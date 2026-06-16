BOLAS DE BERLIM DO CONTINENTE CONTINUAM A SURPREENDER (E HÁ NOVOS SABORES PARA PROVAR ESTE VERÃO)

Das versões mais simples, com creme e sem creme, às edições especiais, com sabores frescos e veranis, o Continente tem uma grande variedade para todos os gostos.

Depois do sucesso das Bolas de Berlim Manga Red Velvet em parceria com a Swee, há mais novidades a chegar às padarias do Continente — e prometem não ficar por lá muito tempo.

Este verão, a marca reforça a aposta nas versões mais criativas (e irresistíveis) deste clássico da época com novas receitas que juntam nomes conhecidos e sabores inesperados.

Às já habituais Bolas de Berlim Simples, com Creme de Ovo ou Chocolate, juntam-se novos sabores para todos os gostos: a Bola de Berlim Chocolate Branco MilkyBar e a Tiramisú Buondi. Não deixando de fora o regresso da Bola de Berlim Edição Especial Marco Costa e das Bolas de Berlim de Pistácio, Banoffee e Doce de Leite, agora em parceria com a Nestlé.

Entre os destaques deste ano, está a edição especial de Bola de Berlim Oakberry Açaí, inspirada no superalimento tropical, que traz um twist mais fresco e contemporâneo à receita tradicional da Bola de Berlim. O toque ligeiramente ácido do fruto brasileiro equilibra com a doçura da massa e é ideal para quem procura sabores diferentes e verdadeiramente surpreendentes.

Mas há mais: chegam também as Bolas de Berlim Zé Natário, uma edição exclusiva desenvolvida em parceria com a icónica pastelaria de Viana do Castelo, uma referência bem conhecida no Norte do país e muito apreciada pelos fãs desta especialidade. Trata-se de uma receita com massa fofa, recheio cremoso de creme de pasteleiro e envolvida em açúcar e canela, estando disponível em lojas Continente e levando um sabor mais tradicional a toda a gente.

Depois de reinventar um dos doces mais icónicos do verão, o Continente continua a surpreender com propostas que cruzam conveniência, assinatura e inovação — perfeitas para quem não dispensa um clássico, mas gosta de descobrir novos sabores.

Porque no verão há sempre espaço para novos sabores, as novidades chegaram à Padaria de Toda a Gente do Continente, em loja e no Continente Online, em packs de 2 unidades por 2,19€.