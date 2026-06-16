Festival dos Canais volta a ocupar Aveiro com arte

Dias 15 a 19 julho, cidade recebe música, teatro e circo com programação internacional e forte participação local.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A cidade de Aveiro volta a transformar-se num grande palco ao ar livre com o regresso do Festival dos Canais. Na 11.ª edição, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro através do Teatro Aveirense, o evento apresenta uma programação multidisciplinar que promete surpreender públicos de todas as idades, ocupando a cidade com arte, música e criatividade.

Durante cinco dias, ruas, praças, jardins e canais acolhem dezenas de propostas artísticas nacionais e internacionais, numa celebração da cultura contemporânea e da vivência coletiva do espaço público.

O programa cruza teatro de rua, música, dança, circo contemporâneo e instalações performativas, afirmando o festival como espaço de encontro entre diferentes linguagens, culturas e comunidades.

A edição de 2025 destaca também o talento local e a participação ativa da comunidade, com projetos como a Sala de eStar e a Tropicália (curadoria VIC NIC), a Fanfarra dos Canais — com músicos da Oficina de Música de Aveiro e participantes locais — e o concerto “Amália na América, Além do Fado”, com a Orquestra das Beiras e Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.

Na música, o cartaz inclui nomes como The Gift e Carminho, entre outros artistas nacionais e locais.

Mais do que entretenimento, o festival afirma-se como espaço de reflexão sobre temas contemporâneos. Destacam-se criações como “Into Thin Air” (Panama Pictures), “Gaïa” (Bivouac, estreia nacional) e “Veles e Vents” (Xarxa Teatre), que exploram a relação entre humanidade, natureza e território.

Outros momentos incluem “Truth” (Hijinx Theatre), sobre inclusão e diversidade, “Liberdade Liberdade”, de Diogo Freitas, e “Eirenê”, da Troupe Malabó (estreia nacional), centrados em temas como conflito e reconstrução.

Um dos pontos altos será “TAWA”, da companhia francesa Gratte Ciel, um espetáculo de grande escala que convida à participação coletiva inspirada em rituais ancestrais.

Para famílias, regressa o Jardim das Brincadeiras, com atividades criativas para crianças. O festival volta ainda a receber um pop-up do Chefs On Fire, de 17 a 19 de julho, com 12 chefs a cozinhar em fogo lento, acompanhados por concertos.

Com entrada gratuita na maioria das iniciativas, o Festival dos Canais reforça Aveiro como território de criação e celebração cultural.