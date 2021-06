NOVO BANCO é o patrocinador bancário exclusivo do Simpósio da Indústria Têxtil e Vestuário

O NOVO BANCO patrocina um dos mais destacados eventos do setor da Indústria Têxtil e Vestuário (ITV), deste ano.

O patrocínio do NOVO BANCO a este evento enquadra-se no âmbito do protocolo de parceria estabelecido com a ATP, para promoção do setor têxtil, e no apoio e acompanhamento que o NOVO BANCO mantém junto das empresas deste setor, que constitui uma das mais antigas e, simultaneamente, inovadoras indústrias portuguesas.

Promover um setor que procura estar em constante atualização de estratégias, que se adapta e acompanha as tendências mundiais, que inova e incentiva a cooperação entre as suas empresas - que têm sido fatores de extrema importância para o seu sucesso e resiliência - é, para o NOVO BANCO, ser parceiro de um setor de sucesso e uma oportunidade para apoiar o crescimento da economia nacional.

Realizado pela ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, sob o tema "Regenerar o setor, ganhar o futuro: uma visão estratégica para a década", este fórum vai juntar as empresas do setor têxtil e vestuário para definir a visão estratégica do setor para a década e para debater temas de relevo como as grandes tendências da Indústria e como reforçar a competitividade do Têxtil e da Moda numa era pós-Covid.

Esta edição do simpósio da ITV decorrerá no CITEVE - Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, em Famalicão, no próximo dia 29 de junho, e será realizada em formato digital, dadas as limitações existentes, causadas pela situação pandémica de Covid-19.