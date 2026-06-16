Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

A informação dos comunicados de imprensa são da exclusiva responsabilidade das marcas e produtos neles referidos

Expofacic 2026 regressa com mais de 200 espetáculos

17:42
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
As mais lidas

Feira de Cantanhede decorre de 30 de julho a 9 de agosto, com 600 expositores, música, negócios e nova imagem.

A edição de 2026 da Expofacic já está definida e promete reforçar o estatuto de maior feira-festa do país, com uma programação alargada e aposta na modernização e experiência do visitante. O certame decorre entre 30 de julho e 9 de agosto, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, em Cantanhede.

34.ª edição da Expofacic contará com cerca de 200 espetáculos distribuídos por diferentes palcos ao longo de 11 dias, mais de 600 expositores ligados à indústria, comércio, serviços e agricultura e cerca de cinco dezenas de tasquinhas, num programa que inclui nomes como Bárbara Tinoco, Sara Correia, Mundo Segundo com Sam The Kid, José Cid, Xutos & Pontapés, Calema, Maiara & Maraisa e Livinho, entre outras atuações destinadas a diferentes públicos.

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal de Cantanhede, a organização decidiu avançar com uma nova imagem gráfica, assente na renovação e não numa rutura, procurando reforçar a identidade emocional do evento junto do público. “Leveza, energia, espírito de festa, movimento e ligação emocional” são os conceitos que orientam esta nova fase, numa estratégia pensada para manter a Expofacic competitiva e atual.

A edição de 2026 surge na sequência de um ano considerado “memorável” pela organização, que pretende elevar a fasquia com o mote “Um evento, mil experiências”. A responsável pela organização, a empresa municipal INOVA-EM, sublinha que o objetivo passa por consolidar a feira enquanto referência nacional e instrumento de promoção territorial.

A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, destaca o impacto do certame, afirmando que a Expofacic é simultaneamente “um poderoso instrumento de promoção territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do concelho”.  A autarca sublinha ainda que a feira vai além da componente musical, sendo também uma “montra das capacidades produtivas do território” e um ponto de encontro para empresas, investidores e visitantes, conjugando inovação, negócios e tradição.

No plano artístico, o cartaz foi pensado para abranger diferentes gerações, reforçando o caráter inclusivo do evento e a sua vocação de grande palco de verão na região Centro. Paralelamente, a organização aposta na qualificação das infraestruturas e na melhoria das condições de acolhimento, integrando soluções que reforcem o conforto, a segurança e a sustentabilidade.

Entre as novidades anunciadas está ainda a presença da Expofacic em várias categorias dos Iberian Festival Awards, depois de, em anos anteriores, ter conquistado distinções e lugares de destaque, o que reforça o posicionamento do certame no panorama ibérico. À semelhança de edições anteriores, a feira vai integrar uma vasta oferta complementar, incluindo áreas de restauração, feira popular, espaços temáticos, atividades para famílias e iniciativas ligadas à inovação e ao tecido empresarial regional.

Com uma expectativa elevada e forte adesão do público confirmada em edições anteriores, a Expofacic prepara-se, assim, para uma nova edição que combina entretenimento, economia e identidade local, reforçando o seu papel enquanto um dos principais eventos do verão em Portugal.

Tópicos edição nova edição Empresa espetácul Cantanhede Sara Correia José Cid Robert Evans Bárbara Tinoco
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Expofacic 2026 regressa com mais de 200 espetáculos