Jazz in Avenida traz 10 concertos à Avenida da Liberdade

Associação Avenida e Hot Clube de Portugal promovem concertos abertos de jazz na Avenida da Liberdade



Jazz invade a Avenida da Liberdade com dez concertos.

O Jazz vai regressar à Avenida da Liberdade no dia 13 de dezembro, com o Jazz in Avenida.

Este promete ser mais um dia inesquecível na Avenida, com 10 concertos muito especiais totalmente abertos ao público. O Hot Clube de Portugal (HCP), responsável pela programação, é garante da excelência deste evento.

Depois do sucesso da primeira edição, a Associação Avenida volta a promover o Jazz in Avenida, desta vez com o apoio da TMA - sociedade de advogados.

Durante o dia 13, quem vier à Avenida irá desfrutar de concertos em espaços tão diferenciados como varandas, esplanadas, lobbies e pátios de espaços comerciais, culturais e escritórios e até uma garagem inesperada.

O HCP, um dos mais antigos clubes de jazz da Europa, é responsável pela curadoria de todos os concertos do Jazz in Avenida que têm assim a qualidade que lhe é reconhecida. Este é um evento com uma dinâmica que faz da Avenida o seu palco, com concertos abertos para a rua, numa ótica de proximidade com os portugueses e estrangeiros que procurem um dia descontraído na nossa Avenida.

No programa que o Hot Clube de Portugal preparou especificamente para os espaços da Avenida, os 10 concertos sucedem-se com o intervalo de tempo necessário para caminharmos calmamente até ao concerto seguinte.

O programa detalhado está disponível no site oficial da Avenida da Liberdade: www.avliberdade.com

Programação Jazz In Avenida - 13 de dezembro

12H00

Generali Tranquilidade (Varanda)

Maria João Duo

Maria João (Voz) e João Farinha (Teclado)

Avenida da Liberdade, 242

12H45

Rosa & Teixeira (Janela)

Madalena Caldeira & Nelson Cascais

Madalena Caldeira (Voz), Nelson Cascais (Contrabaixo)

Avenida da Liberdade, 204

13H30

Capitólio (Pátio Exterior)

Maria Barankievicz Quarteto

Maria Barankievicz (Piano), Afonso Henrique (Bateria),

Francisco Melo (Contrabaixo), Mateus Oliveira (Saxofone)

Parque Mayer

14H15

Valverde Lisboa Hotel & Garden (Janela)

Mano a Mano

Brunos Santos (Guitarra) e André Santos (Guitarra)

Avenida da Liberdade, 164

15H00

Delta The Coffee House Experience (Esplanada)

Trevo

Maria João Leite (Voz e Saxofone), Vasco Pereira (Saxofone), Francisco Melo (contrabaixo)

Avenida da Liberdade, 144

15H45

ICAPITAL (Varanda)

Bruno Pernadas - Gonçalo Neto - João Carreiro

Bruno Pernadas (Guitarra), Mário Delgado (Guitarra) e Gonçalo Neto (Guitarra)

Avenida da Liberdade, 131

16H30

Sofitel Lisbon Liberdade (Esplanada)

Romeu Tristão Duo

Ricardo Toscano (Saxofone) e Romeu Tristão (Contrabaixo)

Avenida da Liberdade, 127

17H15

Stivali (Pátio)

Henrique Pinto Quarteto

Henrique Pinto (Trompete), John O´Gallagher (Saxofone), Emanuel Inácio (Contrabaixo), António Carvalho (Bateria)

Avenida da Liberdade, 38

18H00

André Ópticas (Garagem)

Rodrigo Amado & Pedro Melo Alves

Rodrigo Amado (Saxofone) e Pedro Melo Alves (Bateria)

Avenida da Liberdade, 136 A

18H45

Tivoli Avenida da Liberdade (Lobby)

João Paulo Esteves da Silva Trio

João Paulo Esteves da Silva (Piano), Michael Formanek (Contrabaixo),

Samuel Rohrer (Bateria)

Avenida da Liberdade, 185

Segundo a porta-voz da Associação Avenida, Sandra Campos, “a cultura enquanto elo unificador dos vários associados, e a música em particular como agregadora de público em torno da avenida mais icónica da cidade de Lisboa, continua a ser um dos eixos da nossa atuação. A excelente recetividade da primeira edição, com a surpresa de se ouvir jazz em locais inusitados e com o público a aderir em crescendo em cada novo concerto, deixou-nos de coração cheio e com o desejo de repetir o evento. A Associação deixa um agradecimento especial à TMA - sociedade de advogados, membro da nossa Associação que este ano patrocina esta oferta cultural”.

O Jazz in Avenida conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa, assim como com o patrocínio da TMA.

A TMA, com escritórios no nº9 da Avenida da Liberdade, é uma Sociedade de Advogados com uma equipa multidisciplinar, especializada em diversas áreas do Direito que oferece aos seus clientes, portugueses e estrangeiros, um apoio jurídico de qualidade e rigor, privilegiando uma relação de proximidade, disponibilidade e responsabilidade. É com grande satisfação que, este ano, a Sociedade apoia a iniciativa de traz o jazz à avenida, reforçando assim a ligação que tem às artes desde a sua fundação em 2006.

Associação Avenida

A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de 140 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar para a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se encontram.

Conheça todos os associados no site oficial da Avenida da Liberdade.

