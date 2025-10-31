NENA | Abertura SOFIA SILVA & CODE

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nena é uma cantautora natural de Lisboa.

Desde muito cedo sentiu uma grande paixão pela música, tendo escrito a primeira canção com apenas 12 anos, mas só em 2019 se dedicou a ela profissionalmente, graças ao incentivo de apoio de João Só. Teve aulas de canto, mas a sua formação profissional foi na área da comunicação.

Como influências cita nomes que vão de John Mayer a Taylor Swift, passando por Sara Bareilles, Dixie Chicks, ou Maro. Quando escreve os seus temas, a letra e a música nascem, normalmente, em simultâneo, e o amor é o mote mais recorrente nas suas composições.

O seu cartão de apresentação ao grande público foi o tema “Portas do Sol”, e mais recentemente apresentou “Do Meu Ao Teu Correio”, “Passo a Passo” e “Segui”, todos temas incluídos no álbum de estreia “Ao fundo da rua”, editado em novembro de 2022.

Em dezembro deu o primeiro concerto de apresentação do disco, no Casino Estoril. Com casa esgotada semanas antes do concerto, contou com Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e João Só como convidados especiais.

Em janeiro de 2023 subiu ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, com Joana Almeirante, João Só e Miguel Araújo como convidados.



Sofia Silva & Code abrem concerto de Nena no Coliseu Micaelense a 7 de novembro

Também em 2023 venceu um prémio Play, na categoria “Artista Revelação”, tendo atuado na cerimónia com Joana Almeirante. Essa atuação deu início a uma colaboração das duas artistas, à qual deram o nome de “Dois Pares de Botas” e que teve a sua estreia em concerto no dia 15 de junho no Hot Five (Porto).

A estreia de Nena no Coliseu dos Recreios foi a 23 de novembro de 2023, com casa cheia. A 18 de maio de 2024 foi a vez da Super Bock Arena, no Porto.

Também em 2024, Nena participou no Festival da Canção, como autora convidada e intérprete do tema “Teorias da Conspiração”.

2025 traz novos desafios: a 4 de outubro fará a sua estreia no Sagres Campo Pequeno, onde apresentará o novo álbum de originais. O concerto no Coliseu Micaelense conta com o apoio de Açoreana.

A banda açoriana Sofia Silva & Code têm encontro marcado no nosso palco principal no dia 7 de novembro, antes do concerto da cantautora nacional Nena. Aproveite esta oportunidade para ver dois concertos únicos!

A porta principal irá abrir às 19H30 e o concerto de Sofia Silva & Code irá começar às 20H30. O concerto da Nena terá início à hora já marcada das 21H00.

O bilhete adquirido para o concerto da Nena, dar-lhe-á acesso também a este concerto.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

7 DE NOVEMBRO

20h30 - SOFIA SILVA & CODE | PORTA ABRE ÀS 19H30

21h00 - NENA | PORTA ABRE ÀS 19H30

PREÇOS

1ª Plateia: 15,00€

2ª Plateia: 15,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 15,00€

2º Balcão Central: 12,00€

1º Balcão Lateral: 10,00€

Camarotes centrais (4 pax): 48.00€

Camarotes laterais (3 pax): 30.00€