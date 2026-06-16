Festival dos Canais volta a ocupar Aveiro com arte

Dias 15 a 19 julho, cidade recebe música, teatro e circo com programação internacional e forte participação local.
A cidade de Aveiro
volta a transformar-se num grande palco ao ar livre com o regresso do Festival
dos Canais. Na 11.ª edição, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro através
do Teatro Aveirense, o evento apresenta uma programação multidisciplinar que
promete surpreender públicos de todas as idades, ocupando a cidade com arte,
música e criatividade.
Durante cinco
dias, ruas, praças, jardins e canais acolhem dezenas de propostas artísticas
nacionais e internacionais, numa celebração da cultura contemporânea e da
vivência coletiva do espaço público.
O programa cruza
teatro de rua, música, dança, circo contemporâneo e instalações performativas,
afirmando o festival como espaço de encontro entre diferentes linguagens,
culturas e comunidades.
A edição de 2025
destaca também o talento local e a participação ativa da comunidade, com
projetos como a Sala de eStar e a Tropicália (curadoria VIC NIC), a Fanfarra
dos Canais — com músicos da Oficina de Música de Aveiro e participantes locais
— e o concerto “Amália na América, Além do Fado”, com a Orquestra das Beiras e
Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.
Na música, o
cartaz inclui nomes como The Gift e Carminho, entre outros artistas nacionais e
locais.
Mais do que
entretenimento, o festival afirma-se como espaço de reflexão sobre temas
contemporâneos. Destacam-se criações como “Into Thin Air” (Panama Pictures),
“Gaïa” (Bivouac, estreia nacional) e “Veles e Vents” (Xarxa Teatre), que
exploram a relação entre humanidade, natureza e território.
Outros momentos
incluem “Truth” (Hijinx Theatre), sobre inclusão e diversidade, “Liberdade
Liberdade”, de Diogo Freitas, e “Eirenê”, da Troupe Malabó (estreia nacional),
centrados em temas como conflito e reconstrução.
Um dos pontos
altos será “TAWA”, da companhia francesa Gratte Ciel, um espetáculo de grande
escala que convida à participação coletiva inspirada em rituais ancestrais.
Para famílias,
regressa o Jardim das Brincadeiras, com atividades criativas para crianças. O
festival volta ainda a receber um pop-up do Chefs On Fire, de 17 a 19 de julho,
com 12 chefs a cozinhar em fogo lento, acompanhados por concertos.
Com entrada
gratuita na maioria das iniciativas, o Festival dos Canais reforça Aveiro como
território de criação e celebração cultural.
Festival dos Canais volta a ocupar Aveiro com arte