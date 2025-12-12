Jazz in Avenida traz 10 concertos à Avenida da Liberdade

Associação Avenida e Hot Clube
de Portugal promovem concertos abertos de jazz na Avenida da Liberdade
Jazz invade a Avenida da Liberdade com dez concertos.
O Jazz vai regressar à Avenida da Liberdade no dia 13
de dezembro, com o Jazz in Avenida.
Este promete ser mais um dia inesquecível na Avenida,
com 10 concertos muito especiais totalmente abertos ao público. O Hot Clube de
Portugal (HCP), responsável pela programação, é garante da excelência deste
evento.
Depois do sucesso da primeira edição, a Associação
Avenida volta a promover o Jazz in Avenida, desta vez com o apoio da TMA -
sociedade de advogados.
Durante o dia 13, quem vier à Avenida irá desfrutar de
concertos em espaços tão diferenciados como varandas, esplanadas, lobbies e
pátios de espaços comerciais, culturais e escritórios e até uma garagem
inesperada.
O HCP, um dos mais antigos clubes de jazz da Europa, é
responsável pela curadoria de todos os concertos do Jazz in Avenida que têm assim a qualidade que
lhe é reconhecida. Este é um evento com
uma dinâmica que faz da Avenida o seu palco, com concertos abertos para a rua,
numa ótica de proximidade com os portugueses e estrangeiros que procurem um dia
descontraído na nossa Avenida.
No programa que o Hot Clube de Portugal preparou
especificamente para os espaços da Avenida, os 10 concertos sucedem-se com o
intervalo de tempo necessário para caminharmos calmamente até ao concerto
seguinte.
O programa detalhado está disponível no site oficial
da Avenida da Liberdade: www.avliberdade.com
Programação Jazz In Avenida - 13 de dezembro
12H00
Generali Tranquilidade (Varanda)
Maria João Duo
Maria João (Voz) e João Farinha (Teclado)
Avenida da Liberdade, 242
12H45
Rosa & Teixeira (Janela)
Madalena Caldeira & Nelson Cascais
Madalena Caldeira (Voz), Nelson Cascais (Contrabaixo)
Avenida da Liberdade, 204
13H30
Capitólio (Pátio Exterior)
Maria Barankievicz Quarteto
Maria Barankievicz (Piano), Afonso Henrique (Bateria),
Francisco Melo (Contrabaixo), Mateus Oliveira
(Saxofone)
Parque Mayer
14H15
Valverde Lisboa Hotel & Garden (Janela)
Mano a Mano
Brunos Santos (Guitarra) e André Santos (Guitarra)
Avenida da Liberdade, 164
15H00
Delta The Coffee House Experience (Esplanada)
Trevo
Maria João Leite (Voz e Saxofone), Vasco Pereira
(Saxofone), Francisco Melo (contrabaixo)
Avenida da Liberdade, 144
15H45
ICAPITAL (Varanda)
Bruno Pernadas - Gonçalo Neto - João Carreiro
Bruno Pernadas (Guitarra), Mário Delgado (Guitarra) e
Gonçalo Neto (Guitarra)
Avenida da Liberdade, 131
16H30
Sofitel Lisbon Liberdade (Esplanada)
Romeu Tristão Duo
Ricardo Toscano (Saxofone) e Romeu Tristão
(Contrabaixo)
Rodrigo Amado (Saxofone) e Pedro Melo Alves (Bateria)
Avenida da Liberdade, 136 A
18H45
Tivoli Avenida da Liberdade (Lobby)
João Paulo Esteves da Silva Trio
João Paulo Esteves da Silva (Piano), Michael Formanek
(Contrabaixo),
Samuel Rohrer (Bateria)
Avenida da Liberdade, 185
Segundo a porta-voz da Associação Avenida, Sandra
Campos, “a cultura enquanto elo unificador dos vários associados, e a música em
particular como agregadora de público em torno da avenida mais icónica da
cidade de Lisboa, continua a ser um dos eixos da nossa atuação. A excelente
recetividade da primeira edição, com a surpresa de se ouvir jazz em locais
inusitados e com o público a aderir em crescendo em cada novo concerto,
deixou-nos de coração cheio e com o desejo de repetir o evento. A Associação
deixa um agradecimento especial à TMA - sociedade de advogados, membro da nossa
Associação que este ano patrocina esta oferta cultural”.
O Jazz in Avenida conta com o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa, assim como com o patrocínio da TMA.
A TMA, com escritórios no nº9 da Avenida da Liberdade,
é uma Sociedade de Advogados com uma equipa multidisciplinar, especializada em
diversas áreas do Direito que oferece aos seus clientes, portugueses e
estrangeiros, um apoio jurídico de qualidade e rigor, privilegiando uma relação
de proximidade, disponibilidade e responsabilidade. É com grande satisfação
que, este ano, a Sociedade apoia a iniciativa de traz o jazz à avenida,
reforçando assim a ligação que tem às artes desde a sua fundação em 2006.
Associação Avenida
A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação
Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta
que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de
140 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes,
serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os
interessados com espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar
para a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural,
interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se
encontram.
Conheça todos os associados no site oficial da Avenida
da Liberdade.
