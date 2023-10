Feira Nacional de Doçaria Tradicional adoça Abrantes com novidades

A 21ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional promete reafirmar Abrantes com o título de capital da doçaria portuguesa, nestes três dias do doce certame, a que acresce animação o "Quanto Baste".

Doçaria dos Açores, Alcobaça, Amarante, Aveiro, Arouca, Caldas da Rainha, Constância, Évora, Felgueiras, Lamego, Madeira, Nisa, Ovar, Ponte de Sor, Reguengos de Monsaraz, Sardoal, Sintra, Tentúgal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, junta-se à palha de Abrantes, tigelada e outras iguarias abrantinas, no Centro Histórico desta Cidade, nos dias 20, 21 e 22 de outubro.





De destacar, nesta organização do Município de Abrantes com a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, a nível dos doceiros locais, a recriação de um doce abrantino, que estava esquecido e não era possível adquirir nas pastelarias locais: as limas. Outra das inovações dos doceiros locais são as diferentes aplicações de palha de Abrantes e tigeladas, com a estreia do donut e do duchesse Palha de Abrantes, entre outras derivações.









A nível nacional, as participações dos Açores e da Madeira, nesta edição, são de salientar, com iguarias vindas das várias ilhas, que marcam estreia neste certame de Abrantes, como é o caso do vinho da Madeira, queijadas de Vila Franca do Campo, da Graciosa, da Ponta Delgada, entre outras especialidades.

Pela primeira vez, a Feira da Doçaria vai ter boleimas do Alentejo norte e queijadas e travesseiros de Sintra. Outa deliciosa notícia é o retorno das morcelas doces de Arouca e dos ovos moles certificados com IGP (Indicação Geográfica Protegida) de Aveiro.





Na 21ª edição da feira, as iguarias caraterísticas dos diferentes lugares do concelho terão um espaço de destaque com as coletividades a apresentarem a doçaria tradicional das suas localidades.





Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do Município de Abrantes que, juntamente com a TAGUS, realiza este grande evento, misturando a doçaria de norte a sul do país com licores, compotas, mel, adicionando atividades culturais e desportivas para toda a família.





Do cardápio fazem parte as demonstrações culinárias, este ano realizadas por vários doceiros locais, oficinas de doces sob o conhecimento da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e do Agrupamento de Escola Verde Horizonte de Mação, música, animação infantil, exposições e desporto. Uma vez mais propõe-se o desgaste das calorias ingeridas no certame com duas caminhadas, uma da Liga Portuguesa Contra o Cancro e outra turística noturna, e um passeio de cicloturismo. As inscrições estarão disponíveis junto dos dinamizadores: o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o COA – Clube de Orientação e Aventura e os Branquinhos do Pedal.





Em termos de animação, a grande novidade será a apresentação dos jogos digitais interativos "Palhinhas – o Jogo" Kids e Juniors. A versão Kids destinada a crianças dos 3 aos 6 anos, pode ser jogada em qualquer local desde que haja um telemóvel ou um tablet com câmara fotográfica e marcadores de identificação, por isso será apresentada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico com a visita do Palhinhas. Já a Juniors será para crianças dos 6 aos 10 anos e deve ser jogada em família pelo Centro Histórico de Abrantes, constando no programa do certame.





A cidade irá vestir-se para este doce evento com a exposição nas montras dos estabelecimentos comerciais de recriações de Palhas de Abrantes (16cm de diâmetro) com material reciclado por 13 Instituições Particulares de Solidariedade Social de Abrantes. Já no certame estarão patentes os trabalhos de 17 escolas do pré-escolar e do 1º ciclo de Ensino Básico do concelho, que envolvem 1.676 alunos.