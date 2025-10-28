SECAR A ROUPA EM DIAS DE CHUVA? O CONTINENTE APRESENTA PROPOSTA PARA GANHAR TEMPO ENQUANTO FAZ AS COMPRAS

Serviço de lavandarias self-service Washy permite lavar e secar roupa enquanto faz compras, com reembolso de 10% em Cartão Continente.
Com a
chegada dos dias chuvosos, secar roupa é um desafio. Para facilitar o dia a dia
das famílias, o Continente disponibiliza as lavandarias self-serviceWashy,
em mais de 90 lojas de norte a sul do país, onde podem lavar e secar a roupa, em
menos de uma hora, enquanto realizam as suas compras habituais – e ainda
recebem 10% do valor em Cartão Continente.
Washy Dry & Go oferece serviços de lavandaria self-service
O processo
é simples: basta escolher o programa, efetuar o pagamento, que pode ser feito
em numerário, multibanco, Cartão Continente ou Continente Pay, e deixar que a
máquina trate do resto. No final, os clientes recebem uma notificação a avisar
que o ciclo terminou, permitindo-lhes rentabilizar ao máximo o seu tempo.
Com
programas de lavagem a partir de 3,5€, incluindo detergente e amaciador, e
secagem a partir de 1,5€, as lavandarias Washy são a solução ideal
para quem valoriza praticidade e conveniência. Os ciclos curtos foram pensados
para todos os tipos de roupa – até tecidos delicados – garantindo os melhores
resultados de forma rápida e prática.
Com esta
nova oferta, o Continente reforça o seu compromisso de oferecer soluções
económicas, convenientes e acessíveis, que simplifiquem as rotinas familiares.
