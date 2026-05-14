Celebração de 13 de maio com o charm da Nomination de Nossa Senhora de Fátima
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Dentro da enorme coleção de diferentes links da Nomination, existe uma medalha em prata de Nossa Senhora de Fátima (PVP 39€) para juntar à sua pulseira Composable.
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Neste dia da aparição de Virgem Maria, este link tem uma procura crescente nas ourivesarias de todo o país.
Nomination, link a link construa a sua pulseira.
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