PÉNIS - UMA ESPÉCIE DE MUSICAL

Quando pensamos que já sabemos tudo sobre o mundo dos homens, esqueçam! Nesta peça expõem-se mais do que nunca, os seus segredos, fragilidades e medos que teimam em nunca assumir. O misterioso universo masculino de Guilherme e Henrique (Ricardo Castro e Rui Santos) dois irmãos, quarentões, que chegam ao ponto de contratar um carismático Coach (Dagu), que oscila entre o ríspido e a doçura espiritual, para esmiuçar o mais profundo fundo deles próprios e resolver uma depressão provocada por masculinidade tóxica ao ponto de conseguirem fazer "uma espécie de musical". Com os Pénis: Ricardo Castro, Rui Santos e Dagu, " Pénís - Uma espécie de Musical", é uma comédia malandra com músicas malandras...e pulseira eletrónica.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

8 DE NOVEMBRO

21h30 | PORTA ABRE ÀS 20H30

PREÇOS

Plateia:

1ª Plateia: 22,00€

2ª Plateia: 20,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 16,00€

1º Balcão Lateral: 14,00€