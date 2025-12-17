Dicas para um Natal mais sustentável: reciclar embalagens e não só

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail

O Natal é uma época de celebração, encontros e presentes, mas também um momento em que adotar práticas mais conscientes e sustentáveis faz a diferença. Para ajudar a tornar esta festividade ainda mais responsável, a Sociedade Ponto Verde reuniu um conjunto de dicas práticas e fáceis de aplicar, com destaque para a reciclagem de embalagens.



Diverlandia: diversão de 12 de dezembro a 4 de janeiro de 2026

Presentes e embrulhos mais sustentáveis:

• Opte por embrulhos alternativos que tenha por casa, como tecido, papel ou jornal antigos.

• Guarde sacos, caixas e laços dos anos anteriores e dê-lhes uma nova vida.

• Ofereça experiências, como bilhetes ou workshops, que ajudam a reduzir o uso de embalagens.

• Considere presentes em segunda mão para prolongar o ciclo de vida de produtos em bom estado.

Decorações e ambiente natalício responsável:

• Crie novas decorações de Natal a partir de materiais que já tem em casa, como papéis, rolhas, botões ou tecidos.

• Organize uma troca de decorações entre família ou amigos, sem ter de comprar novos artigos.

Ceia de Natal com menos desperdício:

• Planeie as refeições com antecedência para garantir que compra apenas o necessário.

• Separe corretamente as embalagens usadas durante a preparação e consumo das refeições, assegurando que todos os materiais sejam reciclados.

As embalagens nos ecopontos certos:

• No ecoponto amarelo entram as embalagens de plástico, metal, alumínio, os pacotes de bebidas e também as cuvetes de esferovite.

• No ecoponto azul devem ser colocados papel e cartão limpos, como pacotes de farinha e caixas de ovos, e também embrulhos simples e outras caixas. Já os papéis de embrulho metalizados, com purpurinas ou revestimento plástico, bem como laços e fitas não são recicláveis e devem ir para o indiferenciado.

• No ecoponto verde colocam-se frascos, garrafas e boiões de vidro, mas nunca loiça, pirex ou copos.

• As tampas pequenas devem seguir juntas com a embalagem para não se perderem no processo de reciclagem, à exceção das tampas metalizadas de embalagens de plástico, como nas garrafas de azeite, que devem ser separadas e colocadas no amarelo.

• Já as tampas grandes (com 5 cm ou mais) colocam-se sempre separadas da embalagem e, se forem de plástico ou metal, têm destino no ecoponto amarelo.

• Quando uma embalagem reúne diferentes materiais separe cada componente e coloque-o no ecoponto certo, sendo que as embalagens de plástico e cartão devem ser achatadas para poupar espaço nos ecopontos.

Em caso de dúvidas, a tecnologia é uma aliada:

• Se não souber em que ecoponto deve colocar determinada embalagem, a app Ponto Verde esclarece em poucos segundos, tornando a reciclagem de embalagens mais simples e prática. Neste momento, a app tem a decorrer uma campanha especial de Natal, que permite aos cidadãos que demonstram saber mais sobre reciclagem de embalagens ganhar prémios.

No final, reciclar não se resume a colocar embalagens nos ecopontos. É garantir que cada material segue para o destino certo, poupando recursos naturais e reforçando a economia circular. Com informação e pequenas mudanças de hábito, o Natal pode ser mais sustentável, onde reciclar embalagens faz parte do dia a dia, sem perder a tradição e a magia que tanto caracteriza esta época.