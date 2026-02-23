Doentes com prescrição do SNS já podem aceder a parte do portfólio Danone Nutricia com comparticipação estatal de 69%

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Lisboa, 23 de fevereiro de 2026 – A Danone Nutricia, líder em soluções de nutrição especializada, enaltece a entrada em vigor do novo regime excecional de comparticipação para produtos de nutrição entérica, que se tornou efetivo este mês de fevereiro.

Com esta decisão legislativa, o portfólio da Danone Nutricia que inclui fórmulas entéricas e modulares destinadas à gestão nutricional de diversas patologias, através de produtos como Nutrison, Nutilis Clear, Protifar e Fantomalt, passa a beneficiar de uma comparticipação de 69% nas farmácias. Para aceder a este benefício, basta que o utente apresente uma prescrição médica proveniente do Serviço Nacional de Saúde.

A Danone Nutricia tem sido um parceiro ativo para os portugueses, demonstrando que a nutrição clínica não deve ser vista como um complemento, mas sim como uma parte integrante e essencial dos cuidados de suporte ao tratamento. Com a redução significativa do esforço financeiro para as famílias portuguesas permitida por este novo regime, a marca reafirma o seu compromisso de apoiar doentes que apresentam necessidades nutricionais específicas.

Paulo Maçãs Santos, Líder da Danone Nutricia Portugal, afirma que "O novo regime de comparticipação para a nutrição entérica representa um passo histórico na saúde em Portugal e um reconhecimento vital de que a nutrição clínica não é um mero complemento, mas sim uma parte integrante e essencial na gestão de patologias graves. Na Danone Nutricia, continuamos empenhados em aliar o rigor da ciência à inovação para oferecer soluções eficazes, garantindo que as necessidades clínicas e as preferências individuais dos doentes são respeitadas sem que o custo seja uma barreira".

Esta medida representa um marco histórico para a Danone Nutricia, que há mais de um século transforma a vida das pessoas através da ciência e da inovação nutricional, vendo agora as suas soluções chegarem a mais doentes de forma acessível e equitativa.

Abaixo, segue a lista de produtos Danone Nutricia abrangidos pela medida.

Produtos:

· Nutrison Energy 1.5 kcal (500 ml)

· Nutrison 1.0 kcal (500 ml)

· Nutrison Advanced Diason 1.0 kcal/ml (500 ml)

· Nutrison Protein Plus Multi Fibre (500 ml)

· Nutrison Multi Fibre (500 ml)

· Nutrison Advanced Cubison (1000 ml)

· Nutrison Advanced Peptisorb (500 ml)

· Nutrison Protein Plus (1000 ml)

· Nutrini (500 ml)

· Nutrini Energy Multifibre (500 ml)

· Nutrini Peptisorb (500 ml)

· Nutilis Clear

· Fantomalt

· Protifar

· Nutilis Aqua Laranja

· Nutilis Aqua Granadina

Sobre a Danone NUTRICIA

Somos pioneiros em soluções nutricionais desde 1896 e, desde então, as nossas soluções nutricionais transformaram a vida de milhões de pessoas no mundo. A Nutricia é pioneira em soluções nutricionais que ajudam as pessoas a viver uma vida mais longa, feliz e saudável. Com mais de um século de investigação nutricional, a Nutricia continua a transformar a vida das pessoas através do poder da nutrição. A Nutricia ajuda também a resolver alguns dos maiores desafios da saúde que incluem patologias de início de vida, como o nascimento prematuro, desafios nutricionais, alergias alimentares e doenças metabólicas raras, bem como patologias relacionadas com a idade e doenças crónicas, como a perda de peso, fragilidade no idoso, oncologia, AVCs e o Défice Cognitivo Ligeiro.