SECAR A ROUPA EM DIAS DE CHUVA? O CONTINENTE APRESENTA PROPOSTA PARA GANHAR TEMPO ENQUANTO FAZ AS COMPRAS

Serviço de lavandarias self-service Washy permite lavar e secar roupa enquanto faz compras, com reembolso de 10% em Cartão Continente.

Com a chegada dos dias chuvosos, secar roupa é um desafio. Para facilitar o dia a dia das famílias, o Continente disponibiliza as lavandarias self-service Washy, em mais de 90 lojas de norte a sul do país, onde podem lavar e secar a roupa, em menos de uma hora, enquanto realizam as suas compras habituais – e ainda recebem 10% do valor em Cartão Continente.



Washy Dry & Go oferece serviços de lavandaria self-service

O processo é simples: basta escolher o programa, efetuar o pagamento, que pode ser feito em numerário, multibanco, Cartão Continente ou Continente Pay, e deixar que a máquina trate do resto. No final, os clientes recebem uma notificação a avisar que o ciclo terminou, permitindo-lhes rentabilizar ao máximo o seu tempo.

Com programas de lavagem a partir de 3,5€, incluindo detergente e amaciador, e secagem a partir de 1,5€, as lavandarias Washy são a solução ideal para quem valoriza praticidade e conveniência. Os ciclos curtos foram pensados para todos os tipos de roupa – até tecidos delicados – garantindo os melhores resultados de forma rápida e prática.

Com esta nova oferta, o Continente reforça o seu compromisso de oferecer soluções económicas, convenientes e acessíveis, que simplifiquem as rotinas familiares.