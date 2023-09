NOVA GARRAFA LICOR BEIRÃO REPRESENTA A TRADIÇÃO ALIADA À EVOLUÇÃO DE UMA MARCA QUASE CENTENÁRIA

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Licor Beirão acaba de apresentar a nova garrafa, com um design mais elegante, moderno e sustentável. Esta abordagem inovadora resulta do compromisso da marca em garantir que os portugueses não são apenas fãs do líquido, mas que também se orgulham da embalagem, como um ícone de portugalidade para o mundo.

A nova garrafa de Licor Beirão apresenta, agora, um formato mais estreito e regressa à cor do vidro castanho que esteve na origem da marca. As alterações permitem uma melhor otimização no transporte e logística das embalagens, para além da nova composição que permite o recurso a uma maior variedade de materiais reciclados.

Para Daniel Redondo, Diretor-Geral do Licor Beirão "A garrafa de Licor Beirão é um símbolo de portugalidade que muito nos orgulha. A renovação do visual foi tratada com muito carinho e sentido de responsabilidade, pois sabemos que vai estar em todo o país - e não só. Conseguimos o equilíbrio perfeito entre a modernidade (que os tempos atuais exigem) e a tradição, que é um traço de personalidade da marca. Acima de tudo, mais do que uma garrafa, é um símbolo de bons momentos entre família e amigos. E ninguém tem de se preocupar: a receita permanece intacta."

Na nova representação visual, a fita amarela é destacada com maior ênfase, aplicada de forma minuciosa e manual em cada garrafa, enfatizando o valor do toque humano, algo que se torna cada vez mais significativo num contexto de crescimento da inteligência artificial.

No design da nova garrafa é reforçado também o esquema de cores da marca desde os anos 60 (amarelo e vermelho), assim como o selo "O Licor de Portugal", criado e lançado por José Redondo, filho do fundador da marca.

Como símbolo de garantia de qualidade e compromisso de honra, a assinatura de José Redondo surge agora desenhada e com relevo na própria garrafa. Relativamente aos elementos presentes, a árvore de corações simboliza a árvore genealógica, que representa a continuidade numa empresa assente nos pilares da família. O brasão da Lousã mantém-se no rótulo reforçando o orgulho da marca nas suas origens.

A renovação do visual marca uma nova era em que se reforça a relevância da espirituosa número 1 em Portugal, com apreciadores de todas as idades e com objetivo de levar Portugal aos quatro cantos do mundo.