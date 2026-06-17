Grupo LSIG junta empresários portugueses para discutir oportunidades na área da tecnologia

O L’or Strategic Investment Group
(LSIG), grupo de investimento neerlandês com presença crescente em Portugal,
realizou ontem no Monsantos Open Air a segunda edição do “LSIG - The Growth
Club”. Este é um evento de networking exclusivo que reúne líderes para novas
relações e oportunidades de crescimento, dando também a conhecer as várias
empresas do grupo.
O grupo tem operações em vários continentes com um vasto portefólio de empresas
a operar em Portugal como Paybyrd, ComplyPay e Quivi, na área dos pagamentos;
KuantoKusta e Gigo, na área do ecommerce; POST77, na área dos drones e defesa;
e Autosport, na área do media. O que une todas as empresas do grupo é a
tecnologia de ponta utilizada nos produtos, agora muito alavancada por
inteligência artificial.
O evento foi marcado por uma discussão aprofundada sobre o impacto da
inteligência artificial nos vários setores onde o grupo está presente. Da
deteção de fraude e automatização de processos financeiros à personalização da
experiência de compra, passando pelos sistemas autónomos na área da defesa.
Mais do que uma tendência tecnológica, a IA foi apresentada como um eixo
transversal à estratégia da LSIG, capaz de acelerar a excelência operacional e
abrir novas frentes de crescimento em todo o portefólio.
?O L’or Strategic Investment Group (LSIG) é um grupo de investimento fundado
por Django L'or e liderado por Miguel de Azevedo Moura com presença em diversos
setores económicos. ?O conselho consultivo do grupo é presidido por Miguel
Frasquilho, ex-Chairman da TAP e ex-Presidente da AICEP Portugal Global.
Sobre a L’or Strategic Investment Group (LSIG):
LSIG
A LSIG é a divisão de investimento ativista do HOL Holding,
focada em investimentos de alto impacto nos domínios da transformação digital,
defesa, inteligência artificial e recursos naturais. Inspirada e orientada por
investidores ativistas de renome, a LSIG assume um papel ativo e estratégico
nas empresas do seu portefólio, impulsionando a excelência operacional e a
execução ousada para maximizar o valor para os acionistas.