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É OFICIAL: CONTINENTE TEM A MELHOR PADEIRA DO MUNDO

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Elisabete Ferreira é a nova embaixadora da ‘Padaria de Toda a Gente’ e traz a sua experiência a toda a secção de padaria das lojas Continente.

Pão Barbeela e Sarraceno, da Melhor Padaria do Mundo, por Elisabete Ferreira
Elisabete Ferreira apresenta o pão de barbola e sarraceno
Pão Barbeela e Sarraceno, da Melhor Padaria do Mundo, por Elisabete Ferreira
Elisabete Ferreira apresenta o pão de barbola e sarraceno

Continente produz em loja várias fornadas de pão ao longo do dia, para todos os gostos e necessidades. Agora, junta à sua oferta um novo pão de assinatura que assinala o início desta colaboração especial com Elisabete Ferreira: o Pão Barbela e Sarraceno. 

 

Em quase todas as mesas, há algo em comum: o pão. Mais do que um alimento, é rotina, é conforto, é casa. É precisamente a partir desta ligação que o Continente dá hoje um novo passo na valorização da sua padaria, ao anunciar a nova embaixadora, Elisabete Ferreira, que é, por si só, a ‘Melhor Padeira do Mundo’, e que já conhece o estrelato internacional.  

 

Elisabete Ferreira está agora à frente da ‘Padaria de Toda a Gente’, uma colaboração que nasce com um objetivo claro: elevar ainda mais a qualidade, autenticidade e sabor do pão fresco que chega diariamente à casa dos clientes. 

 

Referência incontornável no mundo da panificação artesanal, Elisabete Ferreira cresceu numa padaria na aldeia de Gimonde, onde aprendeu desde cedo os fundamentos do pão artesanal, o respeito pelo tempo, pelas matérias-primas e pelos processos. Ao longo dos anos, profissionalizou esse conhecimento, aprofundou a sua formação e desenvolveu um trabalho assente em fermentações longas, massa mãe e técnicas que valorizam o sabor e a textura do pão. Em 2024, foi reconhecida pela União Internacional de Panificação e Pastelaria, tornando-se a primeira mulher e a primeira portuguesa a receber a distinção ‘World Baker of the Year’. 

 

Assim, esta parceria celebra o encontro entre tradição e inovação, onde o saber-fazer artesanal se cruza com a escala e proximidade do Continente, uma marca sempre presente em todo o país. 

 

Mais há mais novidades: fruto desta ligação, o Continente reforça a sua oferta em loja com um novo pão — o Pão Barbela e Sarraceno — desenvolvido com foco na qualidade dos ingredientes, no respeito pelos processos naturais e numa experiência de sabor diferenciadora. Feito com massa mãe e de fermentação lenta, este novo pão (PVP: 1,99€) traduz o compromisso conjunto de reinventar a padaria, mantendo a tradição, surgindo igualmente como o primeiro passo desta colaboração. 

 

“Queremos que todos tenham acesso a pães autênticos, feitos com tempo, conhecimento e respeito pelo processo”, afirma Elisabete Ferreira. “Esta parceria permite levar mais longe aquilo em que acredito.” 

 

“É com muito gosto que anunciamos que temos a ‘Melhor Padeira do Mundo’ na nossa padaria e que vamos poder contar com o seu trabalho de excelência para garantir ainda mais qualidade às várias especialidades de pão que oferecemos diariamente aos nossos clientes. Elisabete Ferreira traz uma visão exigente, apaixonada e profundamente respeitadora do ofício, e é essa visão que queremos que esteja presente em tudo o que fazemos”, refere Catarina Simões, Diretora de Padaria e Pastelaria do Continente. 

 

Com esta colaboração, o Continente reafirma a sua ambição de democratizar o acesso a produtos de elevada qualidade, continuando a inovar e a surpreender os seus clientes, todos os dias. 

 

Recorde-se que Elisabete Ferreira já colaborava com o Continente há 30 anos e é também membro do Clube de Produtores Continente (CPC), com algumas referências de pão atualmente vendidas em loja.  

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