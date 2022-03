Em 2021 a Brico Depôt Iberia registou os melhores resultados da sua história, com um aumento do lucro de 240%

A Brico Depôt Iberia, líder em construção, reformas e bricolage, alcançou este ano os melhores números da sua história. A empresa consolidou a sua liderança, com um aumento significativo do volume de vendas de 23,2% (LFL) em relação ao ano anterior, colocando as suas vendas totais para o exercício de 2021 em 428 milhões de euros.

Da mesma forma, os benefícios da empresa também registaram um aumento considerável, com um aumento do lucro de retalho de 240,3%, situando-se em 14,6 milhões de euros, valor bastante acima dos quatro milhões de euros que a empresa obteve em 2020.

Os resultados mostram um excelente ano que, apesar de marcado por alguma instabilidade mundial, a empresa conseguiu superar em muito os resultados dos últimos anos. Isto foi possível graças ao esforço realizado em todos os processos, sempre com o objetivo de oferecer aos seus clientes produtos de elevada qualidade, a preços competitivos e continuar a crescer através das lojas físicas e do canal online.

O CEO da Brico Depôt Iberia, Mike Foulds, destacou que "os resultados alcançados este ano na Península Ibérica são fruto do compromisso de todos os colaboradores que compõem a Brico Depôt, seguindo com a estratégia de liderança em preço, gama adequada e aceleração do e-Commerce que iniciámos há dois anos".

Da mesma forma, o CEO da empresa quis destacar "o magnifico trabalho que as nossas equipas em Espanha e em Portugal têm vindo a desenvolver, fazendo um grande esforço para garantir stock para os nossos clientes num ambiente mundial complicado". E afirma que "tem sido fantástico receber de volta nas lojas os nossos clientes habituais e também aqueles que nos visitam pela primeira vez confiando nos nossos produtos".

Olhando para 2022, Mike Foulds assegurou que com os avanços estratégicos e as inovações que estão a ser implementadas "encaramos os próximos meses com grande entusiasmo, focados em continuar a oferecer a melhor relação qualidade preço e a dar cobertura com sucesso a todos os nossos clientes, tanto nas nossas lojas, como através do nosso canal de e-Commerce e da nossa app Brico & Go, e continuaremos a trabalhar na nossa transformação, com o desejo de lançar vários projetos e assim continuar a proporcionar aos nossos clientes, profissionais e particulares, um serviço ágil ao melhor preço".

Por seu lado, o diretor financeiro da Brico Depôt Iberia, Eduardo López, avaliou a rentabilidade do negócio, bem como o potencial da estratégia do Grupo. "Estamos muito satisfeitos com os bons resultados financeiros deste ano. 2021 foi um ano de adaptação a um ambiente macroeconómico e geopolítico incerto, e a evolução dos mercados em Espanha e em Portugal foi muito marcada pelas diferentes restrições que vigoraram nos dois países no início do ano. Apesar dos obstáculos, conseguimos aumentar o lucro de retalho na Península Ibérica para 14,6 milhões de euros".

A Brico Depôt Iberia faz parte da Kingfisher plc, uma multinacional dedicada á melhoria das casas com presença em oito países na Europa, que no exercício de 2021 obteve resultados económicos muito bons. O grupo britânico alcançou vendas totais de 13,2bn£, o que representa um aumento anual de 9,9% (LFL). Da mesma forma, o lucro ajustado antes dos impostos aumentou 20,9%, atingindo 949 milhões de £, enquanto as vendas do e-Commerce aumentaram 171% em dois anos, representando assim 18% das vendas totais do Grupo.

Relativamente aos planos e perspetivas para o ano de 2022, embora o início do ano tenha sido muito positivo, com a procura resistente em todos os mercados, não se deve esquecer que a situação atual implica uma das maiores incertezas macroeconómicas e geopolíticas dos últimos anos. O maior desafio da Brico Depôt este ano é continuar a oferecer produtos de elevada qualidade a preços competitivos e continuar a crescer através das lojas físicas e do canal online.

Até 2022, a Brico Depôt Ibera prevê implementar inúmeros projetos, sistemas e ferramentas na Península Ibérica (Espanha e Portugal) para continuar a melhorar a oferta que disponibiliza aos seus clientes, tanto particulares como profissionais. Entre os planos para estes anos, a grande aposta está na digitalização, que afetará diversos processos e níveis da empresa, com o intuito de continuar a melhorar a experiência de compra do cliente e continuar a consolidar e a criar oportunidade para os colaboradores.

Por fim, uma das grandes apostas previstas para este ano será a Fundação Brico Depôt, com o objetivo de melhorar as casas, tanto em Espanha como em Portugal, através do DIY. Este projeto pretende contribuir para a melhoria e reparação das habitações, e de outros edifícios utilizados por quem convive com elementos habitacionais inadequados* e envolver colaboradores, parceiros, fornecedores e outros agentes para criar uma comunidade de DIYers empenhados no trabalho social.