iad Portugal confia estratégia de Meios à Havas Media

15 de março Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

As mais lidas







No seguimento da forte aposta na notoriedade da marca iad em Portugal, já anunciada pela rede de consultores imobiliários independentes, confirma-se que 2022 será o ano em que a marca se vai estrear nos meios offline. Com uma forte campanha prevista iniciar já no mês de abril, a iad Portugal elegeu a Havas Media para desenvolver a sua estratégia de media e para liderar todo o processo de planeamento e gestão associado.

"O investimento na notoriedade da marca iad em Portugal é uma das nossas grandes prioridades nesta fase. Ao longo destes últimos 6 anos da iad em Portugal estivemos a construir a nossa rede de consultores, que já são mais de 700 em território nacional, e a consolidar a nossa carteira de imóveis, dois fatores sem os quais não estaríamos em condições de dar o próximo passo", refere Alfredo Valente, CEO da iad Portugal. "Chegou agora o momento de fazer da iad uma marca reconhecida e preferida dos portugueses e quisemos encontrar um parceiro de referência mundial que liderasse esta estratégia", acrescenta Carolina Xavier e Sousa, Head of Marketing & Communication da iad Portugal.





O plano de investimento da marca contempla uma forte aposta em televisão. Além disso, a iad Portugal terá mais de 800 outdoors e mupis espalhados nas principais cidades e centros comerciais do país. A rede de consultores imobiliários reforçará, igualmente, a sua aposta nos canais digitais, em consonância com a aposta feita nos meios offline, com o intuito de maximizar a visibilidade da marca a nível nacional.

"A grande experiência da iad e a sua visão do setor, trazem um grande desafio para o nosso mercado, que resultou numa forte parceria com a Havas Media. Estamos, em conjunto, a desenhar toda a media experience que diferenciará a iad num mercado muito competitivo", afirma Rita Amzalak, Managing Partner da Havas Media.





Esta parceria marcará apenas o início no caminho da afirmação da marca iad em Portugal.

Sobre a Havas Media





Com mais de duas décadas em Portugal, a Havas Media é uma network internacional pertencente ao HAVAS MEDIA GROUP e presente em mais de 120 países.

Empenhada na missão de acrescentar valor às marcas para a construção de um futuro melhor e mais sustentável, tem como visão contribuir ativamente para que cada marca tenha um impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade.





Mais informações em https://www.linkedin.com/company/havas-media-portugal

Sobre a iad





Criada em 2008, a iad é uma rede imobiliária exclusivamente constituída por consultores independentes cuja atividade é a comercialização de imóveis da rede. O ADN da iad assenta em 3 pilares: a mediação imobiliária, o digital e o marketing de rede. Com sede em Paris, a iad é hoje a maior rede europeia de consultores imobiliários independentes, com 16.000 consultores e um volume de negócios de 406 milhões de euros.