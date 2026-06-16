Expofacic 2026 regressa com mais de 200 espetáculos

Feira de Cantanhede decorre de 30 de julho a 9 de agosto, com 600 expositores, música, negócios e nova imagem.

A edição de 2026 da Expofacic já está definida e promete reforçar o estatuto de maior feira-festa do país, com uma programação alargada e aposta na modernização e experiência do visitante. O certame decorre entre 30 de julho e 9 de agosto, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, em Cantanhede.

34.ª edição da Expofacic contará com cerca de 200 espetáculos distribuídos por diferentes palcos ao longo de 11 dias, mais de 600 expositores ligados à indústria, comércio, serviços e agricultura e cerca de cinco dezenas de tasquinhas, num programa que inclui nomes como Bárbara Tinoco, Sara Correia, Mundo Segundo com Sam The Kid, José Cid, Xutos & Pontapés, Calema, Maiara & Maraisa e Livinho, entre outras atuações destinadas a diferentes públicos.

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal de Cantanhede, a organização decidiu avançar com uma nova imagem gráfica, assente na renovação e não numa rutura, procurando reforçar a identidade emocional do evento junto do público. “Leveza, energia, espírito de festa, movimento e ligação emocional” são os conceitos que orientam esta nova fase, numa estratégia pensada para manter a Expofacic competitiva e atual.

A edição de 2026 surge na sequência de um ano considerado “memorável” pela organização, que pretende elevar a fasquia com o mote “Um evento, mil experiências”. A responsável pela organização, a empresa municipal INOVA-EM, sublinha que o objetivo passa por consolidar a feira enquanto referência nacional e instrumento de promoção territorial.

A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, destaca o impacto do certame, afirmando que a Expofacic é simultaneamente “um poderoso instrumento de promoção territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do concelho”. A autarca sublinha ainda que a feira vai além da componente musical, sendo também uma “montra das capacidades produtivas do território” e um ponto de encontro para empresas, investidores e visitantes, conjugando inovação, negócios e tradição.

No plano artístico, o cartaz foi pensado para abranger diferentes gerações, reforçando o caráter inclusivo do evento e a sua vocação de grande palco de verão na região Centro. Paralelamente, a organização aposta na qualificação das infraestruturas e na melhoria das condições de acolhimento, integrando soluções que reforcem o conforto, a segurança e a sustentabilidade.

Entre as novidades anunciadas está ainda a presença da Expofacic em várias categorias dos Iberian Festival Awards, depois de, em anos anteriores, ter conquistado distinções e lugares de destaque, o que reforça o posicionamento do certame no panorama ibérico. À semelhança de edições anteriores, a feira vai integrar uma vasta oferta complementar, incluindo áreas de restauração, feira popular, espaços temáticos, atividades para famílias e iniciativas ligadas à inovação e ao tecido empresarial regional.

Com uma expectativa elevada e forte adesão do público confirmada em edições anteriores, a Expofacic prepara-se, assim, para uma nova edição que combina entretenimento, economia e identidade local, reforçando o seu papel enquanto um dos principais eventos do verão em Portugal.