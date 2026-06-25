iServices usa IA para simplificar retomas de equipamentos usados nas lojas

A nova ferramenta realiza 56 testes ao smartphone para estimar rapidamente o valor de retoma em loja. Online, a marca disponibiliza também uma solução de pré-avaliação através de questionário
A iServices lançou um
novo Simulador de Retomas com Inteligência Artificial,
disponível nas suas lojas através de QR Code, que permite aos clientes saber,
de forma rápida e intuitiva, quanto pode valer o seu smartphone usado. A
ferramenta realiza 56 testes ao equipamento, avaliando
componentes e funcionalidades essenciais antes de apresentar uma estimativa
inicial, que será sempre confirmada por avaliação técnica em loja.
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A solução foi desenvolvida para tornar o processo de
retoma mais simples, transparente e eficiente, tanto para os clientes como para
as equipas. Ao permitir uma primeira avaliação digital do estado do
equipamento, a iServices reduz a incerteza associada ao valor residual dos
smartphones usados e aproxima o consumidor da possibilidade de dar uma nova
vida ao seu dispositivo.
“O objetivo é tornar o processo mais simples para
ocliente e mais eficiente para as equipas. Muitas pessoas têm
equipamentos parados em casa, mas não sabem quanto podem valer nem como esse
valor pode facilitar a transição para um modelo recondicionado mais atual e,
muitas vezes, mais ajustado às suas necessidades. Com este simulador, damos
esse primeiro passo de forma rápida, clara e tecnologicamente mais robusta,
através de uma avaliação digital composta por 56 testes realizados com recurso
à inteligência artificial”, afirma Bruno Borges, CEO da iServices.
O valor estimado pode ser utilizado na compra de
equipamentos recondicionados
iServices, reforçando a ligação entre retoma, recondicionamento e economia
circular. A iniciativa pretende incentivar os consumidores a entregarem
equipamentos que muitas vezes ficam guardados em casa, sem utilização, apesar
de ainda poderem ter valor comercial ou potencial de reaproveitamento.
Além da nova solução com Inteligência Artificial
disponível em loja, a iServices disponibiliza também uma ferramenta online de
simulação de retoma, acessível em iservices.pt/retoma.
Neste caso, a estimativa é feita com base num questionário preenchido pelo
cliente e não inclui os testes automáticos realizados pela solução disponível
em loja. Em ambos os casos, o valor apresentado é sempre indicativo: os
técnicos da iServices fazem uma avaliação do equipamento para confirmar o
estado real do dispositivo e apresentar o valor final de retoma.
Com estas ferramentas disponíveis, a iServices reforça a sua estratégia de
circularidade, ao facilitar a entrada de smartphones usados no circuito de
retoma, avaliação, recondicionamento ou encaminhamento responsável. O objetivo
é simplificar a decisão do consumidor e tornar mais acessível a transição de um
equipamento usado para um equipamento recondicionado.
iServices usa IA para simplificar retomas de equipamentos usados nas lojas