NOVA e Sociedade Ponto Verde desafiam comunidade académica a acelerar soluções para a economia circular

A Universidade NOVA de Lisboa e a Sociedade
Ponto Verde (SPV) lançam a segunda edição do CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0,
um programa que coloca a inovação ao serviço de desafios ambientais
concretos e da transformação do setor da gestão de embalagens e resíduos de
embalagens.
NOVA e Sociedade Ponto Verde promovem economia circular na comunidade académica
Este ano, a NOVA e a SPV desafiam a comunidade
académica a responder a dois desafios concretos e atuais na área da gestão de
resíduos.
Recolha de Cápsulas
O consumo de café em cápsulas cresceu
exponencialmente nos últimos anos, tornando-se uma tipologia de resíduos com
necessidade de valorização, mas também um desafio significativo ao nível da
recolha e encaminhamento adequado.
Como podemos criar um sistema eficiente,
acessível e escalável que permita aumentar significativamente a recolha e a
reciclagem de cápsulas usadas?
PAYT no Setor HORECA
O setor HORECA (Hotelaria, Restauração e
Cafés) tem um papel determinante na produção de resíduos de embalagens.
Como implementar um modelo Pay-As-You-Throw
(PAYT) que incentive este setor a separar mais e melhor, promovendo
comportamentos responsáveis e alinhados com as metas ambientais nacionais?
É para responder a estes desafios reais que
nasce mais uma edição do CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0, um programa estruturado
para transformar ideias em soluções testáveis e com potencial de implementação.
O programa desenvolve-se em quatro fases,
que acompanham as equipas desde a ideia até à implementação piloto de soluções
inovadoras:
1. Open Call — Submissão de candidaturas e seleção
das equipas e participantes mais promissores.
2. Hackathon & Ideação — Momento intensivo de formação e
co-criação, com apresentação dos desafios, bootcamp de design thinking e
formação em pitching. As equipas finalistas recebem um apoio financeiro de
1.000€.
3. Desenvolvimento do Produto Mínimo
Viável —
Evolução das soluções com mentoria dedicada e workshops especializados. A fase
termina com um Demo Day, onde a equipa vencedora recebe um prémio de 5.000€.
4. Fase Piloto — A equipa vencedora continua o
desenvolvimento do projeto com o acompanhamento da Sociedade Ponto Verde,
incluindo a possibilidade de implementação do piloto e apresentação final de
resultados.
A iniciativa reforça a aposta conjunta da NOVA
e da SPV na inovação aplicada e na mobilização da comunidade académica para
soluções com impacto ambiental real.
“A NOVA tem a responsabilidade de colocar o
seu conhecimento, talento e capacidade de inovação ao serviço dos grandes
desafios da sociedade. O CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0 traduz esse compromisso,
criando condições concretas para transformar ideias em soluções com potencial
de implementação real na área da economia circular”, refere Isabel Rocha, Vice-reitora para
a Inovação, Criação de Valor e Assuntos Globais da Universidade NOVA
de Lisboa.
Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo
Morais, “A colaboração é fundamental para encontrarmos ideias inovadoras que
ajudem a transformar o setor dos resíduos em Portugal, nomeadamente no que diz
respeito à reciclagem de embalagens. É, por isso, com entusiasmo que lançamos o
CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0., colocando dois novos desafios à comunidade
académica na expectativa de identificarmos soluções viáveis e que venham a
gerar impacto positivo e mensurável.”
O CIRCULAR inNOVA(tion) 2.0 destina-se a
estudantes, alumni, investigadores e docentes, devendo cada equipa
integrar pelo menos um elemento ligado ao ecossistema da NOVA. As candidaturas
podem ser feitas aqui e decorrem até ao dia 26 de março.
