Purifiqua: a solução de água purificada para o seu negócio Horeca

Reduza custos, simplifique o armazenamento e ofereça água de qualidade aos seus clientes.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

A Purifiqua apresenta-se como a solução ideal para o setor HORECA, disponibilizando várias máquinas que combinam inovação, sustentabilidade e eficiência.

Com a Purifiqua, os estabelecimentos reduzem significativamente os custos com água engarrafada, simplificam o armazenamento e oferecem aos clientes água purificada de qualidade, com a opção de água com gás, fresca ou natural.

Para reforçar a identidade do seu negócio, a Purifiqua permite personalizar as garrafas com o logótipo do seu estabelecimento.

Na compra da purificadora, as garrafas personalizadas são oferecidas, uma solução prática, elegante e pensada para receber bem os seus clientes.

Além da economia e da personalização, a Purifiqua contribui para uma operação mais sustentável, eliminando o desperdício de plástico e promovendo uma experiência premium aos clientes.

Testemunhos de clientes:

“Fazemos o nosso ganho e ‘gota a gota’ ajudamos o ambiente” – Gerente do Restaurante O Farto, Vieira de Leiria – Leonel Bernardo“A água e as garrafas são bonitas, eu gosto e os clientes gostam, logicamente que recomendo” – Gerente do Restaurante Lismar O Ledo, Vieira de Leiria – João Ramusga“Muita gente pensa que água é só água e para mim não. Esta água é mesmo purificada e não tem sabor, é muito boa.” – Gerente do Restaurante Reis, Leiria – Cláudia

A Purifiqua reafirma o seu compromisso em fornecer soluções adaptadas a cada negócio HORECA, combinando eficiência, sustentabilidade e experiência de qualidade.

https://purifiqua.pt/