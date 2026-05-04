TEKTÓNICA 2026 CRESCE E AFIRMA-SE COMO MOTOR DO CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO EM PORTUGAL E NA PENÍNSULA IBÉRICA

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A edição de 2026 da Tektónica – Feira Internacional da Construção encerrou com um balanço claramente positivo, marcado por um crescimento expressivo em todos os indicadores e



Feira Internacional da Construção Tektónica impulsiona crescimento em Portugal 1

pela consolidação do seu papel como evento de referência na Península Ibérica.

Realizada na FIL – Feira Internacional de Lisboa, a Tektónica registou um aumento significativo no número de empresas participantes, com 400 empresas, refletindo um crescimento global de cerca de 22% face à edição anterior. A dimensão internacional voltou a ganhar força, com a presença de empresas de 15 países.

Entre os mercados externos, Espanha destacou-se de forma clara, com 23 empresas participantes — um crescimento significativo que confirma o reforço da ligação ibérica e a crescente atratividade da Tektónica além-fronteiras.

Em conjunto com o SIL – Salão Imobiliário de Portugal, a Tektónica ocupou 45.000 m² de área expositiva, afirmando-se como uma das maiores plataformas de negócios e networking para os

sectores da construção e do imobiliário.

Do lado da procura, profissionais e público em geral marcaram presença em grande número e os resultados superaram as expectativas. A edição de 2026 ultrapassou os 39.000 visitantes — um crescimento de cerca de 30% face à edição anterior, que confirma a forte capacidade de atração dos dois eventos e a sua complementaridade estratégica.

A inovação voltou a assumir um papel central nesta edição, com um total de 63 candidaturas ao Prémio Tektónica Inovação*, destacando-se pela elevada qualidade das propostas apresentadas.

Este forte nível de participação evidencia a dinâmica de transformação do sector e o investimento contínuo das empresas no desenvolvimento de novos produtos, soluções e processos construtivos mais eficientes e sustentáveis, reforçando o papel do prémio como um dos principais momentos de valorização e reconhecimento da inovação na construção em Portugal.

Para José Paulo Pinto, Gestor Coordenador da Tektónica, “Os resultados desta edição confirmam uma trajetória sólida de crescimento. Mais empresas, maior presença internacional, mais inovação e mais visitantes são fatores que consolidam a Tektónica como a feira líder da Península Ibérica e de referência internacional, assumindo-se como uma plataforma essencial para o desenvolvimento e competitividade do sector.”

Com estes resultados, a Tektónica reforça o seu posicionamento como plataforma de referência para o setor da construção, reafirmando o compromisso de acompanhar a evolução do mercado e de promover inovação, internacionalização e novas oportunidades de negócio. A próxima edição decorrerá de 22 a 24 de abril de 2027, na FIL – Feira Internacional de Lisboa.

* Empresas e produtos distinguidos na edição de 2026 do Prémio Tektónica Inovação, anexa a este comunicado

Contactos:

Marketing Manager Tektónica - Sandra Tereso | sandra.tereso@ccl.fil.pt

Social Media & Content Manager - Ana Neves | ana.neves@ccl.fil.pt

Prémio Tektónica Inovação 2026 – Empresas e produtos distinguidos

A cerimónia de entrega de Prémios Tektónica Inovação, que decorreu durante o evento, reuniu 63 candidaturas de 47 empresas, um indicador de que o sector está em constante crescimento e mutação. Nesta cerimónia foram atribuídos nove prémios e três menções honrosas, onde foram distinguidas as empresas por categorias:

CATEGORIA: EQUIPAMENTOS DE EXTERIOR

EMPRESA: PRETENSA – INOVAÇÃO EM ENGENHARIA

PRODUTO: HATKO – BARREIRAS ACÚSTICAS

CATEGORIA: BANHO

EMPRESA: GEBERIT

PRODUTO: GEBERIT DUOFIX

CATEGORIA: COZINHA

EMPRESA: FRASA – EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ENERGIA S.A.

PRODUTO: FORNO DE 60 CM: COMBINADO 5 EM 1

CATEGORIA: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EMPRESA: S&P PORTUGAL UNIPESSOAL LDA

PRODUTO: TURAIS

CATEGORIA: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPRESA: PRETENSA – INOVAÇÃO EM ENGENHARIA

PRODUTO: INSTAGRID

CATEGORIA: NOVOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

EMPRESA: VIMAPLÁS NATURE

PRODUTO: REVESTIMENTO 100% NATURAL PARA INTERIORES: ARGILA YOSIMA

CATEGORIA: NOVOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS

EMPRESA: BLUFAB - COMPONENTES MODULARES, UNIPESSOAL LDA

PRODUTO: SUPERPOD ORIGAMI

CATEGORIA: PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS

EMPRESA: EMCO SPAIN, SLU

PRODUTO: EMCO TACTILE

CATEGORIA: SERVIÇOS

EMPRESA: COVIPOR INDUSTRIES, LDA.

PRODUTO: LUMIGLASS ID

MENÇÕES HONROSAS

CATEGORIA: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EMPRESA: SOLARLIGHTEK_INVESTECA

PRODUTO: CANDEEIRO A ENERGIA SOLAR SLT-SPACE-15

CATEGORIA: NOVOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

EMPRESA: SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A

PRODUTO: BETÃO DE ALTO DESEMPENHO PARA PLATAFORMAS FLUTUANTES OFFSHORE

CATEGORIA: NOVOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS

EMPRESA: ECO GEODETIC DOMO SOLUTIONS, LDA

PRODUTO: DOUBLE NOBILIS CORK

Contactos:

Marketing Manager Tektónica - Sandra Tereso | sandra.tereso@ccl.fil.pt

Social Media & Content Manager - Ana Neves | ana.neves@ccl.fil.pt