Festa do Padel está de volta já em abril

O Record Padel Challenge sponsored by Intimissimi Uomo decorre entre abril e maio nas cidades de Cascais, Porto, Coimbra e Lisboa

O torneio é organizado pelo Record, em conjunto com a Rackets Pro e patrocinado pela Intimissimi Uomo.

Na sequência do grande sucesso alcançado com a 1ª edição, o Record Padel Challenge sponsored by Intimissimi Uomo está agora de volta.

A 2ª edição do torneio, organizado pelo Record, em conjunto com a Rackets Pro e patrocinado pela Intimissimi Uomo, decorre nos meses de abril e maio em quatro cidades diferentes.

A agenda já está definida: a primeira meia-final joga-se no dia 23 de abril no Rackets Pro, Quinta da Marinha, em Cascais. No dia 30 de abril, a festa do padel sobe até à Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, no Top Padel. Seguem-se as meias finais de dia 7 de maio, no Star Padel em Coimbra e a de dia 14 de maio, no Rackets Pro no Estádio Universitário de Lisboa.

A final está agendada para Lisboa, no dia 21 de maio, no Rackets Pro Estádio Universitário de Lisboa.

O Record Padel Challenge sponsored by Intimissimi Uomo, a prova mais esperada da modalidade, é um torneio aberto a todos os participantes em pares masculinos e mistos de nível 3, 4 e 5. Uma oportunidade única para reunir os amantes do padel em torno de uma mesma paixão

Todos os participantes recebem um valioso welcome pack, no valor de 120€.

As boas notícias não se ficam por aqui! A grande festa do padel promete juntar a prática de desporto ao convívio, à amizade e a um conjunto de fantásticos prémios para os vencedores no valor de 12.000 € : estadias no Vila Galé, vouchers para compras na Intimissimi Uomo, assinaturas Cofina, ofertas Rackets Pro, entre muitos outros.

Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia

"O Padel é um desporto em enorme crescimento: hoje, em Portugal, já existem cerca de 200 mil praticantes. A Força do Padel é ser um jogo fisicamente acessível no início, mas que se pode tornar também mais técnico e viciante.

Na minha opinião, o segredo é que em qualquer nível se mantem como um desporto social e transversal, perfeito para ser jogado com os amigos e divertido enquanto se pratica.

A Intimissimi Uomo, sendo uma marca de underwear dedicada a todos os homens, não podia deixar de apoiar um desporto tão atual e interessante. A Record Padel Challenge é uma ótima forma de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes nas suas atividades de eleição.

Com 21 lojas em Portugal e cerca de 200 em todo o mundo, a Intimissimi Uomo é uma certeza no panorama português e estamos cada vez mais confiantes para marcar a diferença no futuro."

Carlos Cordovil Pratas, Founder and Managing Partner da Rackets Pro

"A Racketspro nasceu em 2012 para assumir com coragem a dedicação a um desporto que se estava a iniciar em Portugal - o Padel.

Ao longo deste percurso fomos abrindo clubes e dedicando a nossa atividade a gestão diária dos mesmos. Além deste foco, sempre tivemos a ambição de estar nas diferentes vertentes da indústria dos desportos de raquete.

Abrimos 8 clubes, e construímos mais de 200 campos de padel e tenis. Iremos abrir, em Almada, esta primavera o 9.o clube, que será o maior em termos de campos indoor.

Temos um plano de expansão ambicioso que passa pelo crescimento, não só a nível nacional mas também internacional.

Agora, no ano da comemoração do nosso 10º aniversário temos o maximo orgulho em organizar a 2ª edição do Record Padel Challenge.

Temos tido a sorte de recebermos por parte das mais variadas marcas de elevado prestígio nacional, a confiança de sermos responsáveis pela organização dos seus eventos desportivos, e neste caso em concreto, o voto de confiança de uma marca tão forte como a Cofina/Record é sem dúvida um grande motivo de orgulho.

A edição de 2021 superou todas as expectativas e estamos agora muito entusiasmados e expectantes com o que irá acontecer nesta edição.