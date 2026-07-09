FIA LISBOA 2026 MANTÉM VIVA A TRADIÇÃO E O ENCONTRO ENTRE ARTESÃOS E PÚBLICO

A FIA Lisboa - Feira Internacional do Artesanato concluiu mais uma edição marcada pela diversidade cultural, pela qualidade da oferta expositiva e pela valorização do saber-fazer tradicional. Promovida pela Fundação AIP, em parceria com o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, a FIA Lisboa reforçou o seu compromisso enquanto maior mostra de artesanato em Portugal e ponto de encontro privilegiado entre artesãos, criadores, entidades e público.



FIA Lisboa 2026 celebra a tradição artesanal de 27 de Junho a 5 de Julho 1

Uma edição com forte presença nacional e internacional

A edição de 2026 reuniu mais de 550 expositores de 34 países, numa área de 25.000 m², consolidando a dimensão multicultural que caracteriza a FIA Lisboa. A Região Nacional Convidada — Alentejo e Ribatejo — destacou técnicas e tradições que representam a identidade cultural portuguesa. A Região Internacional Convidada - Boyacá (Colômbia) - trouxe à FIL expressões artesanais de grande valor patrimonial, reforçando a ligação da feira a práticas ancestrais de diferentes geografias.

O Design For Craft, sob curadoria de Guta Moura Guedes, voltou a assumir um papel central na programação, promovendo o encontro entre design contemporâneo e artesanato e estimulando novas interpretações do saber-fazer tradicional.

Para Carla Borges, gestora da FIA Lisboa, “esta edição reforça a capacidade da feira em adaptar-se aos desafios do setor, mantendo o foco na valorização do saber-fazer tradicional e na qualidade da sua programação, garantindo que a FIA continua a ser uma plataforma essencial para a preservação e dinamização do artesanato.”

A presença de mestres artesãos consagrados e de novas gerações criativas evidenciou a vitalidade do artesanato contemporâneo, mostrando que a transmissão de conhecimento e a inovação responsável continuam a ser pilares fundamentais da feira.

Satisfação do público confirma relevância da feira

Os resultados do inquérito realizado pela organização demonstram uma receção muito positiva por parte dos visitantes:

Estes indicadores reforçam a importância da FIA Lisboa enquanto espaço de valorização cultural e de promoção económica do setor artesanal.

Prémios FIA 2026: distinção ao mérito e à criatividade

Os Prémios FIA 2026 reconheceram o trabalho de dois artesãos que se destacaram pela excelência das suas obras:

As distinções sublinham o contributo destes criadores para a preservação, evolução e valorização das artes manuais.

Próxima edição já agendada

A FIA Lisboa regressa à FIL – Parque das Nações, de 26 de junho a 4 de julho de 2027, com o compromisso de continuar a promover o artesanato nacional e internacional, reforçar a ligação entre tradição e contemporaneidade e afirmar-se como espaço de encontro, partilha e inspiração.