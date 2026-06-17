Grupo LSIG junta empresários portugueses para discutir oportunidades na área da tecnologia

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O L’or Strategic Investment Group (LSIG), grupo de investimento neerlandês com presença crescente em Portugal, realizou ontem no Monsantos Open Air a segunda edição do “LSIG - The Growth Club”. Este é um evento de networking exclusivo que reúne líderes para novas relações e oportunidades de crescimento, dando também a conhecer as várias empresas do grupo.

O grupo tem operações em vários continentes com um vasto portefólio de empresas a operar em Portugal como Paybyrd, ComplyPay e Quivi, na área dos pagamentos; KuantoKusta e Gigo, na área do ecommerce; POST77, na área dos drones e defesa; e Autosport, na área do media. O que une todas as empresas do grupo é a tecnologia de ponta utilizada nos produtos, agora muito alavancada por inteligência artificial.

O evento foi marcado por uma discussão aprofundada sobre o impacto da inteligência artificial nos vários setores onde o grupo está presente. Da deteção de fraude e automatização de processos financeiros à personalização da experiência de compra, passando pelos sistemas autónomos na área da defesa.

Mais do que uma tendência tecnológica, a IA foi apresentada como um eixo transversal à estratégia da LSIG, capaz de acelerar a excelência operacional e abrir novas frentes de crescimento em todo o portefólio.

?O L’or Strategic Investment Group (LSIG) é um grupo de investimento fundado por Django L'or e liderado por Miguel de Azevedo Moura com presença em diversos setores económicos. ?O conselho consultivo do grupo é presidido por Miguel Frasquilho, ex-Chairman da TAP e ex-Presidente da AICEP Portugal Global.

Sobre a L’or Strategic Investment Group (LSIG):



LSIG

A LSIG é a divisão de investimento ativista do HOL Holding, focada em investimentos de alto impacto nos domínios da transformação digital, defesa, inteligência artificial e recursos naturais. Inspirada e orientada por investidores ativistas de renome, a LSIG assume um papel ativo e estratégico nas empresas do seu portefólio, impulsionando a excelência operacional e a execução ousada para maximizar o valor para os acionistas.

https://l-sig.com/

contact@l-sig.com