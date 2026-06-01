Costa Nova abre loja em Madrid no edifício Girasol

A marca portuguesa COSTA NOVA inaugura a 9 de junho uma nova loja em Madrid, reforçando a sua estratégia de expansão internacional e consolidando a presença num dos mercados europeus prioritários. O espaço abre portas na Calle Lagasca, 90, no emblemático edifício Girasol, uma referência da arquitetura moderna espanhola assinada por José Antonio Coderch e Manuel Valls Vergés.

Mais do que uma loja, o novo espaço propõe uma experiência imersiva, onde o universo da mesa é apresentado como um território de inspiração contemporânea, pensado para cruzar design, funcionalidade e estilo de vida. O projeto, da arquiteta Mariana Torrão, parte das características originais do edifício para criar um ambiente onde a luz natural, os materiais e a fluidez espacial assumem protagonismo. Pátios interiores, paredes curvas e materiais naturais orientam uma intervenção que privilegia a continuidade entre interior e exterior, recuperando a essência do Girasol e adaptando-a ao presente.

A relação com a cidade é central neste conceito. As quatro montras amplas estabelecem uma ligação direta com a rua, permitindo que o universo COSTA NOVA seja percecionado também a partir do exterior, numa lógica de transparência e convite. Inserida numa das zonas mais dinâmicas de Madrid, rodeada por marcas de moda, design e restauração, a nova loja afirma-se num contexto urbano criativo, sofisticado e cosmopolita.

No interior, as coleções são apresentadas de forma depurada e intuitiva, com estantes e superfícies em madeira que evocam os espaços da marca no Porto e em Lisboa, garantindo continuidade visual. Uma paleta de materiais neutros — madeira, mármore, ardósia, cimento, azulejo e ferro — cria o cenário ideal para destacar o grés fino, elemento central da identidade da COSTA NOVA. A simplicidade do ambiente reforça valores como autenticidade, durabilidade, sustentabilidade e a ligação emocional à mesa enquanto lugar de encontro, partilha e celebração.

O espaço integra ainda um showroom dedicado ao setor da hotelaria, dirigido a chefs, arquitetos, designers e parceiros internacionais, reforçando o posicionamento da marca no canal horeca. No piso superior, uma cozinha funcional permitirá a realização de workshops, demonstrações e eventos, criando um contexto real de utilização dos produtos e aprofundando o caráter sensorial e experiencial da loja.

Esta abertura marca um novo capítulo na trajetória internacional da COSTA NOVA. “Enquanto mercado vizinho, onde as tradições e formas de viver a mesa se assemelham, Espanha representa uma extensão natural do nosso conceito e uma oportunidade-chave de crescimento”, afirma Liliana Padinha, diretora de marketing do Grupo COSTA NOVA Industria. A responsável sublinha ainda o papel de Madrid como palco estratégico para “aprofundar relações, estimular colaborações e reforçar a visibilidade internacional da marca num contexto exigente e altamente competitivo”.

Integrada no Grupo COSTA NOVA Industria, com origem na Grestel, fundada em 1998 em Vagos, a marca tem vindo a afirmar-se globalmente no segmento do grés fino. Com presença nos cinco continentes e uma forte orientação exportadora, o grupo mantém uma aposta contínua na qualidade, inovação e sustentabilidade, preservando simultaneamente a componente artesanal do processo produtivo.

Com esta nova loja, a COSTA NOVA amplia a sua rede internacional e reforça a ambição de crescer de forma consistente, promovendo o design português e consolidando a sua posição no universo global da mesa e da hospitalidade.