NOVA e Sociedade Ponto Verde desafiam comunidade académica a acelerar soluções para a economia circular

A Universidade NOVA de Lisboa e a Sociedade Ponto Verde (SPV) lançam a segunda edição do CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0, um programa que coloca a inovação ao serviço de desafios ambientais concretos e da transformação do setor da gestão de embalagens e resíduos de embalagens.



Este ano, a NOVA e a SPV desafiam a comunidade académica a responder a dois desafios concretos e atuais na área da gestão de resíduos.

Recolha de Cápsulas

O consumo de café em cápsulas cresceu exponencialmente nos últimos anos, tornando-se uma tipologia de resíduos com necessidade de valorização, mas também um desafio significativo ao nível da recolha e encaminhamento adequado.

Como podemos criar um sistema eficiente, acessível e escalável que permita aumentar significativamente a recolha e a reciclagem de cápsulas usadas?

PAYT no Setor HORECA

O setor HORECA (Hotelaria, Restauração e Cafés) tem um papel determinante na produção de resíduos de embalagens.

Como implementar um modelo Pay-As-You-Throw (PAYT) que incentive este setor a separar mais e melhor, promovendo comportamentos responsáveis e alinhados com as metas ambientais nacionais?

É para responder a estes desafios reais que nasce mais uma edição do CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0, um programa estruturado para transformar ideias em soluções testáveis e com potencial de implementação.

O programa desenvolve-se em quatro fases, que acompanham as equipas desde a ideia até à implementação piloto de soluções inovadoras:

1. Open Call — Submissão de candidaturas e seleção das equipas e participantes mais promissores.

2. Hackathon & Ideação — Momento intensivo de formação e co-criação, com apresentação dos desafios, bootcamp de design thinking e formação em pitching. As equipas finalistas recebem um apoio financeiro de 1.000€.

3. Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável — Evolução das soluções com mentoria dedicada e workshops especializados. A fase termina com um Demo Day, onde a equipa vencedora recebe um prémio de 5.000€.

4. Fase Piloto — A equipa vencedora continua o desenvolvimento do projeto com o acompanhamento da Sociedade Ponto Verde, incluindo a possibilidade de implementação do piloto e apresentação final de resultados.

A iniciativa reforça a aposta conjunta da NOVA e da SPV na inovação aplicada e na mobilização da comunidade académica para soluções com impacto ambiental real.

“A NOVA tem a responsabilidade de colocar o seu conhecimento, talento e capacidade de inovação ao serviço dos grandes desafios da sociedade. O CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0 traduz esse compromisso, criando condições concretas para transformar ideias em soluções com potencial de implementação real na área da economia circular”, refere Isabel Rocha, Vice-reitora para a Inovação, Criação de Valor e Assuntos Globais da Universidade NOVA de Lisboa.

Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, “A colaboração é fundamental para encontrarmos ideias inovadoras que ajudem a transformar o setor dos resíduos em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à reciclagem de embalagens. É, por isso, com entusiasmo que lançamos o CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0., colocando dois novos desafios à comunidade académica na expectativa de identificarmos soluções viáveis e que venham a gerar impacto positivo e mensurável.”

O CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0 destina-se a estudantes, alumni, investigadores e docentes, devendo cada equipa integrar pelo menos um elemento ligado ao ecossistema da NOVA. As candidaturas podem ser feitas aqui e decorrem até ao dia 26 de março.