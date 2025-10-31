NENA | Abertura SOFIA SILVA & CODE

Desde muito cedo sentiu uma grande paixão pela música, tendo escrito a primeira
canção com apenas 12 anos, mas só em 2019 se dedicou a ela profissionalmente,
graças ao incentivo de apoio de João Só. Teve aulas de canto, mas a sua
formação profissional foi na área da comunicação.
Como influências cita nomes que vão de John Mayer a Taylor Swift, passando por
Sara Bareilles, Dixie Chicks, ou Maro. Quando escreve os seus temas, a letra e
a música nascem, normalmente, em simultâneo, e o amor é o mote mais recorrente
nas suas composições.
O seu cartão de apresentação ao grande público foi o tema “Portas do Sol”, e
mais recentemente apresentou “Do Meu Ao Teu Correio”, “Passo a Passo” e
“Segui”, todos temas incluídos no álbum de estreia “Ao fundo da rua”, editado
em novembro de 2022.
Em dezembro deu o primeiro concerto de apresentação do disco, no Casino
Estoril. Com casa esgotada semanas antes do concerto, contou com Bárbara
Tinoco, Carolina de Deus e João Só como convidados especiais.
Em janeiro de 2023 subiu ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, com Joana
Almeirante, João Só e Miguel Araújo como convidados.
Sofia Silva & Code abrem concerto de Nena no Coliseu Micaelense a 7 de novembro
Também em 2023 venceu um prémio
Play, na categoria “Artista Revelação”, tendo atuado na cerimónia com Joana
Almeirante. Essa atuação deu início a uma colaboração das duas artistas,
à qual deram o nome de “Dois Pares de Botas” e que teve a sua estreia em
concerto no dia 15 de junho no Hot Five (Porto).
A estreia de Nena no Coliseu dos Recreios foi a 23 de novembro de 2023, com
casa cheia. A 18 de maio de 2024 foi a vez da Super Bock Arena, no Porto.
Também em 2024, Nena participou
no Festival da Canção, como autora convidada e intérprete do tema “Teorias da
Conspiração”.
2025 traz novos desafios: a 4 de
outubro fará a sua estreia no Sagres Campo Pequeno, onde apresentará o novo
álbum de originais. O concerto no Coliseu Micaelense conta com o apoio de
Açoreana.
A banda açoriana
Sofia Silva & Code têm encontro marcado no nosso palco principal
no dia 7 de novembro, antes do concerto da cantautora nacional Nena. Aproveite
esta oportunidade para ver dois concertos únicos!
A porta principal irá
abrir às 19H30 e o concerto de Sofia Silva & Code irá começar às 20H30. O
concerto da Nena terá início à hora já marcada das 21H00.
O bilhete adquirido
para o concerto da Nena, dar-lhe-á acesso também a este concerto.
Informações Adicionais
Mobilidade reduzida: Para
adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do
Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com
mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
