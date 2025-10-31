Purifiqua: a solução de água purificada para o seu negócio Horeca

Reduza custos, simplifique o armazenamento e ofereça água de qualidade aos seus clientes.
A Purifiqua
apresenta-se como a solução ideal para o setor HORECA, disponibilizando várias
máquinas que combinam inovação, sustentabilidade e eficiência.
Com a Purifiqua,
os estabelecimentos reduzem significativamente os custos com água engarrafada,
simplificam o armazenamento e oferecem aos clientes água purificada de
qualidade, com a opção de água com gás, fresca ou natural.
Para reforçar a
identidade do seu negócio, a Purifiqua permite personalizar as garrafas com o
logótipo do seu estabelecimento.
Na compra da purificadora, as garrafas personalizadas são oferecidas, uma
solução prática, elegante e pensada para receber bem os seus clientes.
Além da economia
e da personalização, a Purifiqua contribui para uma operação mais sustentável,
eliminando o desperdício de plástico e promovendo uma experiência premium aos
clientes.
Testemunhos de
clientes:
“Fazemos o nosso ganho e ‘gota a
gota’ ajudamos o ambiente” – Gerente do Restaurante O Farto, Vieira de
Leiria – Leonel Bernardo“A água e as garrafas são bonitas, eu
gosto e os clientes gostam, logicamente que recomendo” – Gerente do
Restaurante Lismar O Ledo, Vieira de Leiria – João Ramusga“Muita gente pensa que água é só água
e para mim não. Esta água é mesmo purificada e não tem sabor, é muito
boa.” – Gerente do Restaurante Reis, Leiria – Cláudia
A Purifiqua
reafirma o seu compromisso em fornecer soluções adaptadas a cada negócio HORECA,
combinando eficiência, sustentabilidade e experiência de qualidade.
