ID Logistics alcança 641,6 milhões de euros no 2º trimestre de 2022

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A empresa de logística obtém um bom crescimento em França e atinge os 218,7 milhões de euros, um aumento de 11,6% (4,5% em termos homólogos)

A forte dinâmica da atividade internacional mantém-se: 422,9 milhões de euros, um aumento de 61,7% (23,6% em termos homólogos)

Dois terços das receitas do Grupo são geradas fora de França

A ID Logistics obtém no primeiro semestre do ano 1.181 milhões de euros, um aumento de 32,2% (15,3% em termos homólogos)

A empresa concluiu a integração das recentes aquisições, de acordo com o seu roadmap:

GVT nos Benelux e Colisweb em França, desde 1 de janeiro de 2022

Kane Logistics nos Estados Unidos, desde 1 de abril de 2022

A ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) um dos líderes europeus em logística contratual, acaba de reportar os seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2022.

Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, afirma: "O nosso segundo trimestre confirma a boa dinâmica com que começámos no início de 2022. Concentrámo-nos na integração das nossas mais recentes aquisições, mantendo ao mesmo tempo o nosso crescimento orgânico. O nosso objetivo é agora aproveitar as sinergias com novos clientes geradores de crescimento. Os resultados do nosso negócio do outro lado do Atlântico confirmam hoje a relevância da nossa estratégia".

Receitas, €m 2022 2021 Variação Variação Homóloga % 1º trimestre França 204. 2 180. 8 +12. 9% +7. 9% Internacional 334. 8 254. 9 +31. 3% +20. 3% Total 539. 0 435. 7 +23. 7% +15. 1% 2º trimestre França 218. 7 195. 9 +11. 6% +4. 5% Internacional 422. 9 261. 5 +61. 7% +23. 6% Total 641. 6 457. 4 +40. 3% 15. 5% 1º semestre França 422. 9 376. 7 +12. 3% +6. 1% Internacional 757. 7 516. 4 +46. 7% +21. 9% Total 1.180. 6 893. 1 +32. 2% +15. 3%

*Ver apêndice

BOM INÍCIO DE 2022 COM CRESCIMENTO DINÂMICO NO SEGUNDO TRIMESTRE

A ID Logistics confirma o bom começo de 2022 com um forte crescimento das suas vendas no segundo trimestre ao alcançar 641,6 milhões de euros, um aumento de 40,3% e de 15,5% em termos homólogos.





Em França, a ID Logistics registou um aumento das vendas de 11,6% para 218,7 milhões de euros no segundo trimestre. Excluindo a consolidação da Colisweb, adquirida em janeiro de 2022, o crescimento foi de 4,5% no segundo trimestre de 2022 face ao segundo trimestre de 2021, que já tinha aumentado 14,8%.

Noutros países, o forte crescimento das receitas continuou no segundo trimestre de 2022, atingindo os 61,7%, ou seja, 422,9 milhões de euros. Isto inclui as receitas da GVT, adquirida nos Benelux no final de 2021, e da Kane Logistics, adquirida nos Estados Unidos a 31 de março de 2022. Tendo em conta estes efeitos positivos e cambiais no trimestre, o crescimento mantém-se, com um aumento de 23,6% em termos homólogos.

Deste modo, a ID Logistics finalizou o primeiro semestre de 2022 com receitas na ordem dos 1.181 milhões de euros, o que representa um aumento de 32,2% (+15,3% em termos homólogos). No segundo trimestre de 2022, o Grupo inaugurou 4 novos armazéns, ou seja, 8 desde o início de 2022, em linha com o roadmap para este ano.

INTEGRAÇÃO DAS RECENTES AQUISIÇÕES DO GRUPO

A ID Logistics concluiu recentemente três aquisições: GVT nos Benelux em dezembro de 2021, Colisweb em França em janeiro de 2022 e Kane Logistics nos Estados Unidos em março de 2022. A integração destas três aquisições nos processos do Grupo foi agora concluída.

A mais recente, a Kane Logistics, rebatizada como ID Logistics US, está a registar um forte crescimento da sua atividade (+20% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o segundo trimestre de 2021), registando, também, os seus primeiros sucessos comerciais desde a sua integração no Grupo:

A Total Wine & More, o maior retalhista de vinhos e bebidas espirituosas nos Estados Unidos, confiou à ID Logistics a gestão de um armazém de 28.000 m2 no norte da Califórnia.

A Nutrabolt, uma das empresas de bebidas energéticas que mais cresce nos Estados Unidos, escolheu a ID Logistics para continuar o seu desenvolvimento e abrir um novo centro logístico de 21.000 m2 no estado de Nova Iorque, perto da sua fábrica.

ABERTURA DE UM NOVO PAÍS E NOVOS CONTRATOS

O número de solicitações à ID Logistics permanece elevado no segundo trimestre de 2022. Por exemplo, para além dos projetos acima referidos nos Estados Unidos, o Grupo assegurou ou iniciou os seguintes novos contratos durante o trimestre:

A ID Logistics abriu um 18º país com a Itália para apoiar um dos seus principais clientes, um líder em comércio eletrónico para o qual opera atualmente em 6 países. Uma nova plataforma de 63.000 m2, exigente em termos de proteção ambiental e certificação LEED Platinum, foi inaugurada em tempo recorde perto de Milão para abastecer mais de 80 cidades no norte de Itália.

Nos Países Baixos, a primeira sinergia comercial resultante da aquisição da GVT, o Grupo iniciou uma atividade logística (10.000 m2) e de distribuição em todo o Benelux para o Royal Canin Group.

Na Polónia, o Grupo lançou uma nova localização de e-commerce de 25.000 m2 para um grande player no setor do mobiliário na região de Varsóvia.





PERSPETIVAS

Graças ao bom início de ano, a ID Logistics pretende manter o seu ritmo de desenvolvimento comercial e continua focada em aumentar a produtividade dos novos projetos e em gerir as apostas iniciadas em 2022. O Grupo está também atento à evolução da situação macroeconómica e às necessidades dos seus clientes.

Por fim, e uma vez concluída a integração das recentes aquisições, a ID Logistics centra-se nas oportunidades de desenvolvimento derivadas destas novas sinergias.

PRÓXIMO RELATÓRIO

Resultados do primeiro semestre de 2022: 31 de agosto de 2022, após o fecho do mercado.