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HELIOCARE LANÇA PROTEÇÃO SOLAR ORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 4 ANOS

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Heliocare 360º Junior Oral Sticks reforçam a fotoproteção interna numa fase em que a pele pediátrica é mais vulnerável à radiação solar. 

Heliocare lança proteção solar oral para crianças
Mão segura 3 ampolas de Heliocare 360º Junior Oral Sticks
Heliocare lança proteção solar oral para crianças a partir dos 4 anos
Heliocare lança proteção solar oral para crianças
Mão segura 3 ampolas de Heliocare 360º Junior Oral Sticks
Heliocare lança proteção solar oral para crianças a partir dos 4 anos

Trata-se de um complemento inovador à fotoproteção tópica, especialmente formulado para crianças a partir dos 4 anos. A pele infantil é aproximadamente 30% mais fina do que a pele adulta, possui menor quantidade de melanina e defesas imunológicas ainda em maturação, características que a tornam particularmente suscetível aos danos causados pela radiação UV e que justificam uma abordagem de proteção mais completa. 

Com 150 mg de Fernblock® por stick e sabor a laranja, estes sticks orais atuam onde a proteção tópica não chega: reduzem o risco de queimaduras, diminuem reações de sensibilidade e alergia solar, e reforçam a proteção em zonas de difícil aplicação como o couro cabeludo, os olhos e as orelhas. São especialmente indicados para fotótipos baixos e peles com tendência atópica. 

No centro da fórmula está a tecnologia Fernblock®, solução patenteada com mais de 60 publicações científicas, que atua em quatro frentes: proteção contra o espectro total de radiação (UVB, UVA, luz visível e infravermelha), reparação do ADN, defesa do sistema imunitário cutâneo e ação antioxidante. 

Heliocare 360º Junior Oral Sticks 

PVPR: 26€  

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