Doentes com prescrição do SNS já podem aceder a parte do portfólio Danone Nutricia com comparticipação estatal de 69%

Lisboa,
23 de fevereiro de 2026 – A Danone
Nutricia, líder em soluções de nutrição especializada, enaltece a entrada em
vigor do novo regime excecional
de comparticipação para produtos de nutrição entérica, que se tornou efetivo este mês de fevereiro.
Com
esta decisão legislativa, o portfólio da Danone Nutricia que inclui fórmulas
entéricas e modulares destinadas à gestão nutricional de diversas patologias, através
de produtos como Nutrison,
Nutilis Clear, Protifar e Fantomalt, passa
a beneficiar de uma comparticipação de 69% nas farmácias. Para aceder a este
benefício, basta que o utente apresente uma prescrição médica proveniente do
Serviço Nacional de Saúde.
A
Danone Nutricia tem sido um parceiro ativo para os portugueses, demonstrando
que a nutrição clínica não deve ser vista como um complemento, mas sim como uma
parte integrante e essencial dos cuidados de suporte ao tratamento. Com a
redução significativa do esforço financeiro para as famílias portuguesas
permitida por este novo regime, a marca reafirma o seu compromisso de apoiar
doentes que apresentam necessidades nutricionais específicas.
Paulo Maçãs Santos, Líder
da Danone Nutricia Portugal, afirma que "O
novo regime de comparticipação para a nutrição entérica representa um passo
histórico na saúde em Portugal e um reconhecimento vital de que a nutrição
clínica não é um mero complemento, mas sim uma parte integrante e essencial na
gestão de patologias graves. Na Danone Nutricia, continuamos empenhados em
aliar o rigor da ciência à inovação para oferecer soluções eficazes, garantindo
que as necessidades clínicas e as preferências individuais dos doentes são
respeitadas sem que o custo seja uma barreira".
Esta
medida representa um marco histórico para a Danone Nutricia, que há mais de um
século transforma a vida das pessoas através da ciência e da inovação
nutricional, vendo agora as suas soluções chegarem a mais doentes de forma
acessível e equitativa.
Abaixo,
segue a lista de produtos Danone Nutricia abrangidos pela medida.
Produtos:
·
Nutrison Energy 1.5
kcal (500 ml)
·
Nutrison 1.0 kcal
(500 ml)
·
Nutrison Advanced Diason 1.0 kcal/ml (500 ml)
·
Nutrison Protein Plus Multi Fibre (500 ml)
·
Nutrison Multi Fibre
(500 ml)
·
Nutrison Advanced
Cubison (1000 ml)
·
Nutrison Advanced
Peptisorb (500 ml)
·
Nutrison Protein Plus
(1000 ml)
·
Nutrini (500 ml)
·
Nutrini Energy
Multifibre (500 ml)
·
Nutrini Peptisorb
(500 ml)
·
Nutilis Clear
·
Fantomalt
·
Protifar
·
Nutilis Aqua Laranja
·
Nutilis Aqua
Granadina
Sobre a Danone NUTRICIA
Somos
pioneiros em soluções nutricionais desde 1896 e, desde então, as nossas
soluções nutricionais transformaram a vida de milhões de pessoas no mundo. A
Nutricia é pioneira em soluções nutricionais que ajudam as pessoas a viver uma
vida mais longa, feliz e saudável. Com mais de um século de investigação
nutricional, a Nutricia continua a transformar a vida das pessoas através do
poder da nutrição. A Nutricia ajuda também a resolver alguns dos maiores
desafios da saúde que incluem patologias de início de vida, como o nascimento
prematuro, desafios nutricionais, alergias alimentares e doenças metabólicas
raras, bem como patologias relacionadas com a idade e doenças crónicas, como a
perda de peso, fragilidade no idoso, oncologia, AVCs e o Défice Cognitivo Ligeiro.
