Institutoptico lança plano de saúde único

Da próxima vez que for ao Institutoptico, surpreenda-se com a oferta de um excelente Plano de Saúde, gratuito e multidisciplinar, que pode beneficiar toda a família.

Numa iniciativa sem paralelo no mercado português, o Institutoptico orgulha-se de apresentar o Plano de Saúde 360, um plano que garante o acesso a um conjunto de serviços e benefícios que vão muito além da saúde ocular e que integram a RNA Medical, abrangendo cerca de 32 mil prestadores de saúde e mais de 50 especialidades, incluindo medicina dentária.





O Institutoptico, é uma associação de óticos 100% portuguesa, com mais de 150 óticas espalhadas por todo ao país, que há 33 anos merecem a confiança e a preferência dos portugueses. O Grupo defende que os cuidados de saúde, conforto e bem-estar são um bem fundamental e devem estar acessíveis a todos. As muitas vantagens do novo Plano 360 não deixam margem para dúvida sobre o foco que o Institutoptico tem nesta missão. Pode ser usufruído sem qualquer limite de utilização, de idade ou de permanência, não tem período de carência e não exclui pessoas com doenças crónicas ou pré-existentes, dando direito a um grande conjunto de benefícios dos quais se destacam as consultas ao domicílio sem limite, consultas médicas online, consultas da especialidade, consultas de urgência hospitalar, exames complementares de diagnóstico a preços convencionados e mais de 70 atos médicos gratuitos na área da estomatologia, entre outros. O Plano oferece uma proteção total sempre que precisar, sem limites, de forma imediata e a preços reduzidos nas principais clínicas, hospitais, médicos especialistas, clínicas dentárias, rede de farmácias, óticas Institutoptico, residências assistidas, lares, centros de dia e ginásios.









O Plano de Saúde é oferecido pelo Institutoptico a todos os seus clientes que façam compras no mínimo de 125€ numa das óticas aderentes. Esta é uma oferta válida por 6, 9, 12, 18 ou 24 meses, de acordo com o valor da compra efetuada e válida até 31 de dezembro de 2022. Para estender o período de validade deste Plano basta subscrevê-lo por apenas 7,50 €/mês com a possibilidade de incluir o agregado familiar até a um máximo de 5 beneficiários ou realizar uma nova compra no Institutoptico.

O 3º e 5º elemento integram gratuitamente e o 4º membro só paga 5€/mês. A adesão é feita de uma forma muito fácil e rápida nas óticas associadas do Institutoptico, de norte a sul do país.





Para uma utilização "user friendly" deste plano foi também criada uma APP (Plano 360 IO) que permite a utilização e consulta de todos os benefícios do plano.





Plano 360 é uma excelente opção para quem não tem um seguro de saúde





Vera Velosa, sócia gerente do Institutoptico, sublinha que o Plano 360 é uma solução excelente no que toca a democratização do acesso a cuidados de saúde. "Numa altura em que a Saúde se tornou na preocupação número um dos portugueses, o Institutoptico, enquanto ótica de referência das famílias, decide dar um passo muito significativo para que os seus clientes tenham a segurança de cuidar da sua saúde numa vertente 360, ou seja o mais abrangente possível, sem custos adicionais ou os limites que são habitualmente impostos neste tipo de serviços. Orgulhamo-nos de cuidar da saúde ocular de uma forma exemplar e de apresentar agora este valor acrescido a todos os nossos clientes".





Acrescente-se que para todos os clientes que não beneficiam de um seguro de saúde, o Plano 360 é uma alternativa com uma cobertura nacional (continente e ilhas) e um aliado eficaz que faz a diferença na hora de cuidar de todo o tipo de patologias, das mais preventivas às mais urgentes. Mais do que um investimento na sua saúde, este é um investimento na família!





O lançamento do Plano 360 é acompanhado por uma forte campanha publicitária que decorre atualmente em meios selecionados de TV, Rádio e Digital.









Para informações e adesões ao Plano 360, consultar o link https://portinsurancecare.pt/360planosaudeio/subscricao.html e contactar a linha de apoio (210 443 747)

Sobre o Institutoptico





O Institutoptico é um grupo 100% nacional de óticas, constituído em 1989, por iniciativa de um conjunto de 50 óticos portugueses e conta atualmente com mais de 160 óticas presentes em mais de 110 concelhos, que cobrem o Norte, Centro e Sul de Portugal Continental e Açores e mais de 800 postos de trabalho. Com 33 anos de existência e no top 5 dos principais Grupos de ótica, o Institutoptico diferencia-se por criar vantagens competitivas para todo o Grupo mantendo a independência de cada aderente.





O Institutoptico aposta num serviço de excelência apoiado na proximidade com o cliente, no atendimento de qualidade e numa carteira de marcas e produtos diferenciados no mercado, nomeadamente as marcas Institutoptico: Cierzo Eyewear (armações e óculos de sol) e Iomax (produtos de contactologia); assim como a licença exclusiva para comercialização em Portugal INVU (óculos de sol ultra-polarizados).