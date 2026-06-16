Expofacic 2026 regressa com mais de 200 espetáculos

Feira de Cantanhede decorre de 30 de julho a 9 de agosto, com 600 expositores, música, negócios e nova imagem.
A edição de 2026
da Expofacic já está definida e promete reforçar o estatuto de maior feira-festa
do país, com uma programação alargada e aposta na modernização e experiência do
visitante. O certame decorre entre 30 de julho e 9 de agosto, no Parque Expo-Desportivo
de São Mateus, em Cantanhede.
34.ª edição da
Expofacic contará com cerca de 200 espetáculos distribuídos por diferentes
palcos ao longo de 11 dias, mais de 600 expositores ligados à indústria,
comércio, serviços e agricultura e cerca de cinco dezenas de tasquinhas, num
programa que inclui nomes como Bárbara Tinoco, Sara Correia, Mundo Segundo com
Sam The Kid, José Cid, Xutos & Pontapés, Calema, Maiara & Maraisa e
Livinho, entre outras atuações destinadas a diferentes públicos.
Segundo informação
divulgada pela Câmara Municipal de Cantanhede, a organização decidiu avançar
com uma nova imagem gráfica, assente na renovação e não numa rutura, procurando
reforçar a identidade emocional do evento junto do público. “Leveza, energia, espírito
de festa, movimento e ligação emocional” são os conceitos que orientam esta
nova fase, numa estratégia pensada para manter a Expofacic competitiva e atual.
A edição de 2026
surge na sequência de um ano considerado “memorável” pela organização, que
pretende elevar a fasquia com o mote “Um evento, mil experiências”. A
responsável pela organização, a empresa municipal INOVA-EM, sublinha que o
objetivo passa por consolidar a feira enquanto referência nacional e
instrumento de promoção territorial.
A presidente da
Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, destaca o impacto do certame, afirmando
que a Expofacic é simultaneamente “um poderoso instrumento de promoção
territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do
concelho”. A autarca sublinha ainda que
a feira vai além da componente musical, sendo também uma “montra das
capacidades produtivas do território” e um ponto de encontro para empresas,
investidores e visitantes, conjugando inovação, negócios e tradição.
No plano
artístico, o cartaz foi pensado para abranger diferentes gerações, reforçando o
caráter inclusivo do evento e a sua vocação de grande palco de verão na região
Centro. Paralelamente, a organização aposta na qualificação das infraestruturas
e na melhoria das condições de acolhimento, integrando soluções que reforcem o
conforto, a segurança e a sustentabilidade.
Entre as novidades
anunciadas está ainda a presença da Expofacic em várias categorias dos Iberian
Festival Awards, depois de, em anos anteriores, ter conquistado distinções e
lugares de destaque, o que reforça o posicionamento do certame no panorama ibérico.
À semelhança de edições anteriores, a feira vai integrar uma vasta oferta
complementar, incluindo áreas de restauração, feira popular, espaços temáticos,
atividades para famílias e iniciativas ligadas à inovação e ao tecido
empresarial regional.
Com uma
expectativa elevada e forte adesão do público confirmada em edições anteriores,
a Expofacic prepara-se, assim, para uma nova edição que combina entretenimento,
economia e identidade local, reforçando o seu papel enquanto um dos principais
eventos do verão em Portugal.
Expofacic 2026 regressa com mais de 200 espetáculos