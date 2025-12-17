Dicas para um Natal mais sustentável: reciclar embalagens e não só

O Natal é uma época de celebração, encontros e presentes, mas também um momento em que adotar práticas mais conscientes e sustentáveis faz a diferença. Para ajudar a tornar esta festividade ainda mais responsável, a Sociedade Ponto Verde reuniu um conjunto de dicas práticas e fáceis de aplicar, com destaque para a reciclagem de embalagens.
Presentes e embrulhos mais sustentáveis:
• Opte por embrulhos alternativos que tenha por casa, como tecido, papel ou jornal antigos.
• Guarde sacos, caixas e laços dos anos anteriores e dê-lhes uma nova vida.
• Ofereça experiências, como bilhetes ou workshops, que ajudam a reduzir o uso de embalagens.
• Considere presentes em segunda mão para prolongar o ciclo de vida de produtos em bom estado.
Decorações e ambiente natalício responsável:
• Crie novas decorações de Natal a partir de materiais que já tem em casa, como papéis, rolhas, botões ou tecidos.
• Organize uma troca de decorações entre família ou amigos, sem ter de comprar novos artigos.
Ceia de Natal com menos desperdício:
• Planeie as refeições com antecedência para garantir que compra apenas o necessário.
• Separe corretamente as embalagens usadas durante a preparação e consumo das refeições, assegurando que todos os materiais sejam reciclados.
As embalagens nos ecopontos certos:
• No ecoponto amarelo entram as embalagens de plástico, metal, alumínio, os pacotes de bebidas e também as cuvetes de esferovite.
• No ecoponto azul devem ser colocados papel e cartão limpos, como pacotes de farinha e caixas de ovos, e também embrulhos simples e outras caixas. Já os papéis de embrulho metalizados, com purpurinas ou revestimento plástico, bem como laços e fitas não são recicláveis e devem ir para o indiferenciado.
• No ecoponto verde colocam-se frascos, garrafas e boiões de vidro, mas nunca loiça, pirex ou copos.
• As tampas pequenas devem seguir juntas com a embalagem para não se perderem no processo de reciclagem, à exceção das tampas metalizadas de embalagens de plástico, como nas garrafas de azeite, que devem ser separadas e colocadas no amarelo.
• Já as tampas grandes (com 5 cm ou mais) colocam-se sempre separadas da embalagem e, se forem de plástico ou metal, têm destino no ecoponto amarelo.
• Quando uma embalagem reúne diferentes materiais separe cada componente e coloque-o no ecoponto certo, sendo que as embalagens de plástico e cartão devem ser achatadas para poupar espaço nos ecopontos.
Em caso de dúvidas, a tecnologia é uma aliada:
• Se não souber em que ecoponto deve colocar determinada embalagem, a app Ponto Verde esclarece em poucos segundos, tornando a reciclagem de embalagens mais simples e prática. Neste momento, a app tem a decorrer uma campanha especial de Natal, que permite aos cidadãos que demonstram saber mais sobre reciclagem de embalagens ganhar prémios.
No final, reciclar não se resume a colocar embalagens nos ecopontos. É garantir que cada material segue para o destino certo, poupando recursos naturais e reforçando a economia circular. Com informação e pequenas mudanças de hábito, o Natal pode ser mais sustentável, onde reciclar embalagens faz parte do dia a dia, sem perder a tradição e a magia que tanto caracteriza esta época.
