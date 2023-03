"APAGÃO" é o título do novo livro de poesia que a escritora GILDA NUNES BARATA lançou no dia 9 de Maio na Associação Guilherme Cossoul, em Lisboa.

Publicado pela URUTAU, editora brasileira/galega, o livro foi prefaciado pelo Professor Eugénio Lisboa, discípulo dilecto de José Régio, que fez questão de o apresentar pessoalmente.

Gilda Nunes Barata, que se dedica à escrita e publica há mais de vinte anos, tem publicados livros de poesia, infanto-juvenis, teatro e ensaio, alguns deles premiados e nomeados para prémios, contando-se por três dezenas e meia os livros que estão publicados, de que o "O APAGÃO" é o último.

Referindo-se a esta obra, o Prof. Eugénio Lisboa destaca no Prefácio que os poemas reunidos no "APAGÃO" revelam uma escrita poética singular, na qual a subtileza vulnerável convive com uma assertividade de visão veiculada por um uso certeiro de fonemas que dedilham uma música sedutora.

No decorrer da apresentação do livro, Eugénio Lisboa fez questão de felicitar a autora pela publicação de mais um livro de poemas, o que, na sua opinião, constitui um acto de civismo e de coragem, não só em Portugal, como em quaiquer país do Mundo, socorrendo-se das palavras do escritor e filósofo norte-americano Don Marquis, que dizia que publicar um livro de poemas é o mesmo que deixar cair uma pétala de rosa pelo Grand Canyon abaixo e ficar à espera de ouvir o seu eco.

Após o que, procedendo à leitura de alguns poemas do livro ilustrativos, louvou o uso das palavras pela autora em sentido diferente da linguagem da vida quotidiana, apresentando como exemplo a expressão; "sangra gelo", em que estas palavras têm um peso próprio, longe do significado corrente, para documentar a contradição e a confusão dos sentimentos.

No termo da sua apresentação, Eugénio Lisboa destacou o último poema do livro "APAGÃO", onde a autora repete a estrofe que O MAR/SERÁ SEMPRE/A ESCULTURA/ MAIS PERFEITA, para afirmar que este poema pela sua qualidade e conformação com a linguagem ficcionada utilizada em toda a obra, é um poema de antologia que merece ir para os cânones da literatura poética portuguesa.

Sobre a autora diga-se, ainda, que é licenciada em Direito pela Universidade Católica, a que soma um mestrado em Literatura Comparada pela Universidade Clássica e um doutoramento em Filosofia pela Universidade Nova, consagrando a sua vida, através da escrita, a apontar os aspectos sérios e muito profundos da existência humana e das suas inquietações, falando frequentemente com ela própria enquanto criadora e destinatária do que escreve.