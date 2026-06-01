Costa Nova abre loja em Madrid no edifício Girasol

Marca portuguesa reforça expansão internacional com espaço sensorial e foco no design e hotelaria em Espanha.
A marca portuguesa
COSTA NOVA inaugura a 9 de junho uma nova loja em Madrid, reforçando a sua
estratégia de expansão internacional e consolidando a presença num dos mercados
europeus prioritários. O espaço abre portas na Calle Lagasca, 90, no
emblemático edifício Girasol, uma referência da arquitetura moderna espanhola
assinada por José Antonio Coderch e Manuel Valls Vergés.
Mais do que uma
loja, o novo espaço propõe uma experiência imersiva, onde o universo da mesa é
apresentado como um território de inspiração contemporânea, pensado para cruzar
design, funcionalidade e estilo de vida. O projeto, da arquiteta Mariana Torrão,
parte das características originais do edifício para criar um ambiente onde a
luz natural, os materiais e a fluidez espacial assumem protagonismo. Pátios
interiores, paredes curvas e materiais naturais orientam uma intervenção que
privilegia a continuidade entre interior e exterior, recuperando a essência do
Girasol e adaptando-a ao presente.
A relação com a
cidade é central neste conceito. As quatro montras amplas estabelecem uma
ligação direta com a rua, permitindo que o universo COSTA NOVA seja
percecionado também a partir do exterior, numa lógica de transparência e
convite. Inserida numa das zonas mais dinâmicas de Madrid, rodeada por marcas
de moda, design e restauração, a nova loja afirma-se num contexto urbano
criativo, sofisticado e cosmopolita.
No interior, as
coleções são apresentadas de forma depurada e intuitiva, com estantes e
superfícies em madeira que evocam os espaços da marca no Porto e em Lisboa,
garantindo continuidade visual. Uma paleta de materiais neutros — madeira,
mármore, ardósia, cimento, azulejo e ferro — cria o cenário ideal para destacar
o grés fino, elemento central da identidade da COSTA NOVA. A simplicidade do
ambiente reforça valores como autenticidade, durabilidade, sustentabilidade e a
ligação emocional à mesa enquanto lugar de encontro, partilha e celebração.
O espaço integra
ainda um showroom dedicado ao setor da hotelaria, dirigido a chefs, arquitetos,
designers e parceiros internacionais, reforçando o posicionamento da marca no
canal horeca. No piso superior, uma cozinha funcional permitirá a realização de
workshops, demonstrações e eventos, criando um contexto real de utilização dos
produtos e aprofundando o caráter sensorial e experiencial da loja.
Esta abertura
marca um novo capítulo na trajetória internacional da COSTA NOVA. “Enquanto
mercado vizinho, onde as tradições e formas de viver a mesa se assemelham,
Espanha representa uma extensão natural do nosso conceito e uma
oportunidade-chave de crescimento”, afirma Liliana Padinha, diretora de
marketing do Grupo COSTA NOVA Industria. A responsável sublinha ainda o papel
de Madrid como palco estratégico para “aprofundar relações, estimular
colaborações e reforçar a visibilidade internacional da marca num contexto
exigente e altamente competitivo”.
Integrada no Grupo
COSTA NOVA Industria, com origem na Grestel, fundada em 1998 em Vagos, a marca
tem vindo a afirmar-se globalmente no segmento do grés fino. Com presença nos
cinco continentes e uma forte orientação exportadora, o grupo mantém uma aposta
contínua na qualidade, inovação e sustentabilidade, preservando simultaneamente
a componente artesanal do processo produtivo.
Com esta nova
loja, a COSTA NOVA amplia a sua rede internacional e reforça a ambição de
crescer de forma consistente, promovendo o design português e consolidando a
sua posição no universo global da mesa e da hospitalidade.
Costa Nova abre loja em Madrid no edifício Girasol