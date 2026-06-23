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Pulseira da Seleção Portuguesa de Futebol na luta contra o cancro

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Fundação FPF, Missão Continente e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa unem-se para apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

A pulseira que o Primeiro-ministro, Luís Montenegro, entregou, em São Bento, aos jogadores da Seleção portuguesa de Futebol, com as cores da bandeira de Portugal e os nomes dos 27 convocados por Roberto Martínez para o Mundial 2026 - incluindo o de Diogo Jota, numa homenagem ao futebolista que faleceu em julho do ano passado -, vai entrar em campo na luta contra o cancro. 

Nos próximos dias, serão colocadas à venda, nas lojas Continente, réplicas exatas da pulseira oferecida à Seleção que, como revelou Vitinha será usada por todos os jogadores durante a competição. Por cada pulseira vendida (valor unitário de 1 eur), 50 cêntimos serão doados Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

 A ideia deste projeto solidário, que junta a Fundação FPF e a Missão Continente com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi proposta pelo Primeiro-Ministro, Luis Montenegro, e dará a todos os fãs da Seleção nacional a oportunidade de apoiar Portugal de forma simbólica, partilhando o mesmo adereço usado pelos atletas, enquanto contribuem para a difícil luta contra o  

 

Sobre a Fundação FPF: 

A Fundação FPF nasce com o propósito de colocar o poder transformador do futebol ao serviço da sociedade. Inspirados pelos valores do desporto, promovemos inclusão, igualdade, saúde, cidadania e sustentabilidade ambiental, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Através de projetos inovadores e parcerias estratégicas, mobilizamos comunidades, clubes e instituições para gerar impacto positivo. A nossa missão é simples e ambiciosa: entrar em campo para mudar vidas. Acompanhe-nos em fundacaofpf.pt. 

 

Sobre a Missão Continente:  

A Missão Continente é o programa de responsabilidade social do Continente, marca líder na distribuição em Portugal. Há mais de 20 anos que a Missão Continente tem um compromisso com a comunidade, sendo agente de mudança e transformação, através do apoio social, da promoção da literacia alimentar e da defesa de um futuro mais sustentável. Mais informações em missao.continente.pt. 

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