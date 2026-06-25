LOLA CASADEMUNT CELEBRA ABERTURA DA SUA PRIMEIRA LOJA EM PORTUGAL COM COCKTAIL EXCLUSIVO NAS AMOREIRAS

Marca espanhola reúne convidados especiais, personalidades nacionais e a equipa de liderança internacional para assinalar a chegada ao mercado português e o seu 45º aniversário.

LOLA CASADEMUNT assinala oficialmente a abertura da sua primeira loja em Portugal com um cocktail exclusivo que teve lugar, ontem, no dia 16 de junho, no novo espaço da marca, no Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa.

O evento celebrou um marco importante na estratégia de expansão internacional da marca espanhola, que escolheu a capital portuguesa para inaugurar a sua primeira loja própria no país.

A ocasião contou com a presença de Maite Casademunt, Diretora Criativa e Presidente da LOLA CASADEMUNT, e de Paco Sánchez, CEO da marca, que se deslocaram a Lisboa para celebrar este momento.

Para tornar a experiência ainda mais especial, a inauguração contou com a atuação da DJ Mafalda Nunes, responsável pela banda sonora do , e com uma estação exclusiva de personalização de acessórios desenvolvida pela Costa Atelier, com bag charms personalizados, numa ativação que refletiu o espírito criativo e individual da marca.

O evento reuniu ainda várias personalidades nacionais ligadas à moda, televisão e lifestyle, entre as quais Raquel Strada, Liliana Santos, Luísa Beirão e Sara Esteves Cardoso, que se juntaram à celebração desta nova etapa da LOLA CASADEMUNT em Portugal.

A abertura da loja das Amoreiras representa um passo significativo na consolidação da presença da marca no mercado português, onde já se encontrava presente através dos espaços no El Corte Inglés de Lisboa e Porto. Com 94m², a nova loja apresenta o mais recente conceito de retalho da marca e disponibiliza as suas duas linhas — LOLA CASADEMUNT e LOLA CASADEMUNT BY MAITE — incluindo propostas de vestuário, acessórios e calçado.

A inauguração surge num ano particularmente simbólico para a empresa, que celebra 45 anos de história. Fundada em 1981, a LOLA CASADEMUNT transformou-se numa referência internacional de moda feminina, estando atualmente presente em 46 mercados e mantendo uma identidade distintiva marcada pela cor, pelos padrões e por uma forte personalidade mediterrânica.

“Portugal é um mercado muito importante para nós e estamos muito felizes por celebrar a abertura da nossa primeira loja própria em Lisboa. Queremos estar cada vez mais próximas das consumidoras portuguesas e criar experiências que reflitam o universo da marca e a sua ligação à moda, à criatividade e ao estilo de vida”, afirma Maite Casademunt, Presidente e Diretora Criativa da LOLA CASADEMUNT.

Através desta inauguração, a marca reforça a sua aposta no mercado português e dá continuidade ao seu plano de crescimento internacional, aproximando-se de uma comunidade de mulheres que valorizam autenticidade, confiança e expressão pessoal.