, onde colaboradores, Marcas LEROY MERLIN e, agora também, os clientes assumem o papel principal.