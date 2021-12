Juntos, ajudamos muitas famílias a terem um Natal mais feliz

A pensar nas famílias portuguesas mais carenciadas, o Institutoptico, grupo de ótica 100% português, tem a decorrer neste momento uma campanha de solidariedade a favor da Rede de Emergência Alimentar.

Denominada "Juntos, vamos ajudar muitas famílias a terem um Natal mais feliz", a campanha decorre até ao dia 24 de dezembro. Por cada compra efetuada em qualquer loja do Institutoptico, será doado um euro em produtos alimentares à Rede de Emergência Alimentar. Adicionalmente, os clientes terão também a possibilidade de fazerem uma doação direta, adquirindo uma bola de Natal no valor de um ou dois euros, que serão convertidos em produtos alimentares a entregar aos Bancos Alimentares que integram esta Rede de Emergência.





O protocolo da campanha foi assinado no Banco Alimentar, em Alcântara, num ambiente com uma energia contagiante e onde um excelente trabalho de equipa faz o seu melhor para proporcionar a muitas famílias um Natal mais feliz.









O Institutoptico está ao lado das famílias portuguesas desde sempre, cuidando da sua saúde ocular e acompanhada de uma vertente social que assume grande importância no contexto atual.

"A ação solidária do Institutoptico dirige-se uma vez mais à Rede de Emergência Alimentar com o intuito de ajudar as famílias para que os seus pratos não estejam vazios neste Natal. Sabemos que a conjuntura atual transformou a vida de muitas pessoas, infelizmente para pior. Muitas famílias perderam estabilidade económica e consequentemente sustento, sendo postas em causa algumas das necessidades fundamentais, como é o caso da alimentação. Porque somos o ótico de família dos Portugueses é crucial estar presente neste momento", afirma Vera Velosa, Sócia Gerente do Institutoptico.





Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar, vê "com muita satisfação a iniciativa do Institutoptico em renovar o apoio à Rede de Emergência Alimentar e mais uma vez em ajudar a melhorar o Natal de tantas famílias que especialmente nesta altura do ano precisam de apoio no que é mais essencial: a alimentação. O impacto da pandemia e a falta de autonomia financeira é cada vez mais real e com a ajuda deste tipo de iniciativas a nossa missão recebe assim uma preciosa ajuda. Através desta iniciativa com a mobilização dos clientes nas suas lojas, o Institutoptico dá mostras que a responsabilidade social faz parte do seu ADN e por isso agradeço, em nome de todos os que necessitam de ajuda e que vão receber os alimentos."

Esta é uma campanha que decorreu também no ano passado com grande sucesso, com a entrega de 12 toneladas de alimentos, no valor de 21 593€, que possibilitaram um Natal melhor a 2099 famílias mais vulneráveis. "Como foi um êxito resolvemos apoiar novamente o projeto", acrescenta Vera Velosa, lembrando que o Institutoptico é uma referência no mercado português, com valores solidários na sua política de responsabilidade social e uma prática de chegar ao maior número de pessoas possível, como é o caso desta iniciativa de cariz nacional, ao alcance de todos os portugueses.





Mais uma vez as energias solidárias estão no terreno em prol de uma excelente causa. As 168 óticas que integram o Institutoptico, os parceiros, os embaixadores da marca – Ricardo e Francisca Pereira - e claro, a "mãe" desta iniciativa e todo o seu comité, Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar.





Numa fase tão importante em que podemos fazer escolhas que têm um impacto positivo na vida dos outros fica o apelo do Institutoptico; cuide da sua saúde ocular e alimente esta causa!