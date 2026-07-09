A Clarins volta a reforçar o seu compromisso para contribuir para um futuro melhor através da educação. 

Mais do que uma refeição, um futuro melhor. A Clarins dá continuidade à sua parceria com a Mary’s Meals para ajudar crianças no seu caminho de educação e crescimento. Com o objetivo de doar três milhões de refeições diárias para ajudar crianças em todo o mundo, a Clarins juntou-se à Mary’s Meals em 2024, e em 2026 volta a relançar esta iniciativa em todo o mundo.

A Clarins une-se mais um ano à Mary’s Meals para uma missão inspiradora a nível global: combater a fome infantil em 16 países, doando refeições escolares diárias a milhares de crianças e ajudando, assim, não só a combater a fome, mas também a garantir um futuro com mais esperança e oportunidades, prevenindo o abandono escolar.

É através de uma ação solidária com enorme impacto, baseada numa premissa simples: sempre que os clientes comprarem produtos Clarins, além de estarem a cuidar de si próprios, estão a contribuir para uma causa maior e da qual se podem orgulhar.

Assim, durantes os meses de julho e agosto na compra de três produtos Clarins, são doadas 10 refeições escolares e a cliente recebe uma tote bag. A tote bag oferecida como símbolo do compromisso da Clarins com a Mary’s Meals é feita de 100% algodão orgânico, produzida na Índia, com duas certificações: de têxtil orgânico e de comércio justo. Esta oferta é válida nos pontos de venda físicos autorizados após aconselhamento com uma Beauty Advisor Clarins e limitada ao stock existente.

A Mary’s Meals é uma organização internacional independente que, desde 2002, assegura uma refeição diária a mais de 3 milhões de crianças em escolas por todo o mundo. Para muitas delas, esta é a única refeição do dia e o principal motivo para continuarem a estudar. Um gesto simples, mas com um impacto profundo, pois a garantia de uma refeição diária promove a assiduidade e a nutrição torna a aprendizagem mais eficaz. A Clarins é a única marca a colaborar com a Mary’s Meals e assumiu esse compromisso em 2024, com o objetivo claro de ajudar a combater a fome, a subnutrição e o abandono escolar à escala mundial.

Desde 2011, a Clarins já contribuiu para mais de 50 milhões de refeições escolares, ajudando a garantir dignidade, nutrição e acesso à educação a quem mais precisa. Porque uma refeição escolar é mais do que uma refeição, é uma oportunidade para as crianças aprenderem, crescerem e prosperarem.

Sobre a CLARINS:

A Clarins é um grupo familiar de cosmética global fundado em Paris em 1954 por Jacques Courtin, que inova há mais de 70 anos no sentido de promover uma beleza responsável. Resultado de uma investigação contínua, os seus produtos à base de plantas formulados e fabricados em França são vendidos em mais de 150 países através de 20.000 pontos de venda.

Com cerca de 95% das suas vendas destinadas à exportação, a Clarins é a marca de cuidados da pele n.º 1* na Europa e um dos principais intervenientes no setor da beleza (cuidados da pele e maquilhagem), spa e bem-estar em todo o mundo.

O Grupo também desenvolveu a marca myBlend, baseada na sinergia de cuidados específicos para a pele, nutri-cosmética e tecnologia de beleza.

O Grupo Clarins tem mais de 8.000 colaboradores espalhados pela sua sede em Paris, 28 filiais em todo o mundo, dois laboratórios de I&D e três instalações industriais em França.

Jonathan Zrihen, Presidente e Diretor-Geral, e dois Diretores-Gerais, o Dr. Olivier Courtin-Clarins e a sua sobrinha Virginie Courtin, representando respetivamente a segunda e terceira gerações, dirigem em conjunto este Grupo familiar francês cuja razão de ser é: «Tornar a vida mais bela e deixar o planeta mais bonito». Um compromisso materializado por produtos elaborados com mais de 80% de ingredientes de origem natural e impulsionado por inúmeras iniciativas de preservação da natureza e de cuidado com as pessoas.

Em 2025, a Clarins tornou-se uma empresa certificada B Corp™, uma certificação reconhecida mundialmente que atesta os elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade do Grupo.