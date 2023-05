QUAKE RECEBE PRÉMIO INTERNACIONAL DA TEA - THEMED ENTRETAINMENT ASSOCIATION

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Distinguido na categoria de Experiência Histórica - Outstanding Achievement: Historical Experience - o Quake foi selecionado para pertencer à lista das vinte experiências e atrações temáticas distinguidas nesta 29ª Edição.

A gala de atribuição do prémio terá lugar em abril de 2023, em Anaheim na Califórnia, EUA. O Quake foi a única experiência portuguesa a ser eleita entre todos os vencedores, de uma lista que inclui diversões em parques temáticos como o "Walt Disney World", em Orlando, ou até a "Universal Studios Beijing", na China.

Para Ricardo Clemente e Maria Marques, Fundadores do Quake, "esta distinção confirma que cada minuto dedicado a este projeto valeu a pena. Termos a nossa experiência colocada ao lado de nomes tão reconhecidos da área do entretenimento como a Walt Disney World ou até os parques da Universal Studios é uma prova de que o entretenimento pode ter diferentes formas e que os eventos históricos, sobretudo do nosso País, também podem dar lugar a atrações de relevância internacional.

Essa tem sido também a nossa ambição – levar além fronteiras o bom trabalho que se desenvolve em Portugal, na divulgação de uma parte tão importante do nosso passado e património". O Quake – Centro do Terramoto de Lisboa é o espaço dedicado a este evento sísmico, que visa contar, através da combinação de história, ciência e entretenimento, o que foi este trágico desastre natural, assinalando esta data no mês de novembro e procurando mostrar o impacto e as consequências - económicas, sociais e políticas - que este tipo de eventos podem ter nos locais onde ocorrem, mas também como se perpetuam e contribuem para alterar o curso da história das diferentes geografias e comunidades que envolvem.

O Quake é, além de uma experiência história imersiva, o resultado do trabalho de centenas de pessoas de mais de 10 nacionalidades, entre sismólogos, professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadores do Instituto Dom Luiz, bem como historiadores e escritores, fundamentais para construir os diferentes pilares que sustentam o conceito do Quake.

O desenvolvimento do conceito foi tarefa da Jora Vision, empresa holandesa de design, produção e tecnologia. O atelier português Fragmentos esteve à frente do projeto do edifício Quake, em Belém, uma zona central de recreio, lazer e cultura da cidade de Lisboa.

O Museu de Lisboa/EGEAC desempenha também um papel fundamental, enquanto parceiro que apoiou na pesquisa histórica e na cedência de imagens e documentação necessárias para suportar toda a experiência, bem como o Instituto Superior Técnico, através da adaptação do jogo virtual Treme-Treme para uma das salas do Museu.

Outros entidades que se destacam no apoio à criação desta experiência são os Museu Nacional dos Coches e o Palácio Nacional de Mafra/DGPC, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, o Museu da Marinha, o Município de Oeiras e a Paróquia de São Nicolau em Lisboa. Todas as informações vão sendo divulgadas através das redes sociais da experiência, assim como no site oficial - lisbonquake.com.

O Museu está preparado para receber pessoas de várias idades, no entanto, a sua experiência não é permitida a menores de seis anos. As visitas devem ser agendadas, para assegurar o dia/hora mais desejado. --- Sobre o Quake O Quake é uma experiência temática que nos dá a ver e a sentir o Grande Terramoto de Lisboa. É um convite, sob a forma de uma viagem no tempo, a descobrirmos mais sobre o Terramoto de 1755, sobre a época do Iluminismo, sobre Lisboa e sobre eventos sísmicos.

Estarmos melhor preparados para um novo sismo é a razão de ser do Quake.